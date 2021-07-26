【飲食熱話 / 網絡熱話】在香港出街食飯已經不便宜，而大部分餐廳都會收取加一服務費。不過最近有人在連登討論區表示「好憎加一服務費」，引起網民熱烈回應，表示很多餐廳根本無服務可言，連餐具、水都要自己攞自己斟，憑甚麼收加一。



（《大叔的愛》劇照）

【1】酒樓

網民一致認為酒樓根本不應該收取加一服務費，因為根本無服務可言！「沖茶都要自己嚟」、「落單嗌極無人理」，最後要自己走去收銀處交點心紙落單，埋單又要自己去收銀處付款。有網民更mean爆表示「爭在未幫佢打埋飛同入茶房沖茶」。

（資料圖片）

《香港01》飲食頻道記者整理了網民質疑不應收加一服務費的7類餐廳，包括由點餐、斟水到取餐都要自己來的迴轉壽司店，立即按圖睇睇😡👇👇

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