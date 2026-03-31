港島海濱三大主題玩樂點！13公里海濱分區精選食玩攻略

每逢週末，大家總會為「去邊好」而煩惱，不如索性到海邊走走，由筲箕灣至堅尼地城約13公里長的港島海濱，串連著維港最美的海景、最悠閒的節奏與最地道的街頭味道，將海濱劃分成三段超寫意路線：灣仔區人造草地野餐、東區港式掃街、中西區日落咖啡，讓你邊走邊感受不一樣的海濱魅力。無論是親子放電、情侶約會，還是獨行放鬆心情，沿途的海濱風景與節奏，都讓人暫時遠離都市壓力，在海風與陽光間重新找回自己的生活節奏。你亦可按個人喜好，選擇分段遊覽，歎盡海風與日落，飲杯咖啡、掃幾間地道小店，享受「食玩chill」的週末旅程！



灣仔至銅鑼灣｜草地野餐與海邊輕食

首先來到以「城市後花園」為概念的灣仔 HarbourChill 海濱休閒站。這裡以大片人造草地與蔭棚座椅打造出寬敞舒適的休憩空間，讓人能在鬧市中輕鬆享受片刻靜謐。不論你是和朋友一起野餐打卡，還是想一個人坐在海邊放空，這裡都是理想的選擇。這裡可欣賞開闊的維港景色，微風拂面，令人心情不自覺地放鬆。場地不時有街頭音樂表演與主題活動，氣氛熱鬧又愜意，是感受「海邊慢生活」的最佳地點之一。

HarbourChill 海濱休閒站亦設有特色輕食飲品攤檔，由香港遊樂場協會支援本地年輕人營運，這些小店融合創意與活力，提供本地食材制作的小食、手作飲品與期間限定甜點，無論是一杯沁涼特調，或是一份人氣小食，都可以盡嚐城市海邊的年輕節奏！

同場亦設有開放式自拍亭，透過不同的設計濾鏡與主題拍攝趣味照片，輕鬆留住旅程印記，為海濱增添幾分潮玩氣息。

HarbourChill 海濱休閒站的開放式自拍亭特設海濱限定相框和多款濾鏡設計，即時拍出趣味照片。

步行至附近的灣仔水上運動及康樂主題區，不可錯過科幻未來感列車造型的智能售賣點，引入全自動即製雪糕、爆谷機與棉花糖售賣機，簡單操作便可即時享用，讓你邊走邊嚐新鮮出爐的綿密雪糕、香甜爆谷或夢幻棉花糖，為一整天的海濱行走增添幾分童趣。想坐下來享用小食，可以到旁邊的「海岸堤階」，這段約90米無欄梯階由海堤直伸至海面，讓你拾級而下，近觀海浪起伏與舟艇穿梭。堤階旁邊的退役列車車卡（東鐵線經典「烏蠅頭」）與智能售賣點相映成趣，鐵路歷史遇上海港景致，組成獨特畫面，更是打卡熱點！附近更有水上單車出租區同多用途休憩空間，租艘鴨仔船出海玩水、或喺車廂內影復古相，邊吹海風邊體驗維港零距離樂趣，無論親子定朋友聚會都值得一遊。

+ 2

稍往遊艇會方向前行，便可到達 Harbour Fun Restaurant & Bar，以藍白貨櫃風格打造，洋溢著海岸休閒氣息。餐廳主打多國菜式，包括羅勒青醬海蝦長通粉、香煎三文魚伴時蔬等，用料新鮮，味道清爽，特別適合在海風輕拂下細味享用。戶外座位面向維港，黃昏時分能欣賞波光粼粼與落日餘暉，是欣賞維港景致與拍照的絕佳位置。

+ 1

沿港島海濱長廊由灣仔起步向東沿海而行，一路上海天一色，綠意成蔭。這段平緩步道最適合邊走邊看，感受鬧市逐漸褪去、海邊節奏慢慢延展的變化。路經香港遊艇會，豪華遊艇整齊陳列，展現海港繁華。最後來到銅鑼灣避風塘，遊艇漁船交錯成景，水上天后廟香火繚繞，為現代港灣添上傳統人情味。

