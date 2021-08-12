美食博覽2021｜預購入場券免排隊　直入狂掃１蚊和牛+超筍靚貨

相隔兩年，會展美食博覽（美食展）終於回歸，並於即日起至16日於灣仔會展舉行。今年美食展共有超過880家展商參展，並為入場人士帶來環球美食和一站式多元化購物體驗。適逢政府向每位市民派發消費券，參展商更推出一系列優惠，包括平日早上首3萬名已打針市民免費入場等。另外，同期還有香港國際美酒展、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽，不妨趁這個機會入場購物狂歡一番。



為吸引更多市民入場，參展商今年都推出不同優惠，首3萬名已接種疫苗人士更可免費入場。（資料圖片）

一如以往，今屆美食展同樣設有「公眾館」和「尊貴美食區」，展示各式各樣來自世界各地的美食及飲品。「公眾館」內的「美食薈萃廊」網羅 20 多個知名品牌，包括大班、醉榴香、日清、萬洲國際等。今年更加入壽桃牌、陳允寶泉等，帶來更多新推產品。「識食之人」更不可錯過「尊貴美食區」，區內展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚、各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等，保證食指大動。

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預先買飛直入會場 慳返10分鐘排隊時間

入場人士可選擇到達會場後購票入場，門票分為美食博覽（公眾館）門票、美食博覽（公眾館及尊貴美食區）套票。疫情關係，今屆美食展會實施人流管制，或會增加排隊的時間，而且購票人士必須要在舊翼購票後，經過人潮和多條電梯才可入場，動輒花上數十分鐘。事實上，入場人士可預先網上購票，便不用排隊跟人逼，到「01空間」購票入場，直入會場掃平貨，會員更可以01積分半價換購美食博覽2021的入場門票。此外，持有門票人士亦可同時到香港國際美酒展、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽，以及美與健生活博覽。

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