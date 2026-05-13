中銀防騙宣傳車｜5.13起全港巡迴　VR模擬騙局遊戲提升警覺

中銀銀聯同金管局，警務處最新推岀防騙教育流動宣傳車防騙裝甲」及防騙教育號，並於今日（13日）舉行啟動禮，期望大眾了解更多防騙知識。流動車將走訪全港九新界，教育市民防騙知識。車上設有VR遊戲，參加者玩後更有機會獲得小禮物。想知更多詳情即睇下文！



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防騙宣傳車啟動禮｜提醒大眾慎防疑似詐騙帳號

中銀今日（13日）宣布，金管局及警務處反詐騙協調中心的大力支持下，推出防騙教育號及防騙裝甲號流動兩台宣傳車，服務範圍包括全香港。宣傳車以互動形式宣傳防騙資訊，提醒大眾對疑似詐騙帳號保持警惕。

中國銀行聯同香港金融管理局及香港警務處反詐騙協調中心推出流動宣傳車。（蘇琬淇攝）

中銀香港副董事長兼總裁孫煜，警務處處長周一鳴，以及香港金融管理局助理總裁陳景宏於防騙宣傳車啟動禮上致辭，呼籲大眾善用社會各界的防騙資源，慎防騙案，保持警惕。

警務處處長周一鳴（左）中銀香港副董事長兼總裁孫煜（中）及香港金融管理局助理總裁陳景宏（右）啟動禮上致辭。（蘇琬淇攝）

周一鳴表示，今年首季騙案高達9,400多宗，損失至少18.5億元。他呼籲，市民謹記銀行戶口「不租、不借、不賣」3大原則，並鼓勵市民下載警方推出的防騙視伏App，協助偵查騙案能力。

防騙流動宣傳車｜VR實境互動沉浸式模擬騙局

防騙教育流動宣傳車。（蘇琬淇攝）

防騙裝甲號車內設有平板及VR實境互動遊戲，透過沉浸式體驗提升市民的防騙意識及應對能力。記者現場試玩，發現互動遊戲中的模擬騙局逼真，而且有多項情景實況，趣味十足！參加者完成遊戲後可獲文件夾、扇子等小禮物！

防騙教育號車外的屏幕播放不同防騙宣傳短片，加深市民對常見騙案手法的認識。

車外的屏幕播放不同防騙宣傳短片。（蘇琬淇攝）

防騙流動宣傳車｜到訪路線與時間地點：

以下是防騙教育流動車到訪各區的時間地點，記得Mark實日子啦！

沙田大會堂廣場（5月13至14日）

荃灣千色店（眾安街）（5月15日）

中環摩天輪（5月16日）

尖沙咀K11 ART MALL（5月17日）

旺角朗豪坊（5月22日 ）

銅鑼灣（軒尼斯道中銀分行對岀）（5月23日）

啟德園區（Airside商場外）（5月24日）

西九文化區（東草坪）（5月25日）

將軍澳港鐵站外（唐俊街）（5月29日）

元朗市中心（西菁街11號外）（5月30日)

大埔市中心（廣福道43號外）(5月31日)



防騙教育流動車到訪各區的時間地點。（蘇琬淇攝）

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