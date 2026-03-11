清明節封路懶人包｜5大交通安排　巴士增設特別路線+臨時封路措施

清明節交通方法一覽｜清明節（2026年4月5日）將至，香港各區墳場將實施特別交通安排，除了會封路或改道，部分巴士將會增設特別路線來往墳場。《香港01》「好食玩飛」整合全港各區在清明節期間的特別交通安排及交通方法，即看內文！



清明節香港各區特別交通安排 封路／改道／禁止泊車措施

全港多區將在清明節當日實施特別交通安排（資料圖片）

將軍澳華人永遠墳場

將軍澳｜臨時封路措施

【1】一般封路

由高超道通往墳場的通道將於2026年3月21日、22日、28日、4月3日、4日、6日、7日、11日、18日、19日、25日、26日及5月1日，每日上午5時30分至晚上6時封閉，禁止車輛使用（緊急車輛、九巴第14S號線特別巴士服務、靈車、出殯行列的車輛及領有墳場發出的有效許可證車輛除外）。

【2】全面封路

由高超道通往墳場的通道將於2026年3月29日、4月5日及12日上午5時30分至晚上8時封閉，禁止車輛使用（緊急車輛除外）。掃墓人士可使用位於港鐵調景嶺站對面的華永行人徑或由高超道通往墳場的通道，步行前往墳場。由於華永行人徑建有石級，使用輪椅人士請使用高超道入口。

將軍澳｜專營巴士服務

來往油塘及墳場的九巴第14S號線特別巴士服務，將於2026年3月21日、22日、28日、4月3日、4日、6日、7日、11日、18日、19日、25日、26日及5月1日每日上午7時至下午5時25分期間提供服務。九巴將視乎乘客需求加強有關服務。有關路線在油塘的上客點及落客點分別設於鯉魚門道（東行）基督教中國佈道會聖道學校對面及高超道（南行）鯉魚門邨外

九巴第14B、33B、62X、259D、603、613、889及X42C號線位於鯉魚門道（東行）鯉魚門道遊樂場外的巴士站將於2026年3月21日、22日、28日、4月3日、4日、6日、7日、11日、18日、19日、25日、26日及5月1日每日上午7時至下午5時25分期間臨時遷移至鯉魚門道（東行）聖安當女書院外的巴士站。

將軍澳｜暫停使用專線小巴站

九龍專線小巴第24及24M號線位於鯉魚門道（東行）近鯉魚門道遊樂場的小巴站將於2026年3月21日、22日、28日、4月3日、4日、6日、7日、11日、18日、19日、25日、26日及5月1日每日上午7時至下午5時25分期間暫停使用。

將軍澳｜的士及公共小巴的臨時落客點

的士及公共小巴乘客可使用下列臨時落客點，轉乘九巴第14S號線或步行前往墳場：

【1】高超道（東行）近高怡邨的非限制區位置

【2】鯉魚門道（西行）基督教中國佈道會聖道學校外的西面路旁行車線

【3】鯉魚門道（西行）鯉魚門廣場外的非限制區位置

【4】鯉魚門道（西行）油美苑淑美閣外的非限制區位置

和合石

和合石｜道路封閉

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午6時至下午5時，下列路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入（緊急救援車輛及下列指定的車輛除外）：

【1】橋頭路（靈車、接載前往火葬/土葬場參與儀式人士的旅遊巴、殮葬商的車輛及專營巴士除外）

【2】銘賢路（專營巴士除外）

【3】和家樓路

【4】和合石墳場內所有通路

市民如欲在封路當天駕車進入和合石墳場，可在上述日子道路解封後至墳場關閉前（即下午7時30分）前往。

和合石｜禁止車輛轉向

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，所有車輛將臨時禁止下列轉向︰

【1】由百和路北行近蓬瀛仙館右轉入百和路南行

【2】由百和路南行近港鐵粉嶺站右轉入百和路近蓬瀛仙館的停車場

和合石｜停車場及停車位暫停使用

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午7時至下午5時，下列停車場及停車位將暫停使用（緊急救援車輛及下列指定的車輛除外）：

【1】和興路近華明路迴旋處的停車場（市區及新界的士可進入停車場上落乘客）

【2】百和路近蓬瀛仙館的停車場（持有運輸署發出的有效傷殘人士泊車許可證或司機接載行動不便的傷殘人士泊車證明書的車輛使用殘疾人士泊車位除外；及正在提供居民服務第NR112號線（粉嶺牽晴間-蓬瀛仙館）的公共巴士可進入停車場上落乘客）

【3】位於華明里的所有停車位

【4】位於銘賢路介乎和合石墳場辦事處與橋頭路之間的所有停車位

和合石｜的士站暫停使用

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午7時至下午5時，雷鳴路近華明邨巴士總站的士站只供新界的士使用，百和路近蓬瀛仙館停車場內的的士站將暫停使用。在的士站暫停使用期間，的士可在銘賢路迴旋處附近的和興路對出的停車場上落乘客。

和合石｜臨時巴士站安排

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午7時至下午5時，九巴第73、73A、73B及74D號線（往北區）的大窩西支路（北行）近橋頭路，將會臨時向南遷移約35米。

和合石｜公共運輸服務

九巴第73S號線（粉嶺站-和合石（橋頭路））及第76S號線（粉嶺站和合石（銘賢路））將會於2026年4月5日提供服務；除2026年4月5日外，九巴第73S號線（粉嶺站-和合石（橋頭路））亦會於2026年3月29日、4月3日、4日、6日、7日及12日提供服務，並於銘賢路設置上落客點。

九巴第61S號線（屯門巿中心-和合石（銘賢路））、第70S號線（紅磡站-和合石（銘賢路））、第74S號線（平田-和合石（銘賢路））及第279S號線（長青-和合石（銘賢路））將會於2026年4月5日提供服務。

九巴第270A、270B、273、277X、278X及279X號線，將會於2026年3月29日、4月3日、4日、5日、6日、7日及12日視乎乘客需求加強服務。九巴第273A號線，將會於2026年4月5日視乎乘客需求加強服務。

柴灣

柴灣｜臨時禁區

連城道以東的一段歌連臣角道，即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶，將於3月14日至4月26日每日上午7時至下午3時期間暫劃為私家車及輕型貨車禁區。除持有經由運輸署署長發給許可證者外，所有私家車及輕型貨車一律禁止進入該禁區。

柴灣｜道路封閉

柴灣將分階段實施道路封閉

【1】第一階段——3月21日、22日、28日、29日及4月3日、4日、6日、7日11日、12日、18日及19日（清明節前後週末、週日及公眾假期）實施的道路封閉

因應警方所實施的第一階段道路封閉，以下路段將於上述日子由上午7時至下午5時封閉，禁止所有車輛駛入（下述指定車輛除外）

【1.1】連城道（南行），專營巴士、專線小巴第16A、16M、16X及18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛、經由運輸署署長發給許可證者及進入環翠邨及連翠邨的車輛除外

【1.2】連城道（北行），專線小巴第18M號、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外

【1.3】連城道以東的一段歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶），專線小巴第18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外；

【1.4】連城道以西的一段歌連臣角道，專營巴士、專線小巴第16A、16M及16X號、的士、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外

【1.5】由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外

【1.6】通往柴灣華人永遠墳場的支路。

【2】第二階段——4月5日清明節當天實施的道路封閉

因應警方所實施的第二階段道路封閉，以下路段將於清明節當天由上午7時至下午5時封閉，禁止所有車輛駛入（指定車輛除外）：

【2.1】連城道，專營巴士、專線小巴第16A、16M及16X號、靈車、出殯行列的車輛、經由運輸署署長發給許可證者及進入環翠邨及連翠邨的車輛除外

【2.2】連城道以東的一段歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶），靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外

