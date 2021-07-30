東京奧運｜破天荒推虛擬賽車項目 推介室內賽車同步體驗飛車快感

東奧進行得如火如荼，而今屆賽事破天荒新增了虛擬賽車項目，令不少人忽然燃起了參加奧運的心。80後「賽車手」周天浩，就成為香港第一人，出戰史上第一屆「奧運虛擬系列賽賽車競賽」，最終總名次排十一位，亞洲參賽車手中排第二，為香港電競賽車爭光。



周天浩兩年前起再次成為「車手」，於GT世界中「飛馳」。（黃寶瑩攝）

「我要做車手」，相信是不少年青人的夢想，但香港又有多少人能夠抵得住經濟壓力，無後顧之憂地追夢。周天浩回想小學時，就已經愛上頭文字D的動畫，16歲時第一次踏入機鋪，手執軚盤再秋名山上風馳電掣。18歲時更連續三屆勇奪「頭文字D Stage 3」秋名「下山」及「上山」晴天及雨天4場總合第一，可惜後來因為工作，放棄打機。直至兩年前，老婆送上PS4，朋友亦送上軚盤、腳踏作為生日禮物，從此燃起他再次成為「車手」的興趣，更沒想到後來可「揸」上奧運的舞台。

賽車遊戲《Gran Turismo》出名追求像真

作為奧運項目的5個遊戲橫跨多個遊戲平台，包括Switch的《eBaseball 實況野球2020》、以手機平板連接單車的《Zwift》、用瀏覽器能玩的帆船比賽《Virtual Regatta》和 PlayStation上的賽車遊戲《Gran Turismo》，而周天浩就是參加以像真度極高聞名的GT Sport賽車。為保持比賽的公平性，賽前講明賽道、天氣等狀況，而每位車手所選用的車輛也是一樣，不過選手亦可以自由選擇進入維修站的次數、輪軚、油量等，考驗車手對於賽前的準備功夫。

GT一向像真度高而聞名，而且部分真實賽道更是一比一完美呈現於遊戲中。（網上圖片）

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