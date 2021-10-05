半島下午茶一向受女生歡迎，即使各大酒店或餐廳推出不同High Tea Set，半島酒店大堂茶座下午茶依然是大家心目中的經典。最近更推出超抵優惠，趕快約一班姊妹book定！



大堂茶座推出全新秋日主題下午茶。（半島酒店圖片）

最近半島酒店大堂茶座推出全新秋日主題下午茶。半島下午茶供應多款鹹甜點，包括巴黎圈泡芙配榛子脆脆、歌劇院蛋糕、玫瑰馬卡龍、檸檬撻、蘑菇撻、鴨肝慕絲、龍蝦凍批，當然少不了招牌英式鬆餅。

半島下午茶茶飲方面，有多種茶可以選擇，包括阿薩姆茶、大吉嶺茶、伯爵茶、半島早餐茶、蜜桃生薑烏龍茶、柑橘烏龍茶等。

半島下午茶現時更有三人及四人優惠，最正的是免加一，並有5個時段選擇，是時候拉埋班好姊妹去打卡歎靚Tea！想知如何獲得優惠、人均價錢，立即按圖睇睇😋👇👇

半島酒店大堂茶座

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772



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酒店聯乘韓國護膚品牌su:m37˚，推出「鎏金美肌下午茶」，供應多款精緻鹹甜美點，包括蜜糖燒鴨配肉桂及香菇、蕎麥香茅鮮蝦他他多士、純素朱古力慕絲配熱情果及香脆金寶、焗芝士撻配柚子及蜜餞藍莓、法式忌廉乳酪蛋糕配血橙果凍。每位更可獲贈一份由韓國女星全智賢代言的su:m37˚鎏金溯茫護膚套裝！

😋😋😋下午茶每人只需$300多，想知價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

大堂酒廊

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

電話：2733 8988



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