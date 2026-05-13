中銀防騙宣傳車｜5.13起全港巡迴 VR模擬騙局遊戲提升警覺
中銀銀聯同金管局，警務處最新推岀防騙教育流動宣傳車防騙裝甲」及防騙教育號，並於今日（13日）舉行啟動禮，期望大眾了解更多防騙知識。流動車將走訪全港九新界，教育市民防騙知識。車上設有VR遊戲，參加者玩後更有機會獲得小禮物。想知更多詳情即睇下文！
防騙宣傳車啟動禮｜提醒大眾慎防疑似詐騙帳號
中銀今日（13日）宣布，金管局及警務處反詐騙協調中心的大力支持下，推出防騙教育號及防騙裝甲號流動兩台宣傳車，服務範圍包括全香港。宣傳車以互動形式宣傳防騙資訊，提醒大眾對疑似詐騙帳號保持警惕。
中銀香港副董事長兼總裁孫煜，警務處處長周一鳴，以及香港金融管理局助理總裁陳景宏於防騙宣傳車啟動禮上致辭，呼籲大眾善用社會各界的防騙資源，慎防騙案，保持警惕。
周一鳴表示，今年首季騙案高達9,400多宗，損失至少18.5億元。他呼籲，市民謹記銀行戶口「不租、不借、不賣」3大原則，並鼓勵市民下載警方推出的防騙視伏App，協助偵查騙案能力。
防騙流動宣傳車｜VR實境互動沉浸式模擬騙局
防騙裝甲號車內設有平板及VR實境互動遊戲，透過沉浸式體驗提升市民的防騙意識及應對能力。記者現場試玩，發現互動遊戲中的模擬騙局逼真，而且有多項情景實況，趣味十足！參加者完成遊戲後可獲文件夾、扇子等小禮物！
防騙教育號車外的屏幕播放不同防騙宣傳短片，加深市民對常見騙案手法的認識。
防騙流動宣傳車｜到訪路線與時間地點：
以下是防騙教育流動車到訪各區的時間地點，記得Mark實日子啦！
沙田大會堂廣場（5月13至14日）
荃灣千色店（眾安街）（5月15日）
中環摩天輪（5月16日）
尖沙咀K11 ART MALL（5月17日）
旺角朗豪坊（5月22日 ）
銅鑼灣（軒尼斯道中銀分行對岀）（5月23日）
啟德園區（Airside商場外）（5月24日）
西九文化區（東草坪）（5月25日）
將軍澳港鐵站外（唐俊街）（5月29日）
元朗市中心（西菁街11號外）（5月30日)
大埔市中心（廣福道43號外）(5月31日)
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