瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票快閃75折優惠+購票連結+座位表

瑪蒂爾達Matilda倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達Matilda the Musical》深圳站將於年5月25日至6月21日在深圳濱海藝術中心歌劇廳加場，會在01空間開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜詳情

音樂劇日期：5月25日至6月21日

音樂劇地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

門票價錢：限時75折起

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瑪蒂爾達Matilda the Musical音樂劇2026深圳站

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票詳情

公開發售平台連結 ：01空間

公開開賣日期：即時

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瑪蒂爾達Matilda｜門票快閃75折

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優惠購買時間：5月23日 至 5月28日



平日場：

平日 四人套票 75折 RMB 580 x 4｜HK$ 1,920（原價 $2,560）

平日 四人套票 75折 RMB 880 x 4｜HK$ 2,925（原價 $3,900）

週末及假日場：

週末 四人套票 75折 RMB 680 x 4｜HK$ 2,256（原價 $3,008）

週末 四人套票 75折 RMB 980 x 4｜HK$ 3,249（原價 $4,332）



二人套票即時85折



平日 二人套票 85折 RMB 580 x 2｜HK$ 1,088（原價 $1,280）

平日 二人套票 85折 RMB 880 x 2｜HK$ 1,657.5（原價 $1,950）

週末 二人套票 85折 RMB 680 x 2｜HK$ 1,278.4（原價 $1,504）

週末 二人套票 85折 RMB 980 x 2｜HK$ 1,841.1（原價 $2,166）



瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳 | 座位表