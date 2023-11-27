散水餅10間平靚正推介！獨立包裝／自選心意字句口味　最平$15起

撰文：何以諾 溫藹紅
出版：更新：

【散水餅推介】年尾將近，相信有不少人計劃轉工。離職之際想留下好印象，Last Day派散水餅當然不可太馬虎！《香港01》「好食玩飛」記者向大家推介10間實體餅店或網上商店的特色散水餅，除了有外觀吸引的手工撻、蛋糕、曲奇等多款選擇，更有部份商店。，即睇有哪些超值之選！

玩味十足的散水餅（圖片來源：Beans）

準備離職後去旅行的朋友，不妨看看東京高評分酒店推介大阪酒店推介胡志明市酒店推介倫敦酒店推介烏來酒店推介、以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。

帶散水餅回公司派發是大部份打工仔最後一天工作時的「習俗」（圖片來源：Unsplash@Roth Melinda）

散水餅10大推介

散水餅推介【1】 妙菲烘焙 —— 年度糕點大廚主理的拿破崙千層酥

今年在中環開業的妙菲烘焙由曾榮獲「年度糕點大廚」主理，主打造型精美的「招牌迷你拿破崙千層酥」，用作散水餅大方得體。餅店現時供應「雲呢拿榛果拿破崙」、「雲呢拿焦糖拿破崙」「覆盆子開心果拿破崙」及「夢幻朱古力拿破崙」等4種甜味的拿破崙千層酥。如想一次過購入大量甜點作散水餅，需要提早1至2日向店方訂購。

妙菲烘焙

地址：中環士丹頓街16A號
電話：9317 1023
營業時間： 11:30 - 19:30（星期二至星期六）
價錢：$48起/件

散水餅推介【2】cafe & pancake gram —— 人氣日式有餡班戟

公司有同事是哈日族嗎？那麼cafe & pancake gram的日式有餡班戟就適合他們了！cafe & pancake gram的日式有餡班戟具有原味、士多啤梨、朱古力、抺茶等口味，不但能夠在堂食享用，更能外賣到公司去，與同事一同分享。點選5個，更奉送大方得體的盒子1個。

cafe & pancake gram

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L408
電話：2368 4588
營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00
價錢：$35個，選5個會奉送盒子

散水餅推介【3】華爾登餅店 —— 逐件寫上不同祝福語

西營盤的人氣餅店——華爾登餅店，不但讓各位訂購曲奇、蛋糕、棉花糖作散水餅，更讓大家決定在散水餅上寫上甚麼祝福語以及同事的名字。同事收到，一定會感到十分窩心。

華爾登餅店

地址：西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖
電話：2915 2263
營業時間：每日 08:00 -19:90
價錢：因份量及類型而不同，詳情可向店方查詢

散水餅推介【4】Beans —— 謝曬皮玩味插圖、搞鬼而不失禮

Beans早年聯乘本地插畫家謝曬皮推出散水餅，每個杯子蛋糕都配有謝曬皮的插圖，非常有香港風格，至今仍然有得賣且相當熱門，相信收到的同事一定非常喜歡！散水撻一盒有12件，並有多種口味包括朱古力、抹茶、雜莓和檸檬， 睇得又食得！

Beans

地址、電話、營業時間：各分店不同，詳請可參閱 https://www.beansgroup.hk/
價錢：$333/盒（12件）

散水餅推介【5】relive & cake studio —— 酒店甜品師傅創辦、口味多

由酒店甜品師傅創辦的relive & cake studio，主打簡約風格，其杯子蛋糕絕對是散水餅之選，顏值超高之餘更有多種口味選擇，如雲呢拿、檸檬、焦糖、朱古力、咖啡、抹茶及伯爵茶，購買時可以混合或指定口味，至適合喜好各異的同事們！

relive & cake studio

地址：香港工業中心A座11樓A9-1室（只限預約）
電話：6090 4099
營業時間：12.00 - 19:00（星期一至六）；12:00 - 18:00（星期日）
價錢：檸檬杯子蛋糕（$240/6件），慕絲蛋糕（$38 - $60起）

散水餅推介【6】Tartes & Pop —— 高質法式手工撻、獨立包裝方便派

Tartes & Pop由來自法國的兩兄弟創立，手工撻提供多種口味選擇，味道皆清新自然，而且餅皮有一定厚度，而且不容易散開，但仍能保持鬆軟口感，難怪他們揚言這可能是全港最好吃的法國手工撻！而且可要求每份散水餅獨立包裝，﻿一人一件方便派散水餅。

+1

Tartes & Pop

地址：上環摩利臣街2號
電話：6597 6667
營業時間：11:00 - 18:30（星期一至六）
價錢：盒裝迷你撻（$400/16件）

散水餅推介【7】moono —— 全素曲奇及馬卡龍、啱素食同事

如果有同事為素食者， 可以考慮主打全素曲奇及馬卡龍的moono！它的甜品均採用天然食材，曲奇口味包括有宇治抹茶、豆乳雪球、花生焦糖等6款，馬卡龍則有日本柚子配海鹽、伯爵茶等味道。同時亦提供精緻手工撻，有多重選擇！

+1

moono

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B2樓B201 - C02號舖
電話：4624 3630
營業時間：每日 12:00 - 19:30
價錢：迷你撻（$33/件，最少20件）；獨立包裝曲奇（4件裝$33/包，最少30包）；純素馬卡龍（$175/1盒，6粒）

散水餅推介【8】Bakerie.C —— 人氣招牌手工撻網店

超人氣網店Bakerie.C主打法式手工撻，風格外觀頗具巧思，主要提供10款口味，包括招牌抹茶撻「一抹」及檸檬撻「The Moon」，日常供應為7.5cm款，散水餅可選6.5cm款，因為甚受歡迎，想買的就要預早時間訂購喇！

+1

Bakerie.C

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈6樓C9A室
電話：6697 3403
營業時間：12:30 -19:00（星期一至五）；12:30 -16:30（星期六）
價錢：$38 - $48 /件

散水餅推介【9】Crazypie.hk —— 爆餡麻糬撻大受歡迎

Crazypie.hk同樣主打手工撻，早前由網店轉為實體店，該店每月會推出不同款式， 例如有由經典的伯爵茶麻糬撻、覆盆子開心果撻、芝士奶蓋奶茶撻等，並由多層餡料組成，賣相吸引之餘，口感亦豐富！

Crazypie.hk

地址：觀塘駱駝漆大廈3座8樓U室
電話：6601 1523
營業時間：12:00 - 19:00（逢星期一休息）
價錢：$33／一件

散水餅推介【10】蛋撻王 —— 平價傳統之選、撻味多元

傳統餅店蛋撻王亦有推出散水餅「好聚好散」套裝，套裝的餅盒上印有祝福人離職的賀詞，售$178。從8款口味中任揀一打，包括Q嘜酥皮蛋撻王、Q嘜牛油皮蛋撻王、港式酥皮葡撻、日本月島半熟芝士撻等，包裝亦非常有心思，絕對是超值之選！

+1

蛋撻王

地址、電話、營業時間：各分店不同，詳請可參閱 https://www.kingbakery.com.hk
價錢：$178/盒（12件）

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