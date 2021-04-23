母親節2021｜半島staycation包3餐激罕優惠　體驗花藝擺設工作坊

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-04-23 18:00

母親節快到了，還未想好送甚麼禮物的你，不如趁母親節優惠約媽媽去Staycation，當一次五星級女皇吧！



最近半島酒店推出「醇味半島」初春住宿美饌禮遇，一晚住宿外還可食足三餐，夠晒豪華，人均也只需$1,815起，再帶媽媽體驗保鮮花和押花擺設工作坊，必定氹到她滿心歡喜！

名牌高質之選 — 半島酒店「醇味半島」初春住宿美饌禮遇

五星級半島酒店歷史悠久，不論是酒店設計、服務、餐飲、設施都完美得無可挑剔，亦是不少香港和海外名人指定入住酒店之一，因此以往一晚酒店房也要$3,000！

趁酒店推出staycation優惠，今個母親節一於帶媽媽去半島嘆足兩日吧！（peninsulahongkong@IG）

今次半島酒店「醇味半島」初春住宿美饌禮遇套票包含一晚雙人套房住宿外，入住23小時內可享用Felix 餐廳雙人地中海風情晚市套餐，連90分鐘無限續杯的香檳、餐酒、啤酒和雞尾酒；入住翌日還可享用半島早餐和出名高質精緻的半島下午茶，人均只需$1,815起！👉🏻立即訂房

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性價比之選 — 香港維港凱悅尚萃酒店「尚萃．吃喝玩聚」staycation

另一推介就是位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店，它推出「尚萃．吃喝玩聚」staycation優惠，包含一晚住宿和兩餐，最平人均只需$540起，非常超值！👉🏻立即訂房

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冧爆媽媽！花藝首飾盒、香薰小夜燈工作坊

年年母親節都送鮮花沒有新意？今年不如跟媽媽一起參加DIY工作坊，又好玩又可製作獨一無二的花藝擺設，創造與媽媽的美好回憶！

押花首飾盒精美實用，媽媽一定喜歡！（Fleur Doux's studio）

「押花首飾工作坊」讓參加者自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的雙層首飾盒，用來放戒指耳環都十分優雅；「保鮮花藝香薰機工作坊」則教大家用保鮮花拼砌出優雅球狀，既可當作室內擺設和小夜燈，亦可放入香薰精油，讓療癒香氣散滿家居，現時透過01空間預訂，人均高達$90折扣（以「保鮮花藝香薰機工作坊」4人班為例）！

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