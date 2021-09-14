運動女神熱捧漂浮水療　60分鐘減壓紓緩肌肉痠痛　比按摩更有效？

都市OL常常久坐少動，容易坐到「頸緊膊痛」，一到假日去行行山、跑跑步，又可能因運動姿勢不當、熱身不足而拉傷肌肉，因此很多人都有到美容院按摩和做SPA的習慣。

近年坊間興起漂浮水療，讓人進入無重漂浮狀態，達到減壓放鬆的作用，甚至有比按摩更有效舒緩肌肉痠痛，連一眾運動女神都紛紛去試！



漂浮水療比一般水療更減壓？（floax_hk@IG)

鹽水漂浮60分鐘 不懂游泳都可減壓助眠

漂浮水療在歐美流行已久，客人要進入一個高濃度鹽水、如同「死海」的漂浮艙，面朝上感受由鹽水包裹漂浮的狀態，在60分鐘內不受光線和噪音影響，有助進入深度放鬆冥想，除了減壓和改善睡眠質素，漂浮水療還可激發創意和改善專注力，以及紓緩肌肉痛症，難怪一眾健身教練、瑜珈導師和潛水教練等如余曉彤、司徒兆殷和何珮珉也大推漂浮水療！

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同場加映：ME TIME工作坊



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