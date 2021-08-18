農曆7月｜盂蘭勝會令人心寒？玩實境真人推理遊戲驚嚇指數更高！

踏入農曆7月，相傳是「鬼門關」大開的日子，不少鬼故事亦會不脛而走。而最代表盂蘭節的盂蘭勝會，也有不少鬼故事，究竟第一行的「空櫈」是不是留給鬼坐？「神功戲」又是不是做給鬼看呢？當中的故事你又知幾多？



盂蘭勝會是「鬼節」的重頭節目，不時傳出古怪傳聞。（林振東攝）

「中式鬼節」處處鬼影幢幢，盂蘭勝會上的鬼故事更是疑幻疑真。想了解更多，或者可以先看一看由香港插畫師Stella So及盂蘭勝會保育工作委員會副主主席胡炎松合作所出版《盂蘭勝會的故事》，從中了解更多本土文化的演變。

1. 神功戲給鬼看？

相傳每年的盂蘭勝會上演的神功戲，都是做給遊魂野鬼看，而最前排一行的座位，就是留給遊魂野鬼的。據書指，神功戲是給神看的，因此戲棚一定會在父母天地棚的正對面，以酬謝一眾神明令當地平安，而前排座位並不是留給神明，更不是鬼魂的，而是出錢籌備盂蘭勝會的善長人翁，但為甚麼後來演變成鬼座位，就不得而知了。

有人說盂蘭勝會第一排座位只是給予善長人翁坐，不過你又敢坐嗎？(《盂蘭神功》劇照)

2. 放燄口

盂蘭勝會的重頭戲，除了神功戲外，亦有專為遊魂野鬼而設的「放燄口」。據書表示，放燄口是由一眾經師念經，召請十方孤魂前往壇前聞法享食。上師會將一些「孤蕾果」和大米撤向壇前，供給孤魂享食。相傳小朋友吃了「孤蕾果」會有定驚的作用，不過你又夠膽放入口嗎？

放燄口的解說。（三聯書店）

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