【2.3】連城道以西的一段歌連臣角道，專營巴士、專線小巴第16A、16M及16X號、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外

【2.4】由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外

【2.5】通往柴灣華人永遠墳場的支路

【2.6】環翠里（進入興華廣場的車輛除外）

柴灣｜禁止泊車

因應第一及第二階段道路封閉，在下列道路違例停泊的車輛或會被警方拖走或票控，而毋須事先通知︰

【1】環翠道

【2】連城道

【3】歌連臣角道

【4】介乎大潭峽懲教所與大潭道之間的一段石澳道

柴灣｜禁止的士、紅色小巴、私家車、貨車、電單車、機動三輪車及單車駛入

因應第一及第二階段道路封閉，除進入環翠邨及連翠邨外，所有紅色小巴、私家車、貨車、電單車、機動三輪車及單車，將會被禁止駛入連城道。因應第二階段道路封閉，除進入環翠邨及連翠邨外，所有的士將會被禁止駛入連城道。因應交通情況，警方可能會實施及調整封路、交通管制及公共運輸改道，而毋須事先通知。

柴灣｜限制紅色小巴及專線小巴停車

因應第一及第二階段道路封閉，介乎柴灣道迴旋處與連城道之間的一段環翠道，將限制紅色小巴及專線小巴上/落乘客；及歌連臣角火葬場外的一段歌連臣角道（西行）將限制專線小巴上客。因應交通情況，警方可能會調整專線小巴上落乘客的安排。

