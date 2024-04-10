散水餅21間高CP值推介！搞笑字句／法式甜品／散水茶／每件$12起

散水餅推介｜正所「山水有相逢」，要成為一個出色打工仔，臨別都要給同事留下好印象，Last Day派散水餅當然不可馬虎。《香港01》「好食玩飛」記者向大家推介21間特色散水餅，有外觀吸引的手工撻、蛋糕、曲奇等，亦有桃膠、茶飲等超多款選擇！即睇有哪些超值之選！



玩味十足的散水餅（圖片來源：Beans）

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散水餅 ── 搞笑抵死推介

散水餅推介【1】Twinkle Baker Décor —— 鬼馬人氣QQ麻糬曲奇

Twinkle Baker Décor提供「辭職大晒散水禮盒套餐」，套餐包括指定6款口味QQ麻糬曲奇各2件，有特別口味如港式菠蘿包、泰式奶茶及岩鹽朱古力，亦有經典的宇治抹茶、伯爵茶及榛子口味，搭配趣味十足的禮盒包裝及鬼馬字句，讓你在職場散水都可以好好睇睇！12件裝的「辭職大晒散水禮盒套餐」售價為$380；6件裝售價為$200，平均一盒大約$30，價錢合理。

Twinkle Baker Décor — 辭職大晒散水禮盒套餐

售價：$200／6件；$380／12件

分店資訊：https://www.twinkle-bd.com/



散水餅推介【2】上水貨舖 —— 超特別豉油味、奶醬多味爆谷

上水貨舖的散水爆谷不但可以客製化字句和貼紙圖案，更有多種口味可以選擇，除了焦糖海鹽、朱古力、BBQ等普通口味外，亦推出了超特別的豉油味、奶醬多味、花椒海鹽及粟米肉粒味爆谷，絕對可以令同事們記得你！除了可以客製化圖案外，亦可以選擇最簡單的預設標籤，或者於設計模板中選款並印上姓名！「散水爆谷」每12桶起訂，每桶$40，滿$450可獲免費送貨。

上水貨舖 — 散水爆谷

售價：$40／桶

地址：中環7號天星碼頭上層F舖（落船位）

電話：6341 0061



散水餅推介【3】香港茶鄉 —— 雪花酥配超搞笑封面禮袋

香港茶鄉有超搞鬼的散水禮物套裝，套裝分為養生飲品及茶點兩款，養生飲品有花茶包、水果茶包、即沖黑糖方塊、即沖蜂蜜冰糖方塊選擇；茶點則有蝴蝶酥、雪花酥、牛軋糖、花生酥、黑芝麻酥、南瓜籽酥，花果茶好飲又養生，茶點甜而不膩，絕對是派餅好選擇！每份禮物更配搭一份搞笑封面禮袋，有經典語錄的明就明款式、港產經典電影對白款式及創意特色款式，每包售價為$15起。

香港茶鄉 — 散水禮物套裝

售價：$15／包

地址：香港新界葵涌葵豐街1至15號盈業大廈A座12樓24及26室

電話：5248 3589



散水餅推介【4】Sugary Art —— 客製化糖霜曲奇

Sugary Art由榮獲多個國際獎項的Kaye於2019年創立，並推出了客製化糖霜曲奇系列，由簡單文字款式到卡通圖案都可以加入你的想法客製！而且每塊曲奇都有獨立包裝，售價會因應圖案款式及數量而有所不同。

Sugary Art — 客製化糖霜曲奇

售價及訂購詳情：https://www.sugaryarthk.com/

地址：荃灣白田壩街5-21號嘉力工業中心B座6樓21室（需預約）

電話：5401 4141



散水餅推介【5】華爾登餅店 —— 逐件寫上不同祝福語

西營盤的人氣餅店——華爾登餅店，不但讓各位訂購曲奇、蛋糕、棉花糖作散水餅，更讓大家決定在散水餅上寫上甚麼祝福語以及同事的名字。同事收到，一定會感到十分窩心。

華爾登餅店

地址：西營盤第二街120-126號仁福大廈地舖

電話：2915 2263



散水餅推介【6】蛋撻王 —— 平價傳統之選、撻味多元

傳統餅店蛋撻王亦有推出散水餅「好聚好散」套裝，套裝的餅盒上印有祝福人離職的賀詞，售$178。從8款口味中任揀一打，包括Q嘜酥皮蛋撻王、Q嘜牛油皮蛋撻王、港式酥皮葡撻、日本月島半熟芝士撻等，包裝亦非常有心思，絕對是超值之選！

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蛋撻王 —— 「好聚好散」套裝

售價：$178/盒（12件）

分店資訊：https://www.kingbakery.com.hk



散水餅推介【7】Beans —— 謝曬皮玩味插圖、搞鬼而不失禮

Beans早年聯乘本地插畫家謝曬皮推出散水餅，每個杯子蛋糕都配有謝曬皮的插圖，非常有香港風格，至今仍然有得賣且相當熱門，相信收到的同事一定非常喜歡！散水撻一盒有12件，並有多種口味包括朱古力、抹茶、雜莓和檸檬， 睇得又食得！

