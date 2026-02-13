新年好去處|歡樂海岸1日遊 巨型王者榮耀燈會+體驗1000米探洞工場

港人北上旅遊熱潮持續，春節假期當然又是北上好時機，享受深圳短途一日遊是極佳選擇！位於南山區的歡樂海岸，今年推出全新的「超級新年」活動，不僅有規模宏大的《王者榮耀》IP燈會，還有連場精彩巡遊，及全球首發的3A級XR體驗。大家在玩樂之餘，還可以到百年古宅品嚐精緻客家菜，以下為大家整理深圳歡樂海岸一日遊全攻略，助你從早玩到晚！



亮點一：必影！14米高《王者榮耀》巨型燈飾

召喚各位《王者榮耀》粉絲！今年歡樂海岸的重頭戲非「王者榮耀世界燈會」莫屬，商場與《王者榮耀世界》進行跨界合作，邀請自貢非遺彩燈工匠，完美還原遊戲場景。現場最吸睛的當然是高達14米的「女媧」以及11米的「鯤」燈組，視覺效果極為震撼。此外，王昭君、莊周等經典英雄角色燈組也分布在狂歡廣場、曲水灣內街及心湖一帶。夜晚亮燈後，整個園區化身為「新國潮」打卡聖地，配合水岸夜色，隨手也能拍出絕美打卡照。

活動日期：2025年12月20日 - 2026年3月3日

打卡位：狂歡廣場、曲水灣內街、心湖

亮點二︰冒險必玩！探洞工場 1,000米國風仙俠洞穴

喜歡動態挑戰的朋友，一定要體驗「探洞工場」。這是中國首個室內仿真洞穴探險樂園 ，場內設有超過 30 條不同難度的洞穴線路供小朋友及年輕人探索。

• 特色主題：擁有一條總長達 1,000 米的「國風仙俠」主題洞線，結合了波波池與長滑梯，讓玩家在爬行探索中體驗仙俠世界的奇幻。

• 趣味闖關：另一邊的場地設計成懷舊小鎮，設有多種闖關遊戲，玩家需要完成「丟硬幣」、「唱歌」等趣味任務才能通關，過程刺激又好玩。

亮點三：科技沉浸！X-META全球首發3A級XR體驗

追求極致感官刺激的朋友，絕不能錯過「機遇時空X-META全感VR樂園」。這裡推出了全球首發的3A級全感XR巨作《魔法冰堡》，以「極致視聽」、「沉浸冒險」、「多樣主題」作為賣點。

• 極致視聽：配備8K超高清視覺與7.1聲道環繞立體聲，帶來身臨其境的震撼效果。

• 沉浸冒險：玩家將在冰雪小鎮中穿越冰湖、森林與黑魔法幻景，展開一場超強實感的奇幻之旅。

• 多樣主題：除了《魔法冰堡》，現場還有《風起洛陽》、《火星營救》等九大主題可供選擇，每次體驗都能帶來不同的驚喜。

亮點四：古宅盛宴！「紫苑」品嚐百年建築與精緻客家菜

玩累了想找個地方舒適用餐？推薦前往由清代老宅修復而成的餐廳——紫苑。這座餐廳由「報恩堂」與「千金屋」兩所建於乾隆及嘉慶年間的老宅組成，原位於江西，後來一磚一瓦拆解並在深圳原貌還原，環境寬敞優雅。

置身其中，食客可以近距離欣賞中國傳統的榫卯工藝、精美的雕花木門及各式石碑畫作，宛如走進一場中式美學展覽。餐廳主打精緻客家菜，適合家庭聚餐，其中的燉湯「綻蓮」更是打卡必點，只需用筷子夾住花芯垂直放入湯中，蓮花便會慢慢盛開，帶來視覺與味覺的雙重享受。

