CON-CON HONG KONG音樂節2026香港｜門票攻略+表演陣容+座位表
CON-CON HONG KONG音樂節將於2026年2026年4月4–5日在上午10時至晚上10時舉行，會在01空間公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
CON-CON HONG KONG音樂節2026香港 | 詳情
音樂節日期：2026年4月4–5日
音樂節時間：上午10時至晚上10時
音樂節地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館
門票價錢：HK$228，HK$788，HK$1288，HK$2288
CON-CON HONG KONG 音樂節2026 | 門票公售
公開發售平台 ：01空間
公開開賣日期：由即日開始
手續費：每張門票需收取HK$12
獨家優惠：門票低至半價$120換購
CON-CON HONG KONG 音樂節2026 | 座位表
CON-CON HONG KONG 音樂節2026｜表演陣容
第1日:4月4日
Yoko Takahashi 高橋洋子
Do As Infinity
TOGENASHI TOGEARI
Unnämed
Anson Kong@MIRROR
Goodnight Lillie 晚安莉莉
第2日:4月5日
日本超人氣寫真偶像・Cosplayer・YouTuber【東雲うみ】
Maki Ohguro 大黑摩季
MIYAVI
Maki Goto 後藤真希
FLOW
Mahiru 茉ひる
Tyson Yoshi
CON-CON HONG KONG 2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"