Beans —— 謝曬皮推出散水餅

售價：$333/盒（12件）

分店詳情：https://www.beansgroup.hk/



散水餅 ── 高性價比之選

散水餅推介【8】Napoh —— 散裝拿破侖、迷你巴斯克蛋糕

Napoh是拿破崙專賣店，推出了迷你裝的日式圓形拿破侖蛋糕及迷你巴斯克蛋糕，手掌大小非常適合做散水餅！拿破侖蛋糕有士多啤梨、藍莓及OREO口味，售價由$54起，原味迷你巴斯克蛋糕每個則售$35，每件獨立包裝非常精美，亦可以額外加購感謝貼紙！品牌還有法式焦糖醬燉蛋及杯裝Tiramisu選擇！

Napoh — 散裝拿破侖、迷你巴斯克蛋糕

售價：$35／件起

Instagram：＠na.poh

電話：6760 4013



散水餅推介【9】房間裡的可麗露 —— 人氣法式甜品

房間裡的可麗露在Instagram上擁有超過1.6萬名粉絲，主打法式甜品可麗露。散水餅禮盒有經典原味、抹茶和伯爵茶口味選擇，小小一件已經超滿足！包裝更有非常文青的卡通設計圖案！散水餅9件起訂」，訂購數量需為3的倍數，訂購36件以下，售價為每件$36起，36件或以上，售價為每件$34起。

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房間裡的可麗露 — 人氣法式甜品

售價：$36／件起

Instagram：＠intheroom.hk

電話：54261196



散水餅推介【10】Cookpio —— 幸福布丁燒

Cookpio是到會媽媽旗下的甜點品牌，主打「幸福布丁燒」，幸福布丁燒採用少糖配方，搭配綿密的芝士蛋糕底與布丁層，口感超多層次又不會太甜。散水系列的布丁燒提供經典口味、香濃朱古力味及宇治抹茶味三款口味選擇，除了有可愛的卡通圖案，更有超過12款創意字句可以選擇！幸福布丁燒採用獨立包裝，售價為$38，10件起訂。

Cookpio — 幸福布丁燒

售價：$38／件

地址：觀塘鴻圖道42號華寶中心

電話：5540 7919



散水餅推介【11】 啖啖燕窩 —— 桃膠、雪燕、燕窩心意樽

想送散水餅送得更與眾不同、更體面？那就一定要選擇啖啖燕窩的啖啖心意樽！啖啖心意樽可以自由選擇不同口味的桃膠、雪燕及燕窩，口味更多達10種！心意樽更可以客製化貼紙圖案及字句，售價亦不過$38起！

啖啖燕窩 — 桃膠、雪燕、燕窩心意樽

售價：$38／樽

地址：九龍觀塘駿業街60號駿運工業大廈一樓B1室

電話：68068004



散水餅推介【12】TEADDICT® —— 港式掛耳茶／掛耳咖啡

TEADDICT® DIY絲襪奶茶由香港女生Pandora Ho 於2015年創辦，並推出不同掛耳茶包，散水茶有港式奶茶、港式鴛鴦、港式檸茶、天然花草茶、掛耳咖啡及掛耳紅茶口味選擇，並提供11種外包裝款式，裡裡外外都充滿港式滋味，超特別！散水茶有分為禮品包、10包裝及散裝三種，訂滿100包更可以客製化包裝樣式，散水茶售價為$12起。

TEADDICT® — 散水茶

售價：$12／包起

電話：9249 3645

銷售點資訊：https://www.lashan-teaddict.com.hk/



散水餅推介【13】花研草說 —— 貓願 ‧ 散水茶

花研草說亦有推出別具特色的散水茶，「貓願 ‧ 散水茶」採用獨特的貓造型包裝及糖磚茶包，絕對是養貓和愛貓人士的必買散水茶！「貓願 ‧ 散水茶」系列有8款字句可以選擇，每個字句都搭配不同款式的貓圖案，每包都有一粒貓造型的糖磚及兩包茶包，茶包更有可愛的貓公仔，讓收到的同事們都有無限驚喜！「貓願 ‧ 散水茶」售價為$22，購物滿$400並輸入指定優惠碼更可享全單9折！

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花研草說 — 貓願 ‧ 散水茶

售價：$22／包

地址：荃灣沙咀道381-389號榮亞工業大廈A座4樓A室

電話：5226 7899



散水餅推介【14】不想打工 —— 黑糖磚散水小禮盒

如果覺得食物太普通、茶飲又未必人人適合，選擇不想打工的養生黑糖磚散水小禮盒就最適合不過了！黑糖磚共有冬瓜黑糖、冬瓜海燕窩、黑糖薑母、桂圓紅棗薑及玫瑰四物共5種口味，健康又好飲！禮盒內的黑糖磚口味預設為隨機，包裝同時會附送小卡，小卡上的字樣款式共有8種選擇，2粒裝的散水小禮盒售價為每盒$20；3粒裝為每盒$25，訂單$300以上包順豐，買得多更有額外折扣！

不想打工 — 黑糖磚散水小禮盒

售價：$20／盒

電話：5226 7675



散水餅推介【15】 SoupDay 湯譜 —— 散水滋補燉湯

有沒有想過散水餅可以送燉湯？SoupDay 湯譜就做到了！SoupDay的散水湯有超滋補的花旗參燉雞湯、黃耳雙菇竹笙桃膠燉湯、雪梨海底椰雪耳燉湯、花膠蟲草花螺頭燉湯等15款選擇，更可以客制化湯蓋印章或選擇額外湯蓋字句，有多達17種樣式，非常貼心。燉湯售價$39起，買滿$700可享免運費。

SoupDay 湯譜 — 散水滋補燉湯

售價：$39／碗起

電話：6386 4688

分店資訊：https://www.soupdayhk.com/zh



散水餅 ── 精緻高質之選

散水餅推介【16】妙菲烘焙 Patisserie Millefeuille —— 糕點大廚主理的拿破崙千層酥

中環妙菲烘焙由曾榮獲「年度糕點大廚」的廚師主理，主打造型精美的「招牌迷你拿破崙千層酥」，用作散水餅大方得體。餅店現時供應「雲呢拿榛果拿破崙」、「雲呢拿焦糖拿破崙」「覆盆子開心果拿破崙」及「夢幻朱古力拿破崙」等4種甜味的拿破崙千層酥。如想一次過購入大量甜點作散水餅，需要提早1至2日向店方訂購。

妙菲烘焙 —— 精美拿破崙千層酥

售價：$58起/件

地址：中環士丹頓街16A號

電話：9317 1023



散水餅推介【17】cafe & pancake gram —— 人氣日式有餡班戟

公司有同事是哈日族嗎？那麼cafe & pancake gram的日式有餡班戟就適合他們了！cafe & pancake gram的日式有餡班戟具有原味、士多啤梨、朱古力、抺茶等口味，不但能夠在堂食享用，更能外賣到公司去，與同事一同分享。點選5個，更奉送大方得體的盒子1個。

cafe & pancake gram —— 人氣日式有餡班戟

售價：$35／個

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L408

電話：2368 4588



散水餅推介【18】relive & cake studio —— 酒店甜品師傅創辦、口味多

由酒店甜品師傅創辦的relive & cake studio，主打簡約風格，其杯子蛋糕絕對是散水餅之選，顏值超高之餘更有多種口味選擇，如雲呢拿、檸檬、焦糖、朱古力、咖啡、抹茶及伯爵茶，購買時可以混合或指定口味，至適合喜好各異的同事們！

relive & cake studio —— 高顏值杯子蛋糕

售價：$38／件起

地址：香港工業中心A座11樓A9-1室（只限預約）

電話：6090 4099



散水餅推介【19】Tartes & Pop —— 高質法式手工撻、獨立包裝方便派

Tartes & Pop由來自法國的兩兄弟創立，手工撻提供多種口味選擇，味道皆清新自然，而且餅皮有一定厚度，而且不容易散開，但仍能保持鬆軟口感，難怪他們揚言這可能是全港最好吃的法國手工撻！而且可要求每份散水餅獨立包裝，﻿一人一件方便派散水餅。

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Tartes & Pop

售價：$400/16件

地址：上環摩利臣街2號

電話：6597 6667



散水餅推介【20】Bakerie.C —— 人氣招牌手工撻網店

超人氣網店Bakerie.C主打法式手工撻，風格外觀頗具巧思，主要提供10款口味，包括招牌抹茶撻「一抹」及檸檬撻「The Moon」，日常供應為7.5cm款，散水餅可選6.5cm款，因為甚受歡迎，想買的就要預早時間訂購喇！

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Bakerie.C —— 人氣招牌手工撻

售價：$38／件起

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈6樓C9A室

電話：6697 3403



散水餅推介【21】Crazypie.hk —— 爆餡麻糬撻大受歡迎

Crazypie.hk同樣主打手工撻，早前由網店轉為實體店，該店每月會推出不同款式， 例如有由經典的伯爵茶麻糬撻、覆盆子開心果撻、芝士奶蓋奶茶撻等，並由多層餡料組成，賣相吸引之餘，口感亦豐富！

Crazypie.hk —— 爆餡麻糬撻

售價：$33／件

地址：觀塘駱駝漆大廈3座8樓U室

電話：6601 1523



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