永年士多x日清　破天荒再度聯乘　會員價$19瑞士雞翼撈出前一丁

永年士多與日清宣布再度聯手，繼年頭推出「金牌大碗麵」送聯乘日清湖 池屋惹味薯片後掀起全城熱潮，今次兩大品牌再度破天荒合作，由 3月5日起為港人帶來最具共鳴 的「瑞士雞翼撈出前一丁」，以永年秘製瑞士雞翼配搭街知巷聞的出前一丁，將兩大經典味道完美結 合，重現港式滋味の神髓!令人驚喜係今次殿堂級聯乘之作，會員價只需$19即可嘆到!以超親民 價格品嚐星級聯乘滋味，勢必再次掀起全城熱潮!



永年秘製瑞士雞翼 x 出前一丁 - 經典聯乘 極致滋味

瑞士雞翼用上秘製滷水秘方慢火浸煮，雞翼入味深透、肉質嫩滑、甜鹹有序，配上同永年士多一樣陪伴香港人成長的「出前一丁」，將茶餐廳經典「撈丁」昇華至更高層次。是次聯乘不僅是品牌之間 的合作，更是一次對香港地道飲食文化致敬。由即日起，永年會員即可以震撼價$19享用，非會員 亦可以原價$36去品嚐，同樣驚喜滿分!

永年會員即可以震撼價$19享用，永年秘製瑞士雞翼 x 出前一丁。（永年士多圖片）

會員限定$19震撼價

$19食到「永年瑞士雞翼+出前一丁」聯乘組合，打破聯乘產品定價常規，目標只有一個:「比更多 人用超抵價錢，享受高質素的地道美食」，我們希望透過今次聯乘，回饋一眾會員多年支持，同時吸 引更多新食客加入，讓永年士多用心製作的車仔麵口碑繼續傳承。

會員專享清仔餐具

除了會員抵食價外，我們更準備了精美清仔餐具回

饋比會員，詳情如下:

清仔水杯 – 惠顧金牌大碗出前一丁套餐，即送清仔水杯一個 (旺角及尖沙咀分店限定) 清仔水杯換領日期由3月5日起至送完即止。



清仔筷子+匙羹 – 惠顧滿$120並將當中一碗麵的麵底轉成出前一丁，即送清仔筷子+匙羹一套，清仔筷子+匙羹換領日期由3月15日起至送完即止。



成為永年會員送高達$220會員優惠

- 6張$10現金優惠券

- 免費蔥油豬腸優惠券(價值$28)

- 免費單味多士(價值$18)

- 任何惠顧加$5享指定特飲一杯(紅豆冰、紅豆冰奶茶、抹茶紅豆冰或菠蘿冰)

- 任何惠顧加$1享檸檬茶或奶茶(凍/熱)一杯

豐富生日禮遇，滋味不斷升級

- $10 現金券(2張)

- $5 現金券(10張)

- 當月雙倍積分

會員升級領取更多不同會籍禮遇

消費1蚊儲1分，消費滿$400升級銀級會員，消費滿$1,200升級金級會員，消費滿$2,500 升級鐨石會員，升級後各種優惠將會倍增，更會定期有不同優惠抵上加抵!