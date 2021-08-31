旺角信和中心對於不少香港人而言是購物天堂，因為一個商場集齊了玩具、唱碟、電子用品、明星周邊產品等等，而明星周邊產品以往都是日韓明星居多。不過最近有網民在Facebook發文，指信和最近多了不少店舖售賣人氣組合MIRROR及ERROR的周邊。《香港01》食玩買記者親自去到信和中心，發現信和的確有不少店舖轉賣MIRROR及ERROR的產品。記者搜羅了14大鏡粉必買好物，想知哪款最受歡迎？即睇下文啦！



網民在指信和最近多了不少店鋪售賣MIRROR及ERROR的周邊。（FB @ 「文人多說話」圖片）

最近有網民在Facebook群組「文人多說話」發文，指信和中心最近多了不少店舖售賣MIRROR及ERROR的周邊和產品，而且人山人海，表示：「顧客都係九成美少女，啲相全部係Anson Lo、姜濤、Mirror、Error！」並指老闆向他表示生意好，「後生女買好多教主（Anson Lo）相周屋貼！」

記者親自去到信和中心，發現信和的確有不少店舖轉賣MIRROR和ERROR的產品。（資料圖片）

《香港01》食玩買記者去到信和中心時，是平日下午時間，但都有不少客人出入，當中不乏年紀較少的粉絲，甚至「媽媽級」鏡粉帶同一家大小去掃貨都有。👇👇👇點圖即睇信和中心周邊店情況👇👇👇

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記者走訪信和多間有售賣MIRROR周邊的店舖，搜羅了14大鏡粉必買好物，由粉絲必備的應援手幅、海報，以至較實用的口罩香薰、月曆等等都有，當中Anson Lo、姜濤、Edan、Ian、Anson Kong有最多產品發售，5人的單人周邊佔了大半個貨架，而其他成員以及Error則有較少周邊。想知哪個周邊最受歡迎？即睇下文啦！👇👇👇Anson Lo最受歡迎？點圖即睇14大鏡粉必買好物推介！👇👇👇

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綜合記者現場觀察及與店主傾談所得，信和的確有不少店舖轉賣MIRROR和ERROR的產品，其中有兩間本來專門售賣日韓明星的周邊，最近亦開始轉售香港明星的產品，當中MIRROR佔最多，整間店起碼有超過七成貨品都是MIRROR的周邊。

有店主表示店舖本來主打韓國明星的周邊，如BLACKPINK、防彈少年團、TWICE、ASTRO等組合的產品，但是在疫情影響下，外國歌手都未能來港開演唱會，變相粉絲購買應援的意欲大減，在生意影響下決定轉售最近人氣大增的MIRROR的產品。

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