「IF」亞洲唯一採分子級技術品牌　保證椰青水品質透明樹立新標準

隨着消費者的食品要求日漸提高，食品安全與產品真實性已成為市場焦點。從原材料到製作流程，資訊透明度均不可或缺。在椰青水這類以「天然」為品牌核心承諾的產品中，這點尤其重要──產品真實性必須通過驗證，而非流於宣傳。



有鑑於此，各大飲料品牌正投資於嶄新檢測方式，希望以先進的科學驗證技術，確保產品真正源自大自然、不含添加物質，並符合最高品質標準，而IF正為泰國椰青水行業樹立全新標準。

在分子層面驗證真實性

IF 是亞洲唯一採用世界級元素分析同位素比質譜儀（Elemental Analyzer Isotope Ratio Mass Spectrometry；EA‑IRMS）技術驗證其椰青水真實性的品牌。IRMS是業界認可的國際食品與飲料檢測標準，透過尖端的「分子級檢測」科學方法，分析產品中天然同位素的組成，以確認其是否真正源自大自然。

該系統驗證兩項椰青水關鍵指標：碳‑13（C‑13）：用以確認產品無添加任何糖分；及氧‑18（O‑18）：用以檢測產品有否添加任何外來水分。其科學檢測流程嚴謹，確保每一滴IF 的椰青水均為來自真正椰子的純天然產品。對 IF 而言，這項技術體現一個簡單卻重要的信念：真正的天然產品，必須可被驗證；而產品真實性應以數據為基礎，而非假設。透過IRMS 技術，IF 確保消費者所飲用的椰青水，均為來自大自然的純正椰子。

更嚴謹的品質管理系統

IF的品質檢測不只是單一步驟，而是一項貫穿整個生產流程的核心準則。從原材料採購、生產到入樽，每個環節均由嚴格的品質管理系統所規範，以確保產品的上乘品質。IF 的與別不同之處，不僅在於採用IRMS 技術，更在於應用方式與步驟。業界的基本程序，是在完成生產後才將產品送往第三方實驗室檢測，而IF 則從接收椰青水原材料階段便即進行 IRMS 檢測。

這代表IF椰青水在生產之前，每一批原材料都必須通過嚴格的品質與真實性測試，必須符合標準才會被採用。透過從源頭開始進行檢測，IF 能在最早階段避免添加物或污染風險，提高產品品質的可靠性與信心。

行業先驅對消費者的承諾

作為亞洲唯一採用此技術的品牌，IF 對於IRMS 檢測技術的投資，印證其致力提升產品品質標準的長期承諾。這項投資背後只有一個清晰目標：為消費者建立對 IF 產品品質的全面信心。現今世代，身體力行才能贏得信任，IF 相信，真正的透明度來自可量化和科學為本的驗證。

隨着亞洲食品安全議題日益受關注，這類嶄新舉措有助強化消費者信任，支持產業長遠的可持續發展。透過將國際認可的檢測標準引入本地生產過程，IF 進一步在本地及國際市場中，鞏固其優質椰青水品牌地位。

可靠的透明度・嚐得到的品質

對 IF 而言，產品真實性並非宣傳口號，而是一份責任。其天然椰青水已通過包括 Eurofins 在內的國際認證實驗室檢測，產品的真實性毋庸置疑。此外，品牌亦持有泰國食品與藥物管理局（FDA）所發出的原料認證。

從產品原材料到整個生產流程的嚴格品質管理，每一個環節，均為確保消費者能飲用到純天然椰青水而設。顧客信心對品牌至關重要，因此IF 致力傳遞明確訊息：可靠的透明度、嚐得到的品質。IF品牌表示：「我們相信，信任源於高透明度。IF始終堅守最高品質標準。採用 IRMS 技術不僅回應市場訴求，更為泰國椰青水產業建立全新標準——產品真實性不再流於宣傳，而是由數據支持的事實。」

（資料由客戶提供）