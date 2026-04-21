馬莎M&S必買清單｜9折優惠碼！高蛋白減脂食物／專櫃平替香氛

香港馬莎M&S 最近搖身一變成為大家的隱藏寶藏庫！有網民發現其 Apothecary 護膚與香氛系列，竟然與專櫃大牌 Aesop 或 Le Labo 極度相似，價格卻只要三分之一；近期在 Threads 上爆紅的「健身人士早餐清單」同樣備受熱議。送上 「香港01」讀者獨家優惠碼入手更划算！



香港馬莎M&S網店｜香港01 獨家優惠碼 9 折

獨家優惠碼： SAVE10

優惠內容： 網店購物即享 9 折 優惠

*條款細則： 優惠上限為 HK$70（折扣金額最多減 $70）

香港馬莎M&S網店｜時尚服飾 89 折

優惠碼： MSRP

優惠內容： 全店正價時尚服飾類別 89 折

上限： 優惠上限為 HK$120 （折扣金額最多減 $120）

Threads 熱推！Gym 友首選高蛋白早餐

想減脂卻不知早餐怎麼吃？M&S 的這幾款高蛋白食物在 Threads 上討論度極高，不僅成分優質、口感豐富，更能讓你的健身成果事半功倍！

馬莎M&S必買1. 純素高蛋白質朱古力脆燕麥片 (原價：$69）

👉🏻立即入手｜美食專區

馬莎M&S必買1. 純素高蛋白質朱古力脆燕麥片 (原價：$69）

馬莎M&S必買2. 高蛋白質原味貝果4件裝 (原價：$55）

👉🏻立即入手｜美食專區

馬莎M&S必買2. 高蛋白質原味貝果4件裝 (原價：$55）

馬莎M&S必買3. 希臘脫脂乳酪 0% Fat (原價：$29）

👉🏻立即入手｜美食專區

馬莎M&S必買3. 希臘脫脂乳酪 0% Fat (原價：$29）

馬莎M&S必買4. 不含麩質高蛋白質燒烤味全麥米餅 (原價：$45）

👉🏻立即入手｜美食專區

馬莎M&S必買4. 不含麩質高蛋白質燒烤味全麥米餅 (原價：$45）

療癒感官的「專櫃平替」香氛護膚

M&S 的香氛系列近年在網上大受歡迎，其簡約的包裝與天然草本香氣，完美還原專櫃的高級氛圍，成為追求生活質感的必備單品。

馬莎M&S必買5. Apothecary Restore 手部護理霜 60毫升 (原價：$65）

「Restore」系列使用天竺葵、雪松及尤加利等精油，散發天然寧神、修復的香氣。

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Apothecary Restore 手部護理霜 60毫升 (原價：$65）

馬莎M&S必買6. Apothecary Restore 香氛室內噴霧 (原價：$99）

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Apothecary Restore 香氛室內噴霧 (原價：$99）

馬莎M&S必買7. Apothecary Restore 沐浴露 470 毫升 (原價：$109）

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Apothecary Restore 沐浴露 470 毫升 (原價：$109）

Apothecary「Warmth」系列

如果您喜歡木質調，絕對不能錯過這款含有小荳蔻、肉桂、雪松和檀香香調的系列。

馬莎M&S必買8. Apothecary Warmth 淡香水 50 毫升 (原價：$169）

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Apothecary Warmth 淡香水 50 毫升 (原價：$169）

馬莎M&S必買9. Apothecary Warmth 護手及身體乳液 250 毫升 (原價：$79）

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Apothecary Warmth 護手及身體乳液 250 毫升 (原價：$79）

Burst Bodycare 系列

Burst Bodycare 系列主打香氣怡人、充滿活力的護理體驗，新系列包含多種水果及滋潤香味，全面呵護肌膚。

馬莎M&S必買10. Burst Bodycare 乳木果香氛身體噴霧 125毫升 (原價：$69）

👉🏻立即入手｜服飾及生活專區

Burst Bodycare 乳木果香氛身體噴霧 125毫升(原價：$69）

馬莎M&S必買11. Burst Bodycare 葡萄柚沐浴啫喱 500毫升 (原價：$99）

👉🏻立即入手｜更多生活產品

Burst Bodycare 葡萄柚沐浴啫喱 500毫升 (原價：$99）

馬莎M&S必買12. Burst Bodycare 芒果身體磨砂膏 (原價：$99）

👉🏻立即入手｜更多生活產品