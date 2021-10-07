Staycation3推介｜瑰麗酒店1泊2食唔使$1700？YMCA 3餐自助餐任食

尖沙咀早已成為食玩買的天堂，不再局限於購物、名店林立的形象，熱愛文化藝術的也不只限於欣賞香港藝術館的浮雲和水墨畫了，K11現正舉行香港首屆Design Fest ，以不同媒體探討生活中許多「正常」和「不正常」。喜歡Staycation的，還可入住人氣極高、打卡一流的香港瑰麗酒店或W Hotel，來個文藝輕旅行！



K11首屆Design Fest 多媒體探討「正常不正常」

生活中有種種匪夷所思的事，卻因為我們的習以為常，許多「不正常」都變得「正常」，比如說香港樓價貴得驚人、養貓卻視牠們為主子等……

《K11 Art Mall Design Fest 2021》匯聚40名本地藝術家，以孔版油印（Risograph）插畫、視覺壁畫及裝置藝術等多媒體，表達對生活荒謬的想法，作品玩味十足並引人反思，展館更特設Snapio四格即影即有自拍機，大家可利用插畫濾鏡，化身成藝術品主角！

由Isatisse創作的《Work Life Balance》，以童趣畫風繪出創作人和一般上班族的日常對比。 (圖片由K11 ART MALL提供)

按圖即看《K11 Art Mall Design Fest 2021》

K11 Art Mall Design Fest 2021

展出日期：9月17日至10月31日

尖沙咀Staycation推介



KOL打卡最愛——香港瑰麗酒店「秋日美食假期」

既然計劃慢活文青之旅，入夜當然揀間靚酒店chill一晚，邊欣賞維港夜景邊嘆美酒佳餚。位於K11 Musea的香港瑰麗酒店名副其實，設計瑰麗堂皇，富有英倫皇家感，剛落成便吸引很多KOL、明星入住，最引人注目的當然是豪華大理石浴室和無邊際泳池，隨拍都是絕美風景！

大理石牆身與黑白地板相映，打造奢華品味的浴室。（vincy.33@IG)

現時香港瑰麗酒店推出「秋日美食假期」staycation優惠，一晚雙人客房住宿連兩餐，更送HK$200 K11 MUSEA電子禮券及10,000 KLUB積分，人均只需$1,639起！>>立即進入「01空間」訂房

香港瑰麗酒店【秋日美食假期】套票• 一晚九龍山景客房 / 海景客房住宿 (2人入住)

• 雙人早餐

• 入住當天於Holt's Café、Bayfare Social 或 DarkSide 免費享用餐飲體驗一次

1. Holts Café (晚市套餐)：18:00-20:30

2. Bayfare Social (雙人午餐)：12:00-14:00

3. Asaya Kitchen (歡樂時光雞尾酒及小食)：16:00-17:00

• HK$200 K11 MUSEA電子禮券及10,000 KLUB積分

按下圖即看香港瑰麗酒店【秋日美食假期】套房價格：

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獨家水療——香港W酒店「W Wanderlust 」

鄰近尖沙咀的香港W酒店深知香港人十分掛念旅行，特意推出異國主題房staycation套票，客人可選擇旅遊熱點主題(台北/峇里/上海/大阪/曼谷)，更送你HK$500水療券，兌換 bliss spa獨家水療療程，翌日亦可免費享用Kitchen餐廳雙人自助早餐，人均只需$1,568，套票同時送$1,500餐飲消費額和雞尾酒2杯，十分超值！>>立即進入「01空間」訂房

入住峇里主題的客房，再嘆一次獨家水療療程，猶如到東南亞旅行一趟！（whongkong@IG）

香港W酒店「W Wanderlust 」套票• 一晚 Fabulous Room OceanFront 住宿(請預訂時選擇最想入住首三位主題房(台北/峇里/上海/大阪/曼谷)以入住時酒店安排為準。)

• 於Kitchen餐廳享用雙人自助早餐

• 享用HK$1,500餐飲消費額

• 於Woobar享用雞尾酒2杯 (每位入住1杯)

• HK$500水療券可兌換bliss®spa的四種獨家水療療程中的任何一種

• W酒店驚喜小禮物

• 免費無線上網服務

• 免費使用健身室及泳池

按圖即看香港W酒店「W Wanderlust 」套房價格：

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食足三餐自助餐——港青酒店YMCA「美食住宿之旅」

預算不多又想享受staycation的你，這間性價比極高的港青酒店YMCA就最適合你，雖然設計和豪華程度不及香港瑰麗酒店和W酒店，但「食宿‧叁餐」套票送你早、午、晚三餐自助餐，人均也是$1,000有找，各位吃貨、大胃王必訂！>>立即進入「01空間」訂房

住一晚送三餐自助餐，人均也不需$1,000！（港青酒店 YMCA提供）

港青酒店 YMCA「美食住宿之旅 食宿 ■ 叁餐」套票• 入住日期：即日至2021年11月30日

• 2位成人一晚標準房住宿

• 再臨閣享用兩位免費早餐 (任點任食)

• 再臨閣享用兩位免費自助午餐/早午合併自助餐

• 再臨閣享用兩位免費自助晚餐（餐廳營運時間及日期以政府社交距離指引而定，如有變更恕不另行通知）

• 迎賓果籃

• 可延遲退房至下午3時

按圖即看港青酒店 YMCA「美食住宿之旅 食宿 ■ 叁餐」套房價格：