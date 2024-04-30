Klook優惠碼合集2024｜母親節優惠碼激減$505！

Klook優惠碼合集2024｜如果你正在計劃新年去旅行，想用最低預算，但又想享受最優質旅遊體驗，Klook會是不少港人的選擇。《香港01》好食玩飛團隊為大家帶來一系列2024年最實用的Klook優惠碼Promo Code，有Klook官方優惠碼，預頂全球酒店住宿即享折扣，保證你可以玩到盡、慳到盡！ 文章會持續更新Klook不同類型的折扣優惠碼，記得儲存這篇文章，以免錯過最新優惠。計劃外遊前亦不妨留意最新的酒店優惠碼、機票優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com優惠碼！ （更新日期： 2024年4月30日）

旅行訂房訂門票只要有優惠碼便可省下不少旅費。（tarnnnyyy@ig）

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優惠：購買Klook全線活動滿HK$600即享HK$30折扣優惠。先用先得，用完即止。

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優惠碼：MDAYJOY30 優惠期：4月18日起至5月12日

優惠：購買Klook全線活動滿HK$1,300即享HK$75折扣優惠。先用先得，用完即止。

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優惠碼：MDAYJOY75 優惠期：4月18日起至5月12日

優惠：購買Klook全線活動滿HK$2,500即享HK$150折扣優惠。先用先得，用完即止。

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優惠碼：MDAYJOY150 優惠期：4月18日起至5月12日

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😋酒店下午茶推介😋

香港萬麗海景酒店 西班牙庭院下午茶 低至人均HK$269起

珀薈酒店 「童話森林」主題下午茶 低至人均HK$123起

香港喜來登酒店視佳廊下午茶 低至人均HK$304起

九龍海逸君綽酒店「夢幻櫻花」下午茶 低至HK$319起

St Regis 下午茶套餐 低至HK$478起

🌸日、韓、台櫻花季🌸

日韓台賞櫻團9折

優惠碼：CHEERY50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

日韓台租車/機場接送/包車/火車93折

優惠： 滿港幣$800即享93折，最高折扣限額為港幣$105

優惠碼：CHERRYCAR7

優惠期：即日 至 2024年4月30日

Klook官方優惠碼

APP首次購物即享95折優惠

使用平台： 只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：BetterOnApp

APP 首次下單酒店商品享95折優惠

使用平台：只適用於APP

優惠期：無限期

優惠碼：HotelOnApp

Klook官方優惠碼 ｜日本

西武川越一日券7折

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：HKKAWA30

西武鐵道一日券7折

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：HKSEIBU30

日韓台賞櫻團9折

優惠： 滿HK$500 即減 HK$50

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：CHERRY50

買1送1｜阿倍野HARUKAS 300海闊天空展望台門票

優惠期：即日 至 2024年4月30日

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🌸2024熱門賞櫻酒店推介🌸

日本東京總是百去不厭。（lapule2022@ig）

💦泰國潑水節旅遊優惠🔫

1. 曼谷潑水節一日遊（含嘟嘟車水槍大戰）

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3. 曼谷 & 芭堤雅：【半價】快捷巴士遊

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5. 普吉島：【8折】普吉島暹羅夢幻劇場門票

6. 普吉島：【8折】皮皮島＆瑪雅灣＆蛋島＆竹子島之旅一日遊

7. 全線泰國租車/機場接送/包車優惠碼

8. 全線泰國Spa及按摩活動優惠

Klook官方優惠碼 ｜澳紐

澳紐酒店／景點／活動減HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：ANZTTD150

澳紐租車減HK$150

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：ANZCAR150

私人機場接送優惠碼

預訂法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於CDG去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24CDG

預訂英國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於LHR去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24LHR

預訂西班牙法國機場私人接送服務可享85折

*僅適用於BCN去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24BCN

預訂泰國機場私人接送服務可享10%折扣

*僅適用於BKK & DMK去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24BK10

預訂泰國機場私人接送服務可享10%

*僅適用於HKT去程 / 回程接送及經濟房車 4 人座及客貨車型 11 人座車型

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：SK24HKT10

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 FCO 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24FCO

預訂義大利機場私人接送服務可享85折

*僅適用於 MXP 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24MXP

預訂荷蘭機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於AMS去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24AMS

預訂葡萄牙機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於LIS去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24LIS

預訂德國機場私人接送服務可享15%折扣

*僅適用於BER去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 05月31日

優惠碼：SK24LIS

預訂韓國機場私人接送服務可享 15% 折扣

*僅適用於 ICN/ GMP/ PUS 去程 / 回程接送

優惠期：即日 至 2024年 04月30日

優惠碼：24PAT01KR

信用卡持卡人優惠碼

Mastercard World & World Elite 持卡人專屬優惠

[Mastercard World/ World Elite] 日本環球影城套餐：買相同套餐可享第2件半價優惠

*僅適用於有「關西樂享周遊券 」的套餐

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

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[Mastercard] Klook大東京景點通行證USD 30優惠

*只適用於成人票

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：MCTPAPRKPGT

[Mastercard] 香港迪士尼樂園：買相同套餐享第2件半價優惠

*僅適用於「1日票 + 無加購 + 成人」套餐

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優惠期：即日 至 2024年4月30日

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[Mastercard] 香港海洋公園：買相同套餐享第2件半價優惠

*僅適用於「標準門票 + 無 + 成人」套餐

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：MCTPAPROPHK

[Mastercard] 新加坡環球影城：買相同方案享第2件半價優惠

*僅適用於「門票 + 指定日期（非繁忙）+ 無快速通關券 + 無票券次分類」套餐

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

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[Mastercard] 馬來西亞樂高樂園®：買相同方案享第2件半價優惠

*僅適用於「樂高主題樂園1日票 + 成人」方案

使用平台： 網頁 及 APP

優惠期：即日 至 2024年4月30日

優惠碼：MCTPAPRLLM

Klook Stay+套票方案

Klook Stay+套票方案就是一個酒店+旅遊產品的優惠組合，推出較為實惠的價錢，讓大家為旅客可以用來配搭酒店及想前往活動門票、餐飲、交通及電話網路工具。

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