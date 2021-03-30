Little Twin Stars春日精品登場　配LC餐具自製少女心high tea

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-30 18:54

疫情期間，大家大多留在家中，是時候添置實用精緻的家品，為家居注入新鮮感。最近有家電店推出一系列夢幻馬卡龍色的禮品，只要購買指定型號的電子和美容產品，即送Little Twin Stars限定禮品、Le Creuset陶瓷餐具和innisfree護膚禮品，今次Little Twin Stars限定禮品設計以獨角獸和彩虹為主題，又靚又實用，瞬間為生活添上繽紛色彩！

換上色彩繽紛的Little Twin Stars和LC餐具，家裡立即變成少女風cafe！

施展甜點魔法

現在外出high tea不太方便，不如留在家中，用夢幻的Little Twin Stars甜品架和Le Creuset餐具自製英式下午茶，為生活注入滿滿的儀式感吧！

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+ 7 + 7 + 7

實踐環保生活

環保意識不斷提高，尤其過往一年，大家都扔棄不少即棄餐具和膠袋，加重地球負擔！從今天起，到百老滙換領設計夢幻的Little Twin Stars環保袋、環保飲管和多功能餐墊，開始減塑生活吧！

特別推介Little Twin Stars多功能餐墊保溫袋，摺起時可當飯盒袋，用餐時攤開即變餐墊，質地容易清洗和兼具保溫功能，非常實用！

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享受睡前me time

都市人生活壓力大，想好好睡一覺，享受工作過後的me time，記得要放上舒適又精美的Little Twin Stars寢室用品，不論是咕𠱸抑或毛毯都用上極柔軟質地，一邊敷上innisfree迷你精華面膜，一邊靠著Little Twin Stars掛牆燈看看書，煲煲劇，洗滌一整天的勞碌！

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+ 5 + 5 + 5

由即日至7月31日期間，凡購買指定產品，百老滙即送你以上精美禮品，禮品數量有限，先到先得，千萬不要錯過啦～

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