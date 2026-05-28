瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票優惠額外再9折+購票連結+座位表

瑪蒂爾達Matilda倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達Matilda the Musical》深圳站即日至6月21日在深圳濱海藝術中心歌劇廳加場，在01空間開始公開發售，現在還推出購票優惠，6月全門票額外9折。即看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜詳情

音樂劇日期：即日至6月21日

音樂劇地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

門票價錢：輸入推廣碼【HK01MAT9】享額外9折

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瑪蒂爾達Matilda the Musical音樂劇2026深圳站

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票詳情

公開發售平台連結 ：01空間

公開開賣日期：即時

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瑪蒂爾達Matilda｜優惠門票額外9折

反應熱烈！01限時推廣碼【HK01MAT9】❗

優惠購買時間：5月29日中午12時至6月2日中午12時



平日／週末 單人票 RMB 280起｜HK$ 277.2起（原價 $308）



平日 二人套票 RMB 580 x 2｜HK$ 1,094.4｜人均HK$547.2（原價 $1,280）

平日 二人套票 RMB 880 x 2｜HK$ 1,667.25｜人均HK$833.6（原價 $1,950）

週末 二人套票 RMB 680 x 2｜HK$ 1,285.92｜人均HK$642.96（原價 $1,504）

週末 二人套票 RMB 980 x 2｜HK$ 1,851.93｜人均HK$925.96（原價 $2,166）



平日 四人套票 RMB 580 x 4｜HK$ 1,958.4｜人均HK$489.6（原價 $2,560）

平日 四人套票 RMB 880 x 4｜HK$ 2,983.5｜人均HK$745.8（原價 $3,900）

週末 四人套票 RMB 680 x 4｜HK$ 2,301.12｜人均HK$575.28（原價 $3,008）

週末 四人套票 RMB 980 x 4｜HK$ 3,313.98｜人均HK$828.4（原價 $4,332）



瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳 | 座位表