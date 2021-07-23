人氣男子組合MIRROR、ERROR今日（23日）中午合體現身屯門市廣場（下稱屯市），出席東京奧運造勢活動，吸引逾3000名粉絲到場應援支持，場面非常墟冚。其實MIRROR、ERROR成員現身屯市的消息傳出後，不少網民已經討論活動當天屯門會否淪陷！

除了MIRROR、ERROR合體登陸屯門，近半年多間香港人氣名店紛紛進駐屯門市中心，包括DONKI、壽司郎等旺場名店，「屯門牛」真係令人羨慕，有網民更稱屯門已成為香港No.1 商場。其實，屯門市中心曾經風頭一時無兩，著名日資百貨八佰伴、家樂福等也曾進駐屯市，即睇屯門市中心今昔對比！



MIRROR及ERROR難得合體踩入屯門為奧運造勢！（直播截圖）

MIRROR、ERROR共16名成員7月23日中午合體現身屯門市廣場，吸引大批粉絲應援，幾乎逼爆商場。不少粉絲前一晚已經前往商場霸位，希望求得最佳位置支持偶像。MIRROR、ERROR成員亦大玩遊戲，粉絲們的尖叫聲不斷。即睇場面有幾墟冚👇👇

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最近不少旺場名店進駐屯門市中心，包括人氣爆燈、總是排長龍的壽司郎及近日剛開幕的日式超市DONKI，以及以性價比高著稱的運動品牌迪卡儂，令屯市變得人頭湧湧。

其實屯門市中心以前也曾風頭無兩，連大型連鎖百貨八佰伴、法國大型超市家樂福也選址屯門市廣場，不少70、80後的屯門牛也懷念從前的風光。😍😍想知有邊間旺場名店進駐、以前的屯門市中心有多旺場？即睇場面有幾墟冚👇👇

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同場加映1：網民熱拍偽外國風景 7個香港社區拍出異國感

疫情之下，港人近兩年無法飛外地旅行，心情難免失落。不過憑著攝影角度、深厚的攝影功力及濾鏡，香港某些角落的風景也可以拍得像外國！最近facebook群組「香港風景攝影會」大玩偽外國景色影相Challenge，不少群組成員踴躍分享激似外地的香港地點靚相，加上少量角度及濾鏡配合，分分鐘以假亂真！

其中一張夕陽下的觀塘美景照片更狂吸近4萬個like，不是開玩笑，睇睇吓真係好似東京山手線，再講多兩講真係好想去日本旅行呀！📸📸有張酷似泰國曼谷的美照，竟然在港鐵站拍攝？即睇7張香港拍攝激似外國街頭靚相👇👇

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同場加映2：網民熱數7間食店名過其實

譚仔、譚仔三哥都是後生仔鍾意食的快餐，不過近日有連登網民開Po，以題為「有咩食肆你唔明點解咁受歡迎？」展開討論，帖文引來逾500個讚好，更吸引大量網民湧入留言，目前已經有13頁討論。

不少網民提出不解香港某些連鎖食店經常大排長龍，更點名力數某些人氣食店名過其實，當中不少更是時下年輕人的「飯堂」。😡😡邊間中高價位的扒房被網民狂批？按下圖即睇網民熱數7間名過其實食店👇👇

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想知邊間台式食店曾被香港YouTuber力踩N宗罪？立即點擊內文：譚仔性價比降低？Five Guys漢堡太油膩？網民熱數7間食店名過其實