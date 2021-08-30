【生日優惠/飲食優惠】9月壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了12間餐廳的9月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳，同行朋友都有折扣。有數間餐廳在中秋和中秋翌日都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！

（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）



【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！不過9月21日中秋節正日就不能使用生日優惠，而翌日公眾假期則可使用。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



【2】響 - Hibiki 日本燒肉：壽星免費，送海膽伴生蠔

響 - Hibiki 日本燒肉主打日式燒肉放題，供應多款和牛、羊肉以及刺身。為了慶祝新店登陸銅鑼灣，店內推出多個開張優惠，其中生日優惠最抵！除了壽星免費食燒肉放題外，每人更送海膽伴生蠔！🦪🦪四人同行每人送兩隻生蠔！點圖睇價錢及優惠詳情👇👇👇

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響 - Hibiki 日本燒肉



地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓



電話：2886 5528



【3】銅鑼灣如心Corner 18：半自助餐買一送一

同樣是如心酒店集團旗下的自助餐廳Corner 18都有2人同行1人免費的生日優惠，不用正日去都可以。9月份主打環球美饌半自助餐，新推特色手工意粉，更可任食海鮮，包括青口、海蝦、麵包蟹、蜆及翡翠螺，每位再送蒜蓉牛油芝士焗蠔及刺身拼盤！生日壽星只要一個步驟，於生日月惠顧自助晚餐，即享買一送一！👇👇👇中秋節正日和翌日都用得優惠！按圖看自助餐收費及供應時間👇👇👇

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銅鑼灣如心酒店 Corner 18



地址：天后英皇道18號銅鑼灣如心酒店1樓



電話：3553 2667



【4】荃灣西如心酒店Café Circles：買一送一，送鴨肝鮑魚

Café Circles主打自助餐，除了有海鮮冷盤、烤肉眼扒、Movenpick雪糕之外，還供應麵包蟹、串燒等美食，每位再送香煎鴨肝和紅燒鮑魚！生日壽星只要一個步驟，於生日月惠顧自助晚餐，即享買一送一優惠。而且中秋節正日和翌日都用得優惠！👇👇👇壽星一個步驟食自助餐！按圖看優惠詳情👇👇👇

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如心酒店 Café Circles



地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓



電話：2280 2868



【5】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳：買一送一

聆渢咖啡廳現正推出夏日盛「饌」自助晚餐，供應有避風塘炒蟹及辣酒煮海螺等美食，更有多款 BBQ 炭燒美食，包括燒羊架、煎鵝肝、焗扇貝、炸天婦羅等。不過除了9月20至22日中秋節假期不能使用生日優惠外，其他日子則可使用。🦞🦞按圖看壽星享用買一送一優惠的方法👇👇👇

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黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳



地址：屯門香港黃金海岸酒店低層地下



電話：2452 8448



【6】Forte：2人同行，1人免費半自助餐

位於觀塘的酒店西餐廳晚上供應半自助餐，壽星於生日月惠顧，可享買一送一，第3位同行都有折！Semi-buffet以「西班牙美食」為主題，主菜有西班牙經典名菜原隻脆皮燒乳豬、慢燒西班牙黑豚扒、西班牙香蒜老虎蝦。另可任食長腳蟹冷盤、冰鎮鮑魚、12道風味焗蠔、Movenpick雪糕等。👇👇👇點圖即睇如何獲得買一送一優惠👇👇👇

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Forte



地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓



電話：3968 8222



【7】皇家太平洋酒店柏景餐廳：買一送一

皇家太平洋酒店同樣可以使用免費信和薈會員優惠，生日月內二人同行惠顧柏景餐廳自助午餐或晚餐，壽星便可以免費。主打「泰·尋味之旅」自助餐，供應香茅燒雞、青咖哩雞配烤餅、泰式炒海鮮等，而且9月21日中秋正日都用得！👇👇👇再送生日餐酒！按圖看「柏景餐廳」自助餐美食供應及收費詳情👇👇👇

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皇家太平洋酒店 柏景餐廳



地址：尖沙咀皇家太平洋酒店園景翼2樓



電話：2738 2322



【8】百樂酒店Park café：4人同行，1人免費食燕窩鮑魚

只需於生日月內惠顧Park café自助午餐、下午茶或晚餐，每4人同行，壽星即可免費食。下午茶自助餐是抹茶主題，有多款精緻鹹甜點如抹茶流心多士、抹茶心太軟、抹茶鹽唐揚雞等。而自助晚餐則由9月7日開始供應鮑魚盛「燕」海鮮自助晚餐，有燕窩、鮑魚，更可任食蟹腳等海鮮拼盤、Movenpick雪糕等，而且中秋節和公眾假期都可使用優惠。👇👇👇同行人士都有折！按圖看「Park café」自助餐收費詳情👇👇👇

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百樂酒店 Park café



地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓



電話：2731 2168



【9】半島海港/阿翁火鍋館：5人同行，1人免費食海鮮火鍋

主打海鮮火鍋的半島海港/阿翁火鍋館推出生日優惠，5人同行，壽生可以免費無限時任食海鮮火鍋，每位再送環球海鮮盤、刺身拼盤、阿翁極級牛頸脊、鮑魚扣鵝掌同至尊水餃皇。不過中秋假期前後，如9月18、19以及21日，都不能使用優惠。👇👇👇按圖看半島海港/阿翁火鍋館美食供應及收費詳情👇👇👇

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半島海港/阿翁火鍋館



地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓



電話：5282 3482



【10】FunFun串串鍋：4人同行，1人免費火鍋放題

主打源自重慶的串串鍋，食物以竹籤串好，再放入湯底中烚熟。餐廳設不同時段任飲任食放題。壽星於生日前後7日內惠顧晚市火鍋放題，每4人同行，即有1位免費食。👇👇👇有５種湯底選擇！按圖看3個晚市時段收費👇👇👇

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Fun Fun串串鍋



地址：旺角西洋菜南街1A-1K百寶利商業中心5樓



電話：2234 5639



【11】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費任食燒烤

燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品！壽星需出示身份證明文件作實，中秋節正日和翌日都有優惠。👇👇👇按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

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龍鼓灘海邊BBQ



地址：屯門龍鼓灘村136地段



電話：5601 1002



【12】九華徑自助燒烤場：5人同行，壽星免費

九華徑自助燒烤場是市區比較方便的燒烤場，美孚港鐵站步行數分鐘就到，一個價錢任燒任食。凡於生日正日惠顧，5位或以上壽星即可免費入場，需出示身分證明，而且中秋節正日和翌日都用得優惠！👇👇👇星期五、六、日價錢都不同！按圖看「九華徑自助燒烤場」收費及美食👇👇👇

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美孚九華徑燒烤場



地址：美孚荔景山路九華徑舊村村口



電話：6983 7878



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