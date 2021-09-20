藝術好去處｜尋找香港隱世藝術景點　必去首個Digital Art Fair

藝術看似與日常的生活拉不上關係，但只要在社區細心觀察，就會發現藝術一早已經融入社區內每個角落。事實上，香港有不少隱世藝術品，適合大家一邊打卡，一邊增添個人的藝術氣息。



1. 坪洲牛皮廠 三級歷史古蹟

香港經過多年的發展，由開埠初期的漁港，發展成現今的大都會，當中曾經興起不少工業發展，而坪洲的牛皮廠就是其中之一。早於1930年，牛皮廠已經開始營運，後來敵不過時代的變遷而式微結業。於2010年牛皮廠獲古蹟辦事處評為三級歷史古蹟，並活化成藝術空間，設有多個打卡位，適合大人小朋友一同前往。

坪洲牛皮廠經當地居民主動活化後，成為藝術空間。（黃偉民攝）

2. 牛棚藝術村 紅磚牆極富英式風格

牛棚藝術村座落於土瓜灣，前身為馬頭角牲畜檢疫站和中央屠宰中心。紅磚牆的設計極富英式風格，早於1908年就已經開始運作，雖然於1999年停用，但2009年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築，並活化成本地藝術家的工作室。藝術村附近更有一個牛棚藝術公園，每當周末周日都有不少家庭和文青到牛棚打卡和消遣。

要欣賞更多本地和國際藝術家的作品，其實也不需要走遍全港，只要到Digital Art Fair Asia（DAFA）一樣可以欣賞到各地藝術家的傑作。展覽是亞洲首個Art Tech體驗展，於9月30日至10月17日在中環舉行。DAFA更會同時採用了區塊鍵NET、擴充實境(AR)、虛擬實境(VR)等高端科技，以展現國際和本地的藝術作品。

五大展區：集結當代及數位藝術家頂尖作品

展覽共分為五大展區，並展示出環球當代及數位藝術家的作品，包括IMMERSIVE、PRESTIGE、PIONEER、NEW MEDIA及VIRTUAL REALITY，而各個展區的內容亦各有不同。**立即登入01空間，以$700購買VIP門票或$200購買標準門票**

1. IMMERSIVE —展示兩位國際頂級藝術家的作品，包括「國際數據及機器智能美學先驅」Refik Anadol，以及全球首件NFT虛擬房屋的創作者、加拿大當代藝術家Krista Kim。

2. PRESTIGE —展示大師級藝術家的新媒體及當代NFT藝術收藏，包括安迪．華荷（Andy Warhol），「九龍皇帝」曾灶財、現居英國倫敦的先鋒波普藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）等。

3. PIONEER —由本地著名數位藝術家Derry Ainsworth及街頭藝術專家Hannah Smith聯合策劃，展出新晉藝術家包括著名NFT攝影家Sean Foley、超現實攝影家SurrealHK (Tommy Fung)、街頭藝術家Szabotage等。

4. NEW MEDIA —「香港嘻哈教父」聲音藝術家之稱的MC仁、「M+博物館委約數位藝術家」朱力行（Henry Chu）、「全球首創人工智能藝術家」黃宏達（Victor Wong）等。

5. VIRTUAL REALITY —展出由國際知名藝術收藏家Sylvain及Dominique Lévy夫婦於2005年全球首創之dslcollection 虛擬實境美術館。觀眾可在展覽現場或透過Oculus™虛擬實境頭戴式裝置中的先進圖像技術，觀賞 dslcollection 中超過200位重要華人藝術家的300件作品，「親身」感受前所未見的高端藝術科技體驗。

作品會揉合本地元素，令觀眾有耳目一新的感覺。

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結合虛擬實境 突破地域時間限制

為配合數位的主題，「DAFA平行時空展會」亦會與展會同步進行，全球的觀眾可以Oculus™虛擬實境頭戴式顯示器，於線上觀賞展會的精采的作品。大會表示，線上展會突破了以往現實時間地域上的束縛，同時為藝博會營運者及藏家帶來重要的革新。

Art x Tech論壇 啟發新世代藝術收藏家

觀眾除了可以欣賞到NFT藝術及新媒體藝術之外，亦可以參加由DAFA團隊精心策劃的一系列藝術科技相關論壇。論壇上更會邀請各界專家及資深領袖一同探討與藝術科技相關的議題，包括《香港及亞洲地區藝術科技創新發展現況》、《NFT之機遇與風險》、《如何創造及銷售NFT？》、《收藏數位藝術及NFT藝術指南》、《藝術虛擬實景之創造》、《Metaverse新世代》等。

Digital Art Fair Asia 2021



展期：2021年9月30日至10月17日

私人預覽（只限受邀貴賓）：2021年9月30日

貴賓預覽（VIP）（憑票入場）：2021年10月1至2日

公眾預展：2021年10月3至17日

地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