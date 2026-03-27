澳門美高梅親子遊｜必看張藝謀《澳門2049》＋沉浸式博物館奇遇記

若不想帶孩子經歷長途飛行的疲憊，留在香港又怕了無新意？其實，一家大小前往澳門度過兩日一夜的短線親子遊，絕對是個輕鬆又高質素的選擇。觀賞《澳門2049》震撼人心駐場演出，再搭配一個可以細細品味的保利美高梅博物館，便能為一家人策劃一趟寓教於樂、又不會累壞父母的文化之旅。



張藝謀《澳門2049》——零語言門檻的科技視覺盛宴

帶孩子觀賞演出，最怕他們因看不懂而感到沉悶。但由張藝謀執導製作的《澳門2049》，絕對能讓全家人目不轉睛。這場位於美獅美高梅・美高梅劇院的必看駐場演出，《澳門2049》主打「非遺x科技」，讓孩子能在震撼的舞台表演中，感受中國各地文化。

《澳門2049》全劇分為8個章節，當中充滿動感的舞獅及絢麗的海洋章節，特別適合孩子觀賞！整場演出時長80分鐘，孩子看得過癮之餘，父母亦能安坐休息。

《澳門2049》- 張藝謀執導駐場演出

演出地點：美獅美高梅・美高梅劇院

票價：MOP 288／488／688／888

親子注意：13歲以下小童需由成年人陪同入場。

購票及了解更多：官方網站

保利美高梅博物館 —— 必玩免費VR體驗

欣賞完《澳門2049》的精彩演出，下一站推薦前往位於澳門美高梅二樓的保利美高梅博物館。保利美高梅博物館早前進行展陳升級，重開後除了可以繼續欣賞年度大展《絲路》中超過200件絲路文物和藝術珍品外，更不可錯過全新的免費VR體驗。

保利美高梅博物館參觀者只需佩戴VR眼鏡，即可投入沉浸式360° VR場景，沿着馬可波羅的足跡，由威尼斯出發，穿越壯闊沙漠與巍峨高原，最終抵達元代夏都，感受最真實的絲路風光與風情。體驗時長約10分鐘，並提供英文、普通話及粵語版本！

即日至5月17日, 參觀完畢還可於現場參加抽奬, 每週大奬為雙人旅遊套票, 親身探索絲路沿線城市風光！

立即到館體驗：保利美高梅博物館 | POLY MGM MUSEUM 保利美高梅博物館

《博物館奇遇記——盛唐有話說》——化身主角穿梭盛唐

想將觀展變成一場探索之旅？現正舉行的《博物館奇遇記——盛唐有話說》絕對是這次旅程的重頭戲！這個沉浸式主題遊打破傳統，把「行博物館」變成好玩刺激的互動體驗，由文物守護者「小龍女」與粟特商人「康福多」親自帶路。

參與者將穿梭8個場景，途中更會與多位NPC（如盛唐貴婦、回鶻公主、敦煌樂伎等）進行互動，以生動有趣的方式探索盛唐與絲路文化。

《博物館奇遇記——盛唐有話說》

活動日期：每週六、日夜間

活動時間：19:00–20:00｜20:30–21:30（建議至少提前15分鐘到達保利美高梅博物館二樓前台）

親子超值票價：

單人票組：MOP 100（1 位成人，可帶1位12歲或以下小童免費同行）

雙人票組：MOP 150（2 位成人，可帶2位12歲或以下小童免費同行）

建議年齡：5歲以上

購票及了解更多：活動專頁（以官方購票頁/現場公告為準）

帶着孩子前往澳門，欣賞一場科技與非遺的視覺大騷，再走入博物館來一場穿越盛唐的奇遇，輕鬆解鎖高質素的親子文化遊！

（資料由客戶提供）

澳門美高梅實用資訊 Q&A（出發前必睇！）