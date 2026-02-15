旅發局延續新春匯演精彩　花車及表演隊伍初二起於啟德及多區亮相

新年出動拜年逗利是、逛年宵市場之餘，一連串賀年活動，同樣不容錯過！香港旅遊發展局（旅發局）今年以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」、「富」四大祝願，誠邀各地旅客來港歡度新春。除了大年初一晚上於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」外，由年初二起，大家更可以走入啟德體育園，與8輛新年匯演巡遊花車近距離打卡合照，並欣賞來自西班牙、澳洲及意大利等國際表演隊伍即場獻技！另外多輛花車亦會於全港各區亮相，表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技，為市民旅客送上新春祝福！



初二初三必睇！8輛花車亮相啟德體育園 國際團隊即場獻技

由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」中，花車巡遊一向是最吸引目光的焦點，每輛花車設計都別具巧思，亮點滿滿；如果想近距離仔細欣賞花車的設計細節？絕對不能錯過由年初二（2月18日）起巡遊花車將會分批進駐不同地點作期間限定展出，啟德體育園今年首度參與花車展出，集合香港旅遊發展局、國泰、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園、香港麥當勞、優質旅遊服務協會，以及澳門特別行政區政府旅遊局主題花車，更會一直展出至2月26日（初十）。

亞洲旅遊交流中心－歡樂春節 萬馬奔騰

花車融合了國家文化和旅遊部「歡樂春節」品牌標識，以及2026年吉祥物「吉祥馬」和31個省市及港澳地區文化旅遊宣傳形象，帶來全國歡騰的氣氛。

國泰同心飛躍八十年

花車上將會有兩款經典客機，穿梭象徵過去與現在的時光隧道，慶祝國泰八十周年！

香港迪士尼樂園－奇妙派對賀馬年

今年由米奇、米妮、Duffy和LinaBell帶領迪士尼花車，聯同30位舞者上演充滿喜慶的新春街頭派對表演！

香港旅遊發展局－盛事之都 環球歡聚

旅發局今年精心打造兩架花車，主車以多個 Q版盛事造型的馬仔吉祥物，副車則設計成啟德體育園主場館，展示香港「盛事之都」的魅力。

香港麥當勞50週年經典復刻火車​

滿滿的童年回憶，沒錯，花車靈感來自80年代沙田新城市廣場分店的經典小火車裝置，加上M字標誌、薯條裝飾及經典燈泡點綴，帶大家重回那段美好時光。

優質旅遊服務協會－牡丹盛放迎新歲 優質好客共繁榮

聯合多個「優質旅遊服務」計劃認可商戶合組花車，設計加入了農曆新年揮春納福、牡丹呈瑞的風俗元素，攜手展現香港「好客之都」的形象。​

澳門特別行政區政府旅遊局－感受澳門​​

以澳門區花荷花與旅遊吉祥物「麥麥」為設計靈感，展現澳門「創意城市美食之都」與「世界遺產」元素的魅力。

多隊中國內地及國際表演團隊延續巡遊狂歡

啟德體育園將於年初二及年初三，特別設置兩個舞台， 邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。兩個舞台分別設於水連天（A舞台）及中央廣場（Ｂ舞台）附近。市民及遊客可在初二及初三的下午2時半至6時半，在現場欣賞中國內地及國際表演團隊的精彩演出。其中包括：充滿嘉年華氣氛的菲律賓微笑面具節團隊、西班牙流金旗幻舞團、美國藍制服鼓樂隊，以及土耳其表情符號巡遊隊更會園內巡遊，繼續炒熱新年氛氣。

菲律賓微笑面具節上，巴科羅人會戴上大型微笑面具，展示他們歡樂堅韌的精神，加上充滿節奏感的島國音樂，令現場瞬間升溫！

土耳其表情符號巡遊隊六個標誌性表情角色以超過3米高、加入閃爍燈光的emoji充氣服裝，還會和大家互動。

啟德體育園花車停泊位置及表演隊伍演出位置。

表演團隊走入社區 林村許願兼看全電動花車

除了於啟德體育園亮相的8架花車，其餘4架將分別停泊於沙田馬場、海洋公園、維多利亞公園及大埔林村。

香港賽馬會－同心同步同進 馳騁精彩馬年

馬年又怎少得賽馬會，花車上三匹金光閃閃駿馬盡展馬年朝氣蓬勃以及香港人的無限活力！

停泊位置：沙田馬場

停泊時間：2月18及19日（初二及初三）

香港海洋公園－「熊」運豐收迎馬年

大熊貓家族以新春造型和大家迎春接福，海洋列車、纜車和摩天輪等海洋公園標誌也會同步登場，聯同「威威與好友」及可愛動物大使和市民拜年。

停泊位置：香港海洋公園

停泊時間：2月18日至3月3日（初二至年十五）

香港品牌玩具協會－香港潮流玩具花車

數一數二的人氣花車，因為車上集合了Labubu及Molly等12個人氣IP人物，在大型浴缸內吹出創意泡泡，喚起大家的童心。

停泊位置：維多利亞公園

停泊時間：2月18日至3月3日（初二至年十五）

林村許願節－彩馬迎春 許願安康

將發光許願樹搬到車上，加上多座香港特色建築與流光彩馬，全車更以亞積邦電力綠色智能流動電力推動，為香港未來注入可持續的光明與希望！

停泊位置：大埔林村

停泊時間：2月18日至3月4日（初二至年十六）

此外，多支表演隊伍亦會分別在全港多個地點出現，和各區街坊歡渡馬年！普寧富美青年英歌隊及莊恩琪、土耳其表情符號巡遊隊、印度女子炫舞團，以及西安戰士戰旗雜技團等等，將分別在年初二登陸昂坪360、新都城中心二期、The SOUTHSIDE和圍方；澳洲曼利海鳥啦啦隊則會在年初三到PopCorn 1期演出。

（資料及照片由客戶提供）