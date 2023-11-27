散水餅10間平靚正推介！獨立包裝／自選心意字句口味　最平$15起

【散水餅推介】年尾將近，相信有不少人計劃轉工。離職之際想留下好印象，Last Day派散水餅當然不可太馬虎！《香港01》「好食玩飛」記者向大家推介10間實體餅店或網上商店的特色散水餅，除了有外觀吸引的手工撻、蛋糕、曲奇等多款選擇，更有部份商店。，即睇有哪些超值之選！



玩味十足的散水餅（圖片來源：Beans）

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帶散水餅回公司派發是大部份打工仔最後一天工作時的「習俗」（圖片來源：Unsplash@Roth Melinda）

散水餅10大推介

散水餅推介【1】 妙菲烘焙 —— 年度糕點大廚主理的拿破崙千層酥

今年在中環開業的妙菲烘焙由曾榮獲「年度糕點大廚」主理，主打造型精美的「招牌迷你拿破崙千層酥」，用作散水餅大方得體。餅店現時供應「雲呢拿榛果拿破崙」、「雲呢拿焦糖拿破崙」「覆盆子開心果拿破崙」及「夢幻朱古力拿破崙」等4種甜味的拿破崙千層酥。如想一次過購入大量甜點作散水餅，需要提早1至2日向店方訂購。

妙菲烘焙

地址：中環士丹頓街16A號

電話：9317 1023

營業時間： 11:30 - 19:30（星期二至星期六）

價錢：$48起/件



散水餅推介【2】cafe & pancake gram —— 人氣日式有餡班戟

公司有同事是哈日族嗎？那麼cafe & pancake gram的日式有餡班戟就適合他們了！cafe & pancake gram的日式有餡班戟具有原味、士多啤梨、朱古力、抺茶等口味，不但能夠在堂食享用，更能外賣到公司去，與同事一同分享。點選5個，更奉送大方得體的盒子1個。

cafe & pancake gram

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L408

電話：2368 4588

營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00

價錢：$35個，選5個會奉送盒子



散水餅推介【3】華爾登餅店 —— 逐件寫上不同祝福語

西營盤的人氣餅店——華爾登餅店，不但讓各位訂購曲奇、蛋糕、棉花糖作散水餅，更讓大家決定在散水餅上寫上甚麼祝福語以及同事的名字。同事收到，一定會感到十分窩心。

華爾登餅店

地址：西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

電話：2915 2263

營業時間：每日 08:00 -19:90

價錢：因份量及類型而不同，詳情可向店方查詢



散水餅推介【4】Beans —— 謝曬皮玩味插圖、搞鬼而不失禮

Beans早年聯乘本地插畫家謝曬皮推出散水餅，每個杯子蛋糕都配有謝曬皮的插圖，非常有香港風格，至今仍然有得賣且相當熱門，相信收到的同事一定非常喜歡！散水撻一盒有12件，並有多種口味包括朱古力、抹茶、雜莓和檸檬， 睇得又食得！

Beans

地址、電話、營業時間：各分店不同，詳請可參閱 https://www.beansgroup.hk/

價錢：$333/盒（12件）



散水餅推介【5】relive & cake studio —— 酒店甜品師傅創辦、口味多

由酒店甜品師傅創辦的relive & cake studio，主打簡約風格，其杯子蛋糕絕對是散水餅之選，顏值超高之餘更有多種口味選擇，如雲呢拿、檸檬、焦糖、朱古力、咖啡、抹茶及伯爵茶，購買時可以混合或指定口味，至適合喜好各異的同事們！

relive & cake studio

地址：香港工業中心A座11樓A9-1室（只限預約）

電話：6090 4099

營業時間：12.00 - 19:00（星期一至六）；12:00 - 18:00（星期日）

價錢：檸檬杯子蛋糕（$240/6件），慕絲蛋糕（$38 - $60起）



散水餅推介【6】Tartes & Pop —— 高質法式手工撻、獨立包裝方便派

Tartes & Pop由來自法國的兩兄弟創立，手工撻提供多種口味選擇，味道皆清新自然，而且餅皮有一定厚度，而且不容易散開，但仍能保持鬆軟口感，難怪他們揚言這可能是全港最好吃的法國手工撻！而且可要求每份散水餅獨立包裝，﻿一人一件方便派散水餅。

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Tartes & Pop

地址：上環摩利臣街2號

電話：6597 6667

營業時間：11:00 - 18:30（星期一至六）

價錢：盒裝迷你撻（$400/16件）



散水餅推介【7】moono —— 全素曲奇及馬卡龍、啱素食同事

如果有同事為素食者， 可以考慮主打全素曲奇及馬卡龍的moono！它的甜品均採用天然食材，曲奇口味包括有宇治抹茶、豆乳雪球、花生焦糖等6款，馬卡龍則有日本柚子配海鹽、伯爵茶等味道。同時亦提供精緻手工撻，有多重選擇！

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moono

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B2樓B201 - C02號舖

電話：4624 3630

營業時間：每日 12:00 - 19:30

價錢：迷你撻（$33/件，最少20件）；獨立包裝曲奇（4件裝$33/包，最少30包）；純素馬卡龍（$175/1盒，6粒）



散水餅推介【8】Bakerie.C —— 人氣招牌手工撻網店

超人氣網店Bakerie.C主打法式手工撻，風格外觀頗具巧思，主要提供10款口味，包括招牌抹茶撻「一抹」及檸檬撻「The Moon」，日常供應為7.5cm款，散水餅可選6.5cm款，因為甚受歡迎，想買的就要預早時間訂購喇！

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Bakerie.C

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈6樓C9A室

電話：6697 3403

營業時間：12:30 -19:00（星期一至五）；12:30 -16:30（星期六）

價錢：$38 - $48 /件



散水餅推介【9】Crazypie.hk —— 爆餡麻糬撻大受歡迎

Crazypie.hk同樣主打手工撻，早前由網店轉為實體店，該店每月會推出不同款式， 例如有由經典的伯爵茶麻糬撻、覆盆子開心果撻、芝士奶蓋奶茶撻等，並由多層餡料組成，賣相吸引之餘，口感亦豐富！

Crazypie.hk

地址：觀塘駱駝漆大廈3座8樓U室

電話：6601 1523

營業時間：12:00 - 19:00（逢星期一休息）

價錢：$33／一件



散水餅推介【10】蛋撻王 —— 平價傳統之選、撻味多元

傳統餅店蛋撻王亦有推出散水餅「好聚好散」套裝，套裝的餅盒上印有祝福人離職的賀詞，售$178。從8款口味中任揀一打，包括Q嘜酥皮蛋撻王、Q嘜牛油皮蛋撻王、港式酥皮葡撻、日本月島半熟芝士撻等，包裝亦非常有心思，絕對是超值之選！

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蛋撻王

地址、電話、營業時間：各分店不同，詳請可參閱 https://www.kingbakery.com.hk

價錢：$178/盒（12件）

