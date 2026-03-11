CON-CON HONG KONG音樂節2026香港｜門票攻略+表演陣容+座位表

CON-CON HONG KONG音樂節將於2026年2026年4月4–5日在上午10時至晚上10時舉行，會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

CON-CON HONG KONG音樂節2026香港 | 詳情

音樂節日期：2026年4月4–5日

音樂節時間：上午10時至晚上10時

音樂節地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館

門票價錢：HK$228，HK$788，HK$1288，HK$2288

CON-CON HONG KONG 音樂節2026 | 門票公售

公開發售平台 ：01空間

公開開賣日期：由即日開始

手續費：每張門票需收取HK$12

獨家優惠：門票低至半價$120換購

CON-CON HONG KONG 音樂節2026 | 座位表

CON-CON HONG KONG音樂節2026香港座位表

CON-CON HONG KONG 音樂節2026｜表演陣容

第1日:4月4日

CON-CON HONG KONG 2026 4月4日表演陣容 Yoko Takahashi 高橋洋子 Do As Infinity TOGENASHI TOGEARI Unnämed Anson Kong@MIRROR Goodnight Lillie 晚安莉莉

第2日:4月5日

CON-CON HONG KONG 2026 4月5日表演陣容 日本超人氣寫真偶像・Cosplayer・YouTuber【東雲うみ】 Maki Ohguro 大黑摩季 MIYAVI Maki Goto 後藤真希 FLOW Mahiru 茉ひる Tyson Yoshi

CON-CON HONG KONG 2026香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"