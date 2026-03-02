復活節旅遊推介|省機票錢換頂級享受　橫琴長隆買2送1VIP豪華攻略

復活節長假期想帶一家大小去旅行，又擔心機票貴？與其花費巨資在交通上，不如轉換思路，將這筆省下的機票預算，轉化為升級旅遊體驗的本錢！來到橫琴長隆國際海洋度假區，配合目前超值的「買2大送1小」優惠，你完全可以享受一趟性價比極高的VIP之旅 。這次我們將為大家率先解鎖一系列有別於常規遊客的「隱藏版」VIP 玩法 。告別盲目排隊與擁擠人群，享受這些並非到處都有的專屬服務，這趟豪華之旅絕對比飛出國更划算！



第1站：入住橫琴灣酒店 享受伶仃洋豪華套房

橫琴灣酒店猶如一座宏偉的海洋宮殿，將省下來的機票錢用來入住這裏的豪華套房，完美展開 VIP 級的奢華度假之旅。

既然要用省下的機票錢「豪玩」，住宿當然不能馬虎！首選橫琴灣酒店，大堂設計如同海洋宮殿般氣派非凡。推薦入住「伶仃洋豪華套房」，房間布置充滿五星級豪華質感，露台更能飽覽整個長隆渡假區的壯麗景色，極具度假氛圍！

捨棄一般客房，升級入住橫琴灣酒店的「伶仃洋豪華套房」，在專屬露台便能飽覽度假區的壯麗景色，盡享五星級的奢華質感 。

第2站：暢玩全球最大室內樂園 VIP視角觀賞虎鯨

「長隆飛船樂園」是全球最大的室內主題樂園，即使外頭日曬雨淋也能在飛船樂園舒適暢玩，絕對是一家人避開擁擠、輕鬆度假的首選。

放下行李後立即前往「長隆飛船樂園」，這是全球最大的室內主題樂園，即使下雨也不掃興。

• 最前正中位置觀賞虎鯨：不想提前半小時排隊搶靚位？記得加購選擇VIP區座位，即使最後一刻入場依然擁有「王者視角」，可以超近距離觀賞虎鯨家族與保育員的溫馨互動，震撼度十足！

• 與虎鯨水底用餐：午餐推薦前往「鯨生鯨世餐廳」，享用高級西餐同時，虎鯨就在你身旁優哉遊哉地暢泳，仿佛置身水底用餐。

• 小小保育員體驗：想讓小朋友更投入，一定要額外報名參加「小小保育員」活動。小朋友可以在保育員指導下，親手餵食海豚和海牛，寓教於樂，安全又有趣。

• 機動遊戲免排隊：樂園內有超過30個機動遊戲，自行升級持有Fast Pass即可使用特快通道，暢玩「魔幻光輪」、「海洋升降塔」等設施，完全無需排隊，節省時間多玩幾次！

坐在「虎鯨科普劇場」專屬 VIP 區，以「王者視角」零距離欣賞演出 。

小朋友可化身「小小保育員」親手餵食海豚與海牛；配合 Fast Pass 行走特快通道，各大熱門機動遊戲通通秒殺免排隊 ！

小朋友可化身「小小保育員」親手餵食海豚與海牛；配合 Fast Pass 行走特快通道，各大熱門機動遊戲通通秒殺免排隊 ！

午餐可於「鯨生鯨世餐廳」享受虎鯨伴食的罕有沉浸式體驗。

樂園內有多達 30 個機動遊戲，善用 Fast Pass 輕鬆避開人潮，特快免排隊暢玩各項刺激設施，將省下的時間用來無限 Encore ！

第3站：觀賞「主題樂園界奧斯卡」長隆秀

榮獲主題樂園界奧斯卡獎項的「長隆秀」場館氣勢磅礡，入夜後準備為觀眾上演一場令人血脈沸騰、挑戰極限的世界級特技大匯演。

傍晚必看榮獲美國TEA「Spectacular Show Award」的「長隆秀」！強烈建議升級黃金VIP座位，體驗與普通座位截然不同。演員隨時會上前互動，讓觀眾近距離感受「策馬疾風」、「極限飛騎」等高難度特技的震撼力。

觀賞榮獲國際大獎的「長隆秀」時，強烈建議升級至黃金 VIP 座位，享受與演員超近距離互動的震撼視覺盛宴。

第4站：煙花台中餐廳 無遮擋觀賞煙花匯演

以極佳的私密視角欣賞海洋幻彩煙花秀。

看完表演感到飢腸轆轆？識食之選一定是「煙花台中餐廳」。這裡是觀賞煙花的秘密基地，擁有絕佳的高層觀景台，可以一邊品嚐高級中菜，一邊欣賞海洋王國最壯觀的「海洋幻彩煙花秀」。想要更好的置身煙花中，還可以預約海洋王國的尊享導覽服務，由專人帶領在「中心湖」的海盜船，以最近距離的角度感受煙花、無人機和音樂噴泉的震撼。

避開廣場的擁擠人群，在「煙花台中餐廳」的高層觀景台品嚐高級中菜。

第5站：遊艇前往海洋王國 玻璃船餵食鯨鯊

從橫琴灣酒店專屬碼頭乘坐遊艇出發，沿途欣賞風景，只需 6 分鐘即可直達

第二天出發前往長隆海洋王國，不搭乘巴士，教大家從橫琴灣酒店碼頭乘坐遊艇出發，僅需6分鐘直達園區！

機票錢可以用來在長隆海洋王國升級體驗:

• 觀鯨玻璃船：若嫌隔着玻璃看不過癮？試試提早預約乘坐全透明底部的玻璃船邂逅鯨鯊，小朋友還可以在岸上親手餵食鯨鯊，超近距離觀察這個海洋巨人。

• 約會企鵝：另一個難得體驗是報名約會企鵝，在保育員指導下，小朋友親手餵食企鵝並合照，在企鵝圍繞之下上一堂海洋保育課。

• 私人助理級VIP服務：要再一步升級旅程建議預約尊享導覽服務，會有客服人員全程擔任你的私人助理，協助安排時間行程、遞水撐傘，更可以經Fast Pass通道暢玩過山車、激流及5D城堡影院，盡享VIP的極致享受！

乘坐市面罕見的全透明玻璃船親手餵食鯨鯊。

在專業保育員的指導下親身「約會企鵝」，不僅能近距離餵食及合照，更為小朋友上了一堂生動又難忘的海洋保育課。

預約尊享導覽服務全程更有專屬客服如「私人助理」般帶路及安排 Fast Pass，將 VIP 尊貴體驗推至極致！

復活節必搶優惠

玩了一整天如果感到疲憊，橫琴灣酒店還有SPA和足療服務，提供全身按摩及芳香精油療程，看完是否心動了？大家記得提前上微信小程式 [長隆旅遊] 預約升級體驗。想玩得精明，就要把握復活節「買2大送1小」的超強優惠，即上長隆海外官網，帶上家人來一次說走就走的豪華VIP之旅吧！