筲箕灣至北角｜漁港風情與地道美食

由東區文化廣場起步，可觀賞避風塘景色。穿過愛秩序灣公園，兩艘仿舊舢舨模型與水景區讓人感受漁港歲月與市井生活交織的懷舊氣息。步出海濱，轉入筲箕灣東大街，滿是老字號與小食攤檔，最適合來一場港式掃街：雞蛋仔、格仔餅、彈牙魚蛋、燒賣、粉果、腸粉等地道小食喚醒味蕾。若沿長廊漫步至西灣河太安樓，又是另一個「掃街天堂」，可一嚐人氣的牛雜、魚蛋、海南雞、小食、糖水等，延續最地道的港式風味旅程。

到達北角後，東岸板道是另一個不可錯過的亮點。板道西段設有「汐．日光之階」階梯式座位賞日落、「淘．童夢之園」遊樂區及「漁．釣魚平台」，而東段特色是20米玻璃觀景台可讓遊人腳踏維港波浪，同場還有寵物花園及繪上東區吉祥物「東東」的藝術橋墩畫，適合與親友或寵物一同前來散步，於海風中釋放平日的工作壓力。此外東岸板道近電照街範圍最近亦引入小童單車租借服務和小賣亭，第二季還會增設咖啡店，為海濱遊覽體驗提供更多休閒飲食元素。再往炮台山方向走就可到達北角東岸公園，設有兒童平衡車空間和防波堤，大人小朋友皆可舒展身心，近距離感受海的脈搏。

+ 1

中環至堅尼地城｜城市日落與咖啡香氣

沿海而行，中環海濱的大片空間緊貼海岸，是日常休憩與大型活動如 Clockenflap、Art Central 的熱門場地。此處可近距離欣賞維港海景，適合打卡、約會、慢步，感受城市文化與自然共融的氛圍。白天，可在陽光下野餐、放風箏或欣賞街頭表演。到了夜晚，整個空間化身為觀賞夜景與拍攝天際線的絕佳角度。即使置身繁忙的中環，沿著海濱亦可慢慢找回節奏，細細感受中環海濱獨有的城市風貌。

登上摩天輪的透明車廂，維港兩岸景色一覽無遺，九龍天際線近在眼前。黃昏時分最美，日光與燈火交錯，成為旅程中的亮點畫面。夜幕降臨，摩天輪燈光亮起，映照對岸高樓與海面波光，充滿浪漫氣氛。繼續前行到上環中西區海濱長廊，這裡景致漸靜，海面映著城市餘暉，腳步自然放慢。沿途綠樹與藝術裝置相間，跑步或遛狗的市民穿梭其中，感受生活日常的溫暖。不論白天遊玩還是夜晚散步，這段海濱都能帶來維港最愜意的享受。

+ 1

走進新開放的西營盤海濱公園，連接了中山紀念公園與西區副食品批發市場的海濱空間。這裡設有全港首個雲朵形戶外充氣遊樂區「片片雲海」及嬉水嬉沙區，小朋友的笑聲在維港海風中回盪，是一家大小放電的好去處。登上觀景台，還能將夕陽美景盡收眼底。

離開中西區海濱長廊後可以經城西路漫走至堅尼地城，海面漸染金紅，夕陽映照著海浪，為旅程添上一抹溫暖色調。西環一帶有不少特色咖啡店，環境寧靜、景觀開闊，最適合坐下來細味一杯手沖咖啡，靜靜欣賞維港由白晝轉為夜色的變幻，當夜幕降臨，海面倒映著繁華燈光，交織出動人的夜色。這裡不僅是拍照與休憩的好去處，更讓人感受到香港海濱獨有的慢節奏魅力。結束一天的海濱之旅前，不妨在這裡稍作停留，讓微風與餘暉為這段城市旅程畫上完美句點。

（資料及圖片由客戶提供）