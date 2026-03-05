塔斯曼尼亞攻略｜歷奇必玩！空中步道／刺激滑索／越野平衡車

隨著夏季漸退、秋意初現，塔斯曼尼亞誠邀追求刺激的歷奇愛好者與熱愛自然的旅人，在溫和氣溫與晴朗天空下走進島上原始大自然。繽紛秋葉陸續登場，正是展開一趟集壯麗景致與精彩戶外活動於一身的難忘秋日冒險的黃金時機。 塔斯曼尼亞擁有多樣化的戶外體驗，無論是高空、山嶺、叢林或海上，都能找到專屬你的歷奇玩法，感受「野性自然 × 深度體驗」的雙重魅力。



塔胡恩空中步道 Tahune Airwalk:凌空棧道與鷹滑翔雙重震撼

走進位於古老雨林之中的Tahune Airwalk，旅客可踏上高懸於樹梢之上的空中步道，俯瞰河谷與樹海，全景視野一覽無遺。之後更可挑戰極具心跳感的Eagle Hang Glider「鷹滑翔」體驗，自高處一滑而下，在疾風與尖叫聲中，俯視腳下蒼翠森林，感受前所未有的自由快感。

搖籃山 Cradle Mountain:秋色山水與慢活探索

到了搖籃山國家公園，秋天最不容錯過的是觀賞塔斯曼尼亞特有植物 Fagus (山毛櫸)葉色轉黃、轉橙的迷人景象，為高山湖泊與峻峭山峰添上一抹童話 般色彩。旅客可以在寧靜的 Dove Lake(鴿湖)上划獨木舟，倒影映照搖籃山的壯麗山勢；亦可策馬穿梭於起伏草地與山谷步道之間，以悠然步調細味高地風光，感受塔斯曼尼亞粗獷而溫柔的一面。

Treetops Adventure Hollybank:叢林高空歷奇樂園

位於Launceston的Treetops Adventure Hollybank，是喜愛活動與團體挑戰人士的天堂。這裡集合多條刺激Zipline滑索、高空繩網與樹頂繩索障礙路線，讓大小朋友都能在林間穿梭，在笑聲與尖叫聲中建立團隊默契。想以更輕鬆方式認識森林的旅客，亦可選擇乘坐越野平衡車(Segway)遊覽，在專人帶領下穿過林道，細看塔斯曼尼亞原生植物與野生動物。

卡德奈特峽谷保護區 Cataract Gorge Reserve:峽谷步道與空中纜椅美景

Launceston市郊的 CataractGorge是當地人最引以為傲的天然後花園，不少 人會到泳池暢泳。遊人可沿着峽谷兩岸的步道健行，在蜿蜒河流與陡峭岩壁之 間呼吸清新空氣，沿途更會遇上不同的野生動物，例如孔雀、小袋鼠等。別忘了登上著名的峽谷空中纜椅(chairlift)，從高空欣賞壯麗山谷景致與城市遠景，將北塔斯曼尼亞的自然景觀收進眼簾。

Sauna Boat Tasmania:漂浮桑拿中的慢活時光

運動過後，亦可以選擇以「療癒系」方式放慢腳步。SaunaBoatTasmania 將傳統桑拿與水上活動結合，讓旅客在漂浮於水面的木造桑拿房中舒展身心。你可以一邊享受蒸氣暖意，一邊遠眺湖岸與山林景色，或於冷冽湖水中快速浸 泡，體驗冰火交替的醒神感覺，為一整天的歷奇旅程畫上完美句號。

塔斯曼島遊船 Tasman Island Cruises:沿海峽邊緣的海上探索

想從另一個角度欣賞塔斯曼尼亞的壯闊海岸線，不妨登上TasmanIsland Cruises的觀光船，沿著塔斯曼半島出海。遊船將帶領旅客近距離欣賞高聳入雲的海蝕峭壁、造型奇特的岩石與天然石拱門，更有隱藏其間的瀑布與深海洞穴。在幸運日子，還有機會遇見海豚、海鳥、海豹，甚至鯨魚等野生動物，感受大自然的震撼與純粹。

從樹梢到峽谷，從高山到海岸，塔斯曼尼亞以豐富多變的冒險活動，為旅客帶來專屬秋日的「野玩」體驗。無論你是初次造訪，還是不斷回頭再探尋，這座島嶼都會用最真實的風景與最自在的節奏，回應你對自然與自由的嚮往。