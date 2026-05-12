瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票限時75折優惠+購票連結+座位表
撰文：多娜
出版：更新：
瑪蒂爾達Matilda倫敦西區原版音樂劇《瑪蒂爾達Matilda the Musical》深圳站將於年5月25日至6月21日在深圳濱海藝術中心歌劇廳加場，會在01空間開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜詳情
音樂劇日期：5月25日至6月21日
音樂劇地點：深圳濱海藝術中心歌劇廳
門票價錢：限時75折起
*可以用01積分變錢換購再平
瑪蒂爾達Matilda音樂劇深圳｜門票詳情
公開發售平台連結 ：01空間
公開開賣日期：即時
👉 加場優惠限時75折購票
瑪蒂爾達Matilda｜門票快閃75折
反應熱烈 即時加場75折❗5月7日早上11時開搶
新加場次：5月25日至6月21日
平日場：
二人套票 75折 RMB 580 x 2｜HK$ 960（原價 $1,280）
二人套票 75折 RMB 880 x 2｜HK$ 1,462.5（原價 $1,950）
三人套票 75折 RMB 580 x 3｜HK$ 1,440（原價 $1,920）
三人套票 75折 RMB 880 x 3｜HK$ 2,193.75（原價 $2,925）
週末及假日場：
二人套票 75折 RMB 680 x 2｜HK$ 1128（原價 $1,280）
二人套票 75折 RMB 980 x 2｜HK$ 1624.5（原價 $1,504）
三人套票 75折 RMB 680 x 3｜HK$ 1692（原價 $2,256）
三人套票 75折 RMB 980 x 3｜HK$ 2,436.75（原價 $3,249）