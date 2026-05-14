平安鐘免費安裝｜申請方法＋資格一覽！24小時緊急支援等6大服務

平安鐘｜為支援有需要的長者及殘疾人士，長者安居協會宣布，新一輪平安鐘服務資助計劃，只要符合資格的獨居長者、雙老家庭或殘疾人士，可透過關愛隊轉介，申請全額資助的免費平安鐘服務。另外協會也特別新增，出院病人慰問及不活躍用戶跟進兩項核心支援，確保長者由醫院返家後能獲得即時的心理與生活照顧。想知點免費申請平安鐘？如何為合資格？即睇下文！



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平安鐘資助計劃｜聯同關愛隊協助合資格用戶免費申請

長者安居協會宣布，於今年度繼續獲委託為新一輪「緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃」的服務營辦機構。協會將繼續與社署及全港18區關愛隊緊密合作，為有需要的獨老、雙老及殘疾人士住戶安裝及使用一線通平安鐘服務。新一輪計劃由今年4月1日起開始接受關愛隊轉介合資格的長者及殘疾人士住戶，提供免費平安鐘服務及相關支援服務等。

協會與社署及關愛隊合作為有需要長者提供免費平安鐘服務。（長者安居協會圖）

平安鐘資助計劃｜新增2項支援服務

另外，協會在新一期計劃中加入出院病人及照顧者慰問及不活躍用戶跟進兩項支援服務。當長者或殘疾人士離開醫院後，如協會在有「醫健通」授權的情況下收到通知，出院後會接獲社工致電慰問。如有需要，協會將提供「管家易」上門照顧服務或心理輔導。

協會亦會每兩個月透過電話至少慰問用戶一次，主動瞭解用戶身心健康狀態，並作出適時轉介。若在半年內未能成功慰問用戶，協會便通知相關地區關愛隊進行家訪。

平安鐘免費申請｜平安鐘計劃包含甚麼服務？

【1】定期電話慰問：由慰問專員定期致電用戶，關心其身體健康狀況。

【2】健康諮詢：提供24小時緊急支援。

【3】預約門診：協助用戶預約普通科門診及專科門診。

【4】情緒支援：為有需要的用戶提供情緒輔導及轉介服務。

平安鐘計劃包含4大服務。（AI生成圖）

平安鐘免費申請｜申請方法？

資助計劃主要透過全港18區的關愛隊進行轉介，有需要的獨居長者、雙老家庭或殘疾人士住戶，可以主動聯絡所屬地區的關愛隊，查詢申請資格及轉介詳情。關愛隊隊員會評估申請人的情況，並協助合資格人士辦理申請手續。步驟如下：

【第1步】：按此連結找出住戶所屬地區的關愛隊聯絡電話。

【第2步】：致電關愛隊，說明想申請社署資助平安鐘。

【第3步】：關愛隊會上門評估及幫忙填表，批核後即有專人安裝。

平安鐘資助計劃｜如何獲資格免費申請平安鐘?

申請住戶只須符合下列三項條件，即有機會可申請免費服務：

【1】住戶者／獨居情況（符合其一即可）

65歲或以上的獨居長者／

65歲以下的獨居殘疾人士／

同住者均為65歲或以上的長者／

同住者均為65歲或以上及/或殘疾人士

【2】未符合現有其他使用平安鐘的津貼資格。

【3】入息資格（符合其一即可）

- 現正領取公共福利金計劃下的長者生活津貼

- 家庭入息不超過指定限額。(即獨居或單身申請人總資產不超過$406,000；每月收入不多於$10,770；夫婦申請人總資產不超過$616,000；每月收入不多於$16,440)

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