酒店員工神秘襟章你見過嗎？全港僅100人有！網民擁有人超強身份

旅遊｜酒店迷思｜近日有台灣網民入住香港酒店時，發現禮賓部職員配帶了一對金色交叉鑰匙的神秘襟章，引起大量網民討論。後來網民有揭發這並非普通裝飾，而是禮賓部極高榮譽的象徵。究竟這對金鑰匙有多厲害？普通住客能否找他們幫忙？《香港01》好食玩飛頻道為大家拆解這個神秘組織的4大真相！



早前有網民在Threads發文表示，幸運遇上領口別有一對交叉黃金鑰匙的職員。隨即引來網民熱烈討論，有網民回覆時分享親身經驗：「有一年去香港文華東方，誤打誤撞問到了一位擁有兩把金鑰匙的職員。」該網民大讚金鑰匙的人脈極其強大：「馬上打電話去問，即便不是他們酒店的餐廳，也是很厲害的店家，用他的名號馬上就有位。」

不知大家在香港Staycation時有沒有遇見過金鑰匙？酒店內原來有一位神秘人物為大家服務，這對鑰匙並非資深員工標誌，而是酒店界最精英的人馬。

不過，亦有網民對這項「神級服務」感到好奇，紛紛留言詢問：「金鑰匙是不是不能拒絕客人的無理要求？」、「找金鑰匙幫忙需要額外付費嗎？」更有不少人表示：「跪求科普！好想知道更多細節。」既然大家這麼有興趣，現在就為大家逐一拆解這個神秘組織的4大真相。

酒店服務【1】什麼是金鑰匙？

金鑰匙的正式名稱為國際旅館金鑰匙協會（Les Clefs d'Or），1929年於法國成立，他們被譽為酒店界的萬能鑰匙，協會成員每年為超過1億名客人提供服務，滿足從日常到非凡的各種需求。根據香港國際金鑰匙協會資料顯示，目前全球僅約5,000名成員，而香港作為國際大都會，大約有100位成員。

要獲發金鑰匙榮譽，需具備5年以上酒店客務部經驗，其中至少3年需在禮賓部工作，並需精通至少兩種語言。由兩位正式會員推薦，通過筆試及全英語面試，最後獲得三分之二以上委員表決通過，才能獲得授勳。

酒店服務【2】他們的服務範圍？

金鑰匙的服務宗旨是只要合法，必會設法完成。除了代訂餐廳、安排交通、專業旅遊建議等基本工作，他們經常處理各種突發任務。台灣金鑰匙鍾小淋也曾在《商業周刊》分享，曾有住客急需出席正式晚宴，他於24小時內成功為住客找來師傅，趕製出一套全新的訂製西裝。

網民的在Threads上也分享受過金鑰匙不同的幫助：「我請金鑰匙幫我買到大巨蛋棒球票（因為網路上都賣光了），結果他幫我弄到貴賓包廂。」、「我在首爾的飯店也遇過，我請他幫我打電話訂位，服務很好貼心。」

酒店服務【3】普通住客也能求助嗎？收費如何？

不少人誤以為只有入住總統套房或貴賓層的住客才能找金鑰匙幫忙。但其實只要是該酒店的住客，無論房型等級，均可前往禮賓部尋求協助。金鑰匙提供的諮詢與協調服務是免費的。若涉及代購費用、餐廳餐費或交通費，則由住客自付。

酒店服務【4】為什麼他們能無所不能？

金鑰匙強大之處在於背後的全球網絡，成員之間資訊交流，緊密合作夥伴關係。香港國際金鑰匙協會主席梁國威曾接受媒體訪問時表示，他會向世界各地的會員求助：「如貴賓詢問如何購買一個法國名牌的限量版手袋，就可以詢問當地的會員，尋找幫客人買到心頭好的方法。」