紫苑·茶館·新派客家菜

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸曲水灣A-10（近停車場12號門）

電話：+86 755-83152999

營業時間：10:30 - 22:30

亮點五：人氣排隊店！「南門涮肉」華南首店嘆老北京銅鍋

想品嚐正宗北方風味？人氣排隊店「南門涮肉」是你的不二之選。作為全華南地區的首家分店，這個來自北京的品牌在裝潢上極盡心思，京韻古典的設計風格宏偉得仿佛讓人置身於北京天壇，氣派十足。餐廳主打傳統老北京銅鍋清水涮肉，堅持保留羊肉最原始的鮮味。這裡的羊肉嚴選自內蒙古，部位選擇豐富，涵蓋羊瓜條、羊上腦及羊尾油等。其中必試招牌「鮮切元寶肉」（羊後腿肉），只需涮 20 秒即可入口，口感鮮嫩無比；還有肉質彈牙的「新鮮切羊腱」，肉味濃郁鮮甜。最後蘸上特製的秘製麻醬，滋味一絕！

南門涮肉（歡樂海岸店）

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸曲水灣11棟1層

電話：+86 18519319988

營業時間：10:30 - 22:30

亮點六：氛圍感滿分！非遺剪紙＋光影星河＋新春巡遊

深圳過年氣氛向來熱鬧，要感受濃厚的節日氛圍，歡樂海岸今年以「非遺剪紙＋光影星河＋五福互動」為核心創意，打造了多個結合傳統與新潮的新春打卡點。其中「馬踏星河」主燈組巧妙融合了非遺剪紙藝術與現代光影科技，璀璨奪目。而心湖長街與超級新年階梯也布置了大規模的新年裝飾與互動裝置，非常適合穿着漢服拍照打卡。除了靜態裝置，現場的動態演藝同樣不容錯過，夜光舞獅與非遺魚燈將輪番上陣，將節日氣氛推向高潮。

新春限定巡遊（請留意時間！）：

• 夜光舞獅 （初一和初四）x 巨型魚燈（初一至初三）：傳統粵文化與科技的完美融合！除了有夜光舞獅表演，還有百年非遺順德巨型魚燈巡遊，連續三天可以體驗「摸魚」討彩頭，寓意年年有餘。

• NPC 遊園會（初一至初四）：蘇東坡、廣東財神等經典 NPC 會隨時出現與遊客互動遊戲，贏取紅包（利是）。

• 財神駕到（初五）：大年初五將有五路財神及福祿壽天團空降巡遊。

亮點七：文青必訪！紫禁城《海錯圖》水生生物展

體驗動態活動後，若想靜心欣賞展覽，海洋奇夢館推出了「紫禁城裡的海洋繪本——《海錯圖》」水生生物展覽。展覽以清代畫家聶璜繪製的《海錯圖》為藍本，將書中趣味橫生的海洋生物「實體化」，並對照大灣區的海洋生態，既有趣味又能增長見聞。

展覽日期：2025年12月23日至2026年3月3日

深圳歡樂海岸一日遊小貼士

想一次過玩齊以上所有景點？跟著這個行程表走就對了：

• 中午︰午餐先到南門涮肉「朝聖」，在充滿京韻的環境中享用正宗銅鍋涮羊肉，補充體力。飯後前往海洋奇夢館，欣賞《海錯圖》大灣區水生生物展及探秘深圳灣展區，在12米長的灘塗展缸前尋找彈塗魚。

• 下午︰隨後到探洞工場挑戰國風仙俠洞穴，或前往 X-META 體驗全球首發的 VR 遊戲，躲避午後陽光同時享受刺激快感 。

• 晚餐︰前往曲水灣的「紫苑」享用晚餐。在清代老宅的優雅氛圍中，品嚐打卡名菜「綻蓮」燉湯，享受寧靜的用餐時光。

• 飯後︰晚餐後漫步至心湖長街及超級新年階梯拍攝夜景。隨後重點欣賞14米高的「女媧」及「鯤」燈組，感受亮燈後的震撼。若是初一至初四期間到訪，還能偶遇夜光舞獅或非遺魚燈巡遊，與NPC互動贏取利是。

交通：搭乘深圳地鐵9號線，至「深圳灣公園」站 E出口直達，交通十分便利。

這個新年，不妨相約親朋好友，北上歡樂海岸行大運！

（資料由客戶提供）