洗衣珠原來一直用錯！專家：做錯1步洗完更髒　避開洗衣6大禁忌

洗衣珠用法｜很多家庭都貪方便選用一粒搞掂的洗衣珠，但大部分都習慣先塞滿衣物，才丟洗衣珠入洗衣機，洗完後卻發現衣物好像沒比較乾淨，代表當中可能你有步驟做錯了！台灣洗衣達人指出，使用「先放衫後放珠」的標準方法，會導致膠囊被衣物包裹，無法接觸水流溶解，最終令清潔劑殘留在纖維中。消委會亦曾提出大家在洗衣時常犯的5個錯誤。想知道點洗先最乾淨？即睇下文！



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洗衣珠用法｜洗衣達人糾正：先放洗衣珠於底部才是標準做法

台灣媒體近日發布一則，市民洗衣珠經常被用錯的報道。其中訪問台灣洗衣達人沈富育，他指出，正確步驟應先把洗衣珠放入洗衣機底部，確保膠囊清潔劑能接觸到水後溶化。其後，再放入衣物。他補充，才是最標準的方法，也同時才能有效發揮到洗衣珠的功效。

台灣洗衣達人沈富育指洗衣珠應放衣服底部位置。（中視新聞Youtube截圖)

消委會也曾指岀，應嚴格遵守先放洗衣珠的原則。因為洗衣珠通常含有高濃度的表面活性劑，如果洗衣機水溫低於15°C，或洗滌程序過短(例如15分鐘快洗)，洗衣珠的化學外膜極難徹底分解，導致清潔劑殘留於衣物，甚至越洗越髒。

另外，報道中提醒，除了洗衣珠先放的步驟外，還有兩大使用禁忌：

洗衣珠用法｜1. 切忌濕手的時候拿洗衣珠

洗衣珠外的薄膜是遇水即溶，如果大家在手濕的狀態去拿它，膠囊表面會碰水後變軟甚至破裂，導致包裝袋內的洗衣珠黏在一起。

洗衣珠用法｜2 忌塞衣服太滿

使用洗衣珠時，衣物量不應超過洗衣機的七成滿。若洗衣機的衣服塞得太多，洗衣珠會缺乏空間水流滾動，導致無法完全溶解，最終遺留在衣物上，比沒洗更污糟！

除擺放步驟外，洗衣珠在使用上還有兩大禁忌。（AI生成圖片）

洗衣常犯5大地雷+消委會建議

另外，消委會指岀5大洗衣常見錯誤，並給予正確的洗衣建議：

洗衣地雷1.｜加入過多洗衣液

很多人誤以為加入越多的洗衣液會越乾淨，但事實上正好相反。加入過多的洗衣液會無法完全溶解，導致殘留在衣物上，越洗越污糟。

洗衣地雷2.｜紙巾碎殘留及硬幣損毀水管

大家有時洗衣後看到衣服上黏著濕濕的白色紙碎，才會想起口袋內有紙巾忘了拿岀來，洗完等於無洗。另外一種常見的禁忌，就是沒洗衣前沒檢查口袋，導致有硬幣等雜物留在洗衣機，如雜物長期掉進洗衣機內，會堵塞排水管，毀壞洗衣機。

洗衣地雷3.｜所有顏色衣物混在一起洗

很多人貪方便，將深色與淺色衣物一起洗，結果淺色衫全毀。特別是新買的深色衫，大家應先分開手洗，或與同色系衣物一起洗。另外，白色衣物避免與其他顏色衣物一起清洗。

不要為了一時方便，把淺深色衣物放在一起洗。（AI生成圖片）

洗衣地雷4.｜洗完衣服沒有立刻晾乾

洗衣機內環境潮濕、而且空氣又不流通。如果衣服在洗好後留在機內超過30分鐘，衣服就會開始滋生細菌並產生霉味，建議洗後盡快取出晾曬。

洗衣地雷5.｜只使用同一種洗衣模式

衣物有分不同的材質，如果都只用同一種模式，可能會損壞衣服材質，縮短它的壽命。應設定不同功能及温度洗衣，延長衣物壽命。

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