Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一！一連12日優惠　買一份送多2球雪糕

Häagen-Dazs最推出買一送一優惠！凡惠顧外賣雙球雪糕即可享買一送一，是時候約齊三五知己一齊去食雪糕滿足一下甜品癮！拉落下文睇詳情！



Häagen-Dazs今日（5日）在Facebook公佈，由10月6日至10月17日，一連12日在專門店購買$69外賣雙球雪糕，即可享有買一送一優惠，用一個價錢就可以食到兩客雙球雪糕！

吃雪糕同時更可以做善事，因為送出的一客雪糕，顧客除了可以選擇與家人好友分享，亦可以選擇轉贈聖雅各福群會，而每捐出一份雪糕，Häagen-Dazs更會額外再捐一份！

同場加映：10月生日優惠12大餐廳免費食！

各位10月生日的壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等，同行朋友都有折扣。踏入10月，又到燒烤的季節，連BBQ也有生日優惠！而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】香港半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！而且國慶及重陽節假期都可以使用生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



如心自助餐買一送一送鮑魚，即睇優惠詳情：10月生日優惠12大餐廳免費食！BBQ免費/如心自助餐買一送一送鮑魚