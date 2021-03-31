Staycation｜半島文華超值優惠　用埋旅發局「賞你住」仲慳多$500

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-31 13:33

近期新冠疫情稍有緩和，香港旅遊發展局推出「賞你住」計劃，只要在本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800元，即有機會換領$500酒店消費劵，在半島酒店、香港文華東方酒店、香港朗廷酒店和香港美利酒店等140間五星級酒店均可使用！ 即看旅發局賞你住攻略，教你兌換$500酒店消費劵，加上編輯推介酒店，與家人朋友或另一半平靚正地嘆一晚staycation吧！

3步兌換旅發局$500消費劵 名額20,000個

旅發局賞你住活動於3月26日至5月31日舉行，市民需在本地零本地零售及餐飲實體店消費滿800元，利用機印收據正本兌換500元本地酒店住宿折扣優惠，但要注意兌換名額只有20,000個，每人只可兌換一次，以及訂房時只能使用一張優惠劵。

按圖即睇「賞你住」參加方法：

+ 2 + 2 + 2

步驟一︰市民於3月26日至5月31日，於本地零售及餐飲商戶實體店消費滿800元，並儲起機印收據正本（以最多兩張收據計算）。

步驟二︰4月9日上午10時起，市民可直接聯絡參與酒店，提交收據副本預訂，酒店收到預訂資料及核實消費收據後，將於48小時內確認預訂。而個別酒店或會要求提供信用卡資料作保證金，須直接查詢酒店預訂流程及細節。

步驟三︰市民須於4月9日至5月31日期間登記入住，入住時並必須提交機印收據正本，而享受酒店住宿500元折扣，將於酒店賬單中扣除。

即看參與計劃的140間星級酒店

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