藍月亮5.31香港時間2026｜月亮呈藍色？觀賞8大觀賞地點推介

藍月亮2026｜天文罕有現象超級藍月亮3年後再度登場！藍月亮將於周日（5月31日）傍晚時分重現，據天文台九天天氣顯示，星期日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，相信市民或可欣賞到藍月亮。至於藍月亮登場，是否代表月亮屆時會變藍色？最佳8大觀賞地點和時間又是什麼？即看下文！

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藍月亮2026｜為什麼會出現藍月？

根據太空館所指，藍月亮是指在同一個月份內出現的第二次滿月。一般情況下，每個月份只有一次滿月，但由於月曆的月份，約為30或31天，稍微長於月亮（約29.5天）的週期，因此偶爾會在同一個月份出現兩次滿月。當這種情況發生時，第二次的滿月就被稱為藍月亮。

而2026年的5月份有兩次滿月：第一次在本月（1日），第二次將在本月（31日）；5月的第二次滿月即是藍月亮。

藍月亮2026｜藍月亮代表什麼？

太空館指出，藍月亮名稱其實是從英文諺語「Once in a blue moon」而由來的，意思指千載難逢，稀有的意思，並不是代表月亮真的呈現藍色，只是用來描述這種大約每2.7年才出現一次較罕見現象的名稱。

美國知名天文軟體Star Walk表示，繼本年度5月藍月亮現象後，再下一次藍月亮將發生在2028年12月31日。假如今次錯過了，可能下次又要等至少2年才見到！

藍月亮不代表月亮真的變藍。（資料圖片）

藍月亮2026｜甚麼時間出現？

天文台預料，5月31日當天部分時間有陽光，間中有一兩陣驟雨。市民有機會見到相關現象。

據香港天文台資料顯示，5月31日將出現罕見的天文奇觀，屆時月球運行至「望」的軌道，並於下午4時45分達到理論上的「全年最小滿月」最圓峰值。不過，由於當時本港仍未日落，編輯建議大家在傍晚月亮升起的時候觀賞。

天文台預料，（31日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。（天文台官網截圖)

2026藍月亮｜哪裡觀賞藍月亮？

為方便各位觀賞到難得一遇的藍月亮，小編整理了8大香港觀賞月亮勝地，趕快收藏起來！

觀賞月亮地方推介【1】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園可以飽覽港島東及維港的海景，設有長廊可供跑步、散步談天，同時沿著長廊有一大片長型草地，可以坐在草地上野餐、打卡。

觀賞月亮地方推介【2】梳士巴利花園

位於尖沙咀海傍的梳士巴利花園，花園內有大型草坪、藝術裝置、海濱階梯、綠化環境等，是交通最方便的市區賞月景點之最。

觀賞月亮地方推介【3】香港單車公園

鄰近港鐵坑口站，公園內有一大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大小，公園更設有兒童遊樂場，是帶同小朋友前往賞月放電的親子好去處。

觀賞月亮地方推介【4】大埔海濱公園

大埔海濱公園是全港最大的公園，沿海而建的公園有多片大草地，園內亦有觀景台、海濱長廊等，也可以一邊跑步，一邊欣賞月色下的吐露港美景。

觀賞月亮地方推介【5】啟德跑道公園

郵輪碼頭盡頭的公園內有兩大片草地，亦有海濱長廊可以邊走邊飽覽維港、鯉魚門及觀塘景色。相比其他賞月地點，這裡人流較少，活動空間更大。

觀賞月亮地方推介【6】西九藝術公園

西九藝術公園內多處都有大草坪，可欣賞維港景色，海風較大較涼爽，特別適合怕熱人士。附近還有幾間cafe，不過要留意營業時間免得撲空。

觀賞月亮地方推介【7】佐敦谷公園

公園位於九龍灣，近順利邨，雖然屬於低窪地形的草地，但因佔地廣闊，也可以看到月亮。

觀賞月亮地方推介【8】太平山山頂公園

太平山山頂公園前身是港督度暑別墅，保留濃厚的歐陸古典風格，在招牌維多利亞式涼亭旁賞月，就像身處歐洲的感覺，如在童話世界般。

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