柴灣｜暫停使用紅色小巴站

因應第一及第二階段道路封閉，位於翡翠道近其與環翠道交界處的紅色小巴站將暫停使用。

柴灣｜提供特別巴士服務

以下特別巴士路線將於指定日子提供服務，並會視乎乘客需求及交通情況加強服務：

【1】城巴第388號線（循環線）

3月15日：上午10時至下午2時

3月21日及22日：上午9時至下午2時

3月28日及29日；4月3日及4日：上午9時至下午4時

4月5日（清明節）：上午8時至下午6時

4月6日及7日：上午9時至下午4時

4月11日及12日：上午9時至下午2時

4月18日及19日：上午10時至下午2時



【2】城巴第389號線（循環線）

3月22日：上午9時至下午2時

3月28日及29日；4月3日及4日：上午9時至下午4時

4月5日（清明節）：上午8時至下午6時

4月6日及7日：上午9時至下午4時

4月11日及12日：上午9時至下午2時



柴灣｜加強巴士服務

城巴第X9號線將於4月5日中午12時至下午2時期間加開由石澳往中環（中環渡輪碼頭）的班次。

城巴第8X、9及780號線、以及過海巴士第106、118及606號線將視乎乘客需求及交通情況加強服務。

柴灣｜巴士改道

因應第一及第二階段道路封閉，以下巴士路線將會於上午8時至下午5時改道：

【1】前往或離開小西灣的城巴第8H、8X、82及780號線、過海巴士第106、118、606及A12號線，將改經柴灣道而不駛經環翠道

【2】城巴第81號線由興華邨巴士總站開出後，將改經翡翠道以北的環翠道及柴灣道

【3】城巴第81號線前往興華邨巴士總站的方向，將改經柴灣道及環翠道

【4】分別由柴灣及小西灣總站開出的過海巴士第606X、682及694號線，將改經柴灣道

柴灣｜巴士站安排

【1】環翠道來回方向的巴士站將暫停使用

【2】柴灣道康民工業大廈門外將設置臨時巴士站，供受影響的前往柴灣或小西灣方向巴士路線使用

【3】環翠道興華（一）邨多層停車場對面將設置臨時巴士站，供前往勵德邨及中環方向的城巴第81及780P號線使用

【4】柴灣道華泰大廈外將設置臨時巴士站，供受影響的前往筲箕灣方向的巴士路線使用

【5】連城道近華廈街將設置臨時巴士站，供城巴路線第388及389號線使用

【6】石澳道近歌連臣角道的巴士站將暫停使用

【7】石澳道近大潭峽懲教所入口將設置臨時巴士站供城巴第9號線使用

柴灣｜專線小巴改道及暫停服務

於實施第一及第二階段道路封閉期間，以下專線小巴路線將會改道及暫停服務

【1】柴灣站的專線小巴第43M號，將改經環翠道（北行）、柴灣道及東區走廊支路，再返回原來路線

【2】專線小巴第18M號將於第二階段道路封閉期間暫停服務

柴灣｜加強專線小巴服務

除於實施第二階段道路封閉期間外，專線小巴第18M號將視乎乘客需求及交通情況而加強服務。

柴灣｜臨時遷移專線小巴站

於實施第一及第二階段道路封閉期間，以下專線小巴站將會臨時遷移：

【1】於城巴第388號線提供服務期間，位於柴灣站的第43M號專線小巴總站將臨時遷往利眾街（華廈邨華欣樓對面）

【2】位於環翠道（西行）澤翠樓外的第43M及66號專線小巴站將臨時向西搬遷約100米至近翡翠道的交界處

【3】位於歌連臣角道（西行）歌連臣角火葬場外的第16A、16M及16X號專線小巴站將臨時遷往石澳道（柴灣方向）近其與歌連臣角道的交界處

柴灣｜專線小巴站暫停服務

於實施第二階段道路封閉期間，位於柴灣新廈街（西行）樂軒臺對面的第47M號專線小巴站將暫停服務，直至警方行動完結。因應交通情況，警方可能會調整專線小巴上落乘客的安排。

屯門曾咀

屯門曾咀｜道路封閉

介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的一段稔灣路將會在2026年3月14日、15日、21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日上午7時至晚上7時期間封閉，除專營巴士及港鐵巴士、的士、往返新界西堆填區及源‧區的車輛、及持運輸署署長發出許可證的車輛外，禁止所有車輛駛入。

屯門曾咀｜公共運輸安排

【1】港鐵巴士第K52A號線

港鐵巴士第K52A號線（屯門站—曾咀）將於上述日子延長其營運時間至每日上午7時至下午7時，並將視乎乘客需求，在有需要時加強服務。第K52A號線（往曾咀方向）在2026年3月14日、15日、21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日、19日、25日、26日、5月1日、2日及3日將改經杯渡路（西行），然後返回原有路線及臨時停用其於杯渡路（西行）近輕鐵屯門站的巴士站。

【2】九巴第52S號線及第56S號線

九巴特別巴士服務第52S號線（屯門公路巴士轉乘站—曾咀）及第56S號線（屯門站—曾咀）將在2026年3月15日、22日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日及12日，分別於上午8時至下午5時30分及上午7時50分至下午5時30分提供服務，每30至60分鐘一班，並將視乎乘客需求，在有需要時加強服務。

【3】的士

在上述日子，曾咀靈灰安置所內設有臨時的士上落客處。

沙嶺

沙嶺｜開放由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區

在2026年3月21日至4月19日（包括首尾兩天），每日上午6時至下午6時，由羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將會臨時開放予公眾人士前往掃墓。

沙嶺｜道路封閉

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午6時至下午6時，羅湖道由其與文錦渡路交界處起，至同一交界處以西約280米止（近沙嶺墳場管理處）的路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入（緊急救援車輛、羅湖村居民及獲准停泊於港鐵羅湖站停車場的車輛除外）。

在2026年3月21日、22日、28日、29日、4月3日、4日、5日、6日、7日、11日、12日、18日及19日，每日上午6時至下午6時，沙嶺道將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入（緊急救援車輛及沙嶺居民的車輛除外）。

沙嶺｜公共運輸服務

前往沙嶺的掃墓人士，可在上水乘搭九巴第73K號線及專線小巴第59K號線，或使用港鐵東鐵線前往羅湖。九巴第73K號線將會於2026年4月5日視乎乘客需求加強服務。