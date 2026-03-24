藝術月必玩！置地藝遊中環四大亮點　穿越時空導賞團＋六角彩子展

踏入香港藝術月，中環不再只是西裝筆挺的金融中心，而是搖身一變成為超大型的戶外藝術館！置地公司由即日起推出期間限定的「藝遊中環」活動，將一件件大師級雕塑、當代藝術裝置融入城市肌理。當中最吸睛的絕對是破格的「穿越時空導賞團」，帶你以充滿戲劇感的方式重新認識中環，加上多個大型打卡展覽及周末街頭派對，即睇下文為你整理的四大必玩亮點！



亮點一：超沉浸劇場體驗！1910年代「時空旅人」帶你漫步中環尋寶

平時行街經過的雕塑，原來大有來頭！由即日至4月4日期間舉辦的「藝遊中環」導賞團，絕對不是一般沉悶的歷史解說。置地公司特別將中環變成「無牆的畫廊」，並安排了兩位來自1910年代香港的「時空旅人」——初級文員Edward或是女打字員Eleanor作為星級導遊。

導賞團一開始已經充滿戲劇感！兩位主角原本為香港置地共同創辦人遮打爵士（Sir Paul Chater）整理藝術收藏品，怎料抹一抹滿布塵埃的精緻舵錶，就在一陣大風和閃光中「從天而降」來到2026年的中環！他們帶着舊香港的口吻與禮儀，會幽默地提醒大家：「以我那個年代來看，大家其實應該要穿着救生衣，因為我們腳下這大片地方，當時還是海面呢！」藉此帶出遮打爵士當年親自出海量度海床、推動填海工程的有趣歷史。

跟着Edward和Eleanor穿梭交易廣場、怡和大廈及歷山大廈等地，你會發現藝術品原來可以這樣玩：

• 太極與大水牛的深意：在交易廣場的Forum Plaza，導賞員會帶你欣賞朱銘的《太極系列》青銅雕塑（單鞭下勢及右蹬腳），並介紹伊利莎伯‧霍齡（Dame Elisabeth Frink）創作的巨型《水牛》雕塑。導賞員會引導大家思考：在一班匆忙的銀行家之間出現充滿生命力、平靜安穩的水牛，到底有何意味？

• 一分鐘「斷網」靜觀挑戰：來到林‧查德偉（Lynn Chadwick）的《端坐之伴》雕塑前，導賞員會定下一個小規矩：邀請大家跟着雕塑一起坐直身子，在接下來的一分鐘內「不准動、不准說話、不准看電話」，讓活在急促節奏的香港人感受當下。

• 用雙眼做Camera找尋完美角度：走到怡和大廈外圍欣賞亨利．摩爾（Henry Moore）的《對環》時，導賞員不會只讓你「企定定」，而是叫你圍繞雕塑四處走動、上下調整視角，找出橢圓形雕塑剛剛好「框住」怡和大廈標誌性圓窗的完美畫面！

• 閉上眼，穿越回殖民地時期的皇后像廣場：去到皇后像廣場，導賞員會叫大家合上眼，用聽覺和嗅覺想像當年夾雜着蒸汽船煤煙味、黃包車轆轆聲的舊中環。張開眼後，再欣賞由神祕藝術家Antonio Casadei創作的色彩大膽鮮明陶瓷噴泉。

除了生動有趣的互動，導賞團更隱含了一份時代進步的感動。來自百多年前的女打字員Eleanor會驚嘆於現代女性的自由——從當年剛剛才可以坐在紳士旁邊工作，到如今現代女性已經可以成為知名藝術家（如六角彩子、林嵐等）、踏上舞台甚至走入辦公室，細膩的情感絕對會讓參加者大開眼界。

「藝遊中環」導賞團實用資訊

時長：約60至75分鐘

語言：設有廣東話及英語場次

費用：每位港幣$100

參加方法：必須網上預先登記（名額有限，先到先得！）

亮點二：氣質之選！兩大百年珍藏展覽免費看

如果喜歡深度遊，置地公司亦開放了兩個重量級展覽，讓大家追溯香港記憶：

• 置地藝術收藏 百年藝緣：即日起至4月10日於交易廣場3樓中央大廳舉行，首次向公眾展示置地公司積累逾百年的珍貴藝術藏品。

• 記憶之源 重塑故事：即日起至6月20日於怡和大廈1樓展出。展覽集合了畫作、復古版畫及歷史照片，大家可以化身偵探，從舊影像中發掘鮮為人知的香港故事。

亮點三：周末狂歡！遮打道化身電子音樂x街頭藝術派對

想過一個High爆的周末？3月29日（星期日），遮打道行人專用區將迎來壓軸盛事「OPEN」戶外街頭派對！

• 電音派對：由HE.R聯同置地公司呈獻，特別邀請到2025年Coachella音樂節唯一丹麥代表、電子音樂組合TRIPOLISM進行亞洲首演。下午3時至晚上10時，在中環天際線下盡情跟隨節奏擺動！

• 現場塗鴉：同日中午12時至晚上9時，HKwalls帶來「Art on the Move Finale」，除了有多位藝術家在藝術貨車上即席創作壁畫，大家更有機會與藝術家互動，齊齊完成壁畫！

亮點四：置地廣場必影！六角彩子巨型裝置x流行紋化展

來到置地廣場中庭，絕對不能錯過Art LANDMARK帶來的兩大展覽：

• THE ISLAND – ONIGASHIMA：由國際知名藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）打造，這不但是她在香港的個人首展，更是她創作生涯中最大型的互動藝術裝置！由3月23日至4月17日，大家可以親身走入這個充滿豐富色彩與質感的巨型裝置中探索，喚醒內心童真。

• 第二屆「流行紋化—擁抱中華文化之美」：香港知專設計學院主辦，以微小但充滿魔力的漢字部首「草花頭」（艹／艸）為主題。超過八位新晉設計師將傳統圖案化作充滿現代感的幾何圖形或植物藤蔓，融入日常生活空間，打卡之餘亦極具文化氣息。展期至3月31日。

活動實用資訊懶人包︰

「藝遊中環」導賞團報名：http://www.artwalkincentral.com/booking

「OPEN by HE.R」門票：https://www.ticketflap.com/open-by-her

注：導賞團名額有限，想體驗時空穿越的朋友記得盡早預約啦！

（資料由客戶提供）