聖誕放題2021｜8間放題人均$148起！午市任食6小時、送磯燒和牛

【聖誕放題2021】聖誕最適合一班朋友食聖誕放題！今次記者精選8間本地日式放題及燒肉放題，人均最平$148起，可以任食各款新鮮刺身、壽司、串燒、鍋物及一品料理。其中，有間日式放題餐廳午市最長可任食6小時，預先訂座每位再送磯燒和牛、甲羅燒；另外一間則設有落地大玻璃，飽覽青馬大橋日落美景，非常吸引！



聖誕放題2021【1】校長燒肉日韓料理

主打任食燒肉、火鍋及日韓料理的校長燒肉日韓料理在旗下觀塘分店推出12月份及聖誕期間燒肉放題優惠。12月內不同時段設有不同優惠價，供應多款料理包括火鍋、燒肉、壽司、刺身等，最平人均只需$148就可以任飲任食2小時！

由即日至12月15日（每晚20：45後入座）

星期一至五：成人$158/小童$108

星期六日、公眾假期及前夕：成人$168/小童$118

*另收加一服務費。

🎄聖誕期間午市（12月24-26日、31日及1月1日）

燒烤火鍋自助餐：成人$158/小童：108

燒烤火鍋刺身自助餐：成人$168/小童$128

🎄聖誕期間晚市（12月24-25日、31日及1月1日）

19：00前離座：成人$178/小童$128

19：15-21：15：成人$258/小童$158

21：30後：成人$178/小童$128

*另收加一服務費。

校長燒肉日韓料理（觀塘店）

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場15樓

營業時間：中午12時至晚上10時

電話：3188 9409/6193 5329（Whatsapp）



聖誕放題2021【2】極尚大喜屋

專營日式放題料理的大喜屋，旗下多條副線供應不同價位的放題套餐，深受港人歡迎。在銅鑼灣和觀塘都有分店的「極尚大喜屋」，日式放題供應多款料理，包括刺身、壽司、燒物、炸物及一品料理等。最近，觀塘分店更設有特價時段，只要在指定時間入座，人均最平$190起即可任食2小時！

極尚大喜屋

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心3樓 / 銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期9樓

營業時間：中午12時至晚上10時

電話：3622 2761 / 3622 2771



聖誕放題2021【3】極上千島櫻海景放題

荃灣剛開業不久的日式放題餐廳「極上千島櫻海景放題」，提供多款刺身、天婦羅、壽司及各款鍋物料理。餐廳設有落地大玻璃窗位置及戶外露台座位，黃昏時間可以遠眺青馬大橋的日落景色，相當寫意。午市供應定食及放題，放題價格由$218起；晚市放題價錢由$248起，晚上7時前離座或8時後入座可享88折優惠。

極上千島櫻海景放題

地址：荃灣大河道100號海之戀商場3樓3013號舖

營業時間：中午12時至晚上10時

電話：2666 7899 / 2666 7999



聖誕放題2021【4】大滿喜日本料理

旺角大滿喜日本料理提供即日空運抵港刺身，如日本大目吞拿魚、油甘魚及北海道帶子等。另有各款壽司、炸物、燒物及煮物，午市3小時放題人均$180；晚市放題價格$185起，每位成人送Haagen-Dazs雪糕一杯。

大滿喜日本料理

地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場8樓

營業時間：中午12時至晚上11時

電話：3622 2162 / 3622 2163



聖誕放題2021【5】極上帝王水產

極上帝王水產位於「放題勝地」旺角兆萬中心，餐廳環境頗有日本風情，供應多款刺身、手握壽司、炸物及火鍋等。午市無限任食4.5小時人均$189（中午12時至下午4時30分），經網上訂座午市最長6小時任食！晚市時段最平$189起。現時預訂任何時段入座，每位送一份海膽、即開生蠔、甲羅燒、磯燒A5和牛、清酒梅酒或雪糕（六選一），非常吸引！

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極上帝王水產

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心9樓

營業時間：中午12時至凌晨1時

電話：2111 1821



聖誕放題2021【6】滿屋日本料理

滿屋日本料理位於美食集中地荃灣大鴻輝，除了有刺身、壽司及一品料理等，有網民讚熟食如鹽燒海蝦、黄金扇貝及清酒煮蜆味道出色。另設自助海鮮冷盤、炸物同沙律菜區，選擇較多元化。午市放題價錢由$208起，任食3小時；晚市放題指定時段最平$218起，自選時段$248起。

滿屋日本料理

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓

營業時間：中午12時至晚上10時

電話：3622 1388 / 3622 1166



聖誕放題2021【7】漁屋日本料理

漁屋日本料理在大埔和荃灣都有分店，供應多款刺身、壽司、串燒、炸物及爐端燒等，網民推介必食黑松露蝦多士和一口和牛。飲品和甜品方面有頗多選擇，除了汽水，還可以飲到凍朱古力奶、黑牛、鹹檸七、東子蜜等。甜品有木槺布甸、法式馬卡龍，連香蕉船都有！3小時午市放題每位$248；2小時晚市放題$258起，逢星期一至四每6位送1位。

漁屋日本料理

本店：荃灣楊屋道18號荃新天地二期UG09-11號舖

電話 : 2481 2688

別館：荃灣楊屋道8號如心廣場1樓118號鋪

電話 : 2400 9099

別館：大埔安慈路1號海寶花園地下8A-9A號鋪

電話 : 2724 4808 / 2724 4828



聖誕放題2021【8】大本瀛日式放題

同樣位於旺角兆萬中心的大本瀛日式放題，不只供應近百款日式料理如刺身、壽司等，另有泰式冬蔭功、生菜包、飛天通菜等，亦有不少網民讚焗蠔和燒帆立貝味道不俗，值得一試！現於網上訂座即送空運生蠔、海膽、特式雪糕或原隻磯燒鮑魚（四選一）。晚市放題指定時段3小時任飲任食$178起。

大本瀛日式放題

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心10樓

營業時間：中午12時至凌晨1時

電話：3743 1977



聖誕放題2021【9】牛気

聖誕節最緊要約齊成班朋友一起慶祝，打邊爐放題更是不少人心目中的首選！日式放題火鍋「牛気」引入多款任食和牛，包括SRF美國極黑牛、極上和牛和特選牛小排等，每款都鮮嫩多汁，充滿牛香！歎靚牛肉當然要配上暖笠笠的特色湯底，除了全新微辛的日式牛骨濃湯，還有口感清爽的龍蝦魚介湯及特色元祖棉花糖壽喜湯，滿足不同口味人士的需要。

放題套餐成人收費$198起、小童/長者$158起，任食不同款式肉類，亦可任點其他海鮮及刺身，自助吧更有多達數十款食物飲品任揀！牛気在全港各區都有分店，想即興打邊爐都好方便！

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牛気

營業時間：https://bit.ly/3HOdxom分店地址：