瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票限時75折優惠+購票連結+座位表

瑪蒂爾達Matilda倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達Matilda the Musical》深圳站將於年5月25日至6月21日在深圳濱海藝術中心歌劇廳加場，會在01空間開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜詳情

音樂劇日期：5月25日至6月21日

音樂劇地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳

門票價錢：限時75折起

*可以用01積分變錢換購再平

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瑪蒂爾達Matilda the Musical音樂劇2026深圳站

瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票詳情

公開發售平台連結 ：01空間

公開開賣日期：即時

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瑪蒂爾達Matilda｜門票快閃75折

反應熱烈 即時加場75折❗5月7日早上11時開搶

新加場次：5月25日至6月21日



平日場：

二人套票 75折 RMB 580 x 2｜HK$ 960（原價 $1,280）

二人套票 75折 RMB 880 x 2｜HK$ 1,462.5（原價 $1,950）

三人套票 75折 RMB 580 x 3｜HK$ 1,440（原價 $1,920）

三人套票 75折 RMB 880 x 3｜HK$ 2,193.75（原價 $2,925）



週末及假日場：

二人套票 75折 RMB 680 x 2｜HK$ 1128（原價 $1,280）

二人套票 75折 RMB 980 x 2｜HK$ 1624.5（原價 $1,504）

三人套票 75折 RMB 680 x 3｜HK$ 1692（原價 $2,256）

三人套票 75折 RMB 980 x 3｜HK$ 2,436.75（原價 $3,249）



瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳 | 座位表