聖誕餐廳優惠｜信用卡簽帳攻略　文華自助晚餐8折如心鮑魚餐半價

聖誕又到了，想享受豐富又抵食的聖誕大餐，當然要善用信用卡折扣優惠！今次列出信用卡聖誕餐飲優惠，fine-dining西餐、酒店餐廳低至5折！



外出食飯慶祝，當然要善用信用卡優惠！(unsplash)

滙豐信用卡 酒店半自助餐65折

聖誕大餐當然去扒房或酒店最有氣氛，由2021年11月15日至2022年2月28日，憑滙豐信用卡簽賬可享多個精選節日美饌優惠，多間酒店和fine-dining餐廳均在優惠行列之內，例如香港文華東方酒店快船廊自助晚餐8折、文華扒房85折，聖誕期間都有折扣！至於聖誕紅日以外，銅鑼灣如心酒店Corner 18半自助午餐及晚餐都有65折，阿翁小館指定特選套餐「阿翁鮑魚美食盛宴」半價，適合假期前後與家人聚餐。

按圖即看滙豐信用卡餐飲優惠：

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恒生卡 餐飲5折再賺cash dollar

聖誕新年憑恒生卡簽帳，可享有超過20間餐廳折扣，當中不乏受港人歡迎的知名食府，例如香港W酒店、金域假日酒店、Classified和老鍋台式火鍋等。

另外恒生信用卡「冬日激賞」至2022年2月20日，憑消費簽帳更享額外$700 cash dollars/ 60,000 Yuu積分獎賞！要注意的是，「合資格簽帳」包括本地、海外及網上單一簽賬淨值滿$600或以上之交易，惟不包括透過網上繳費服務繳交稅款，並且需事先在恒生官網登記才可享用這個優惠。

按圖即看恒生信用卡餐飲優惠：

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東亞銀行信用卡 自助餐單點餐7折起

東亞銀行信用卡餐飲優惠以酒店餐廳為主，由即日起至12月31日，於OpenRice訂座指定餐廳即享低至7折，優惠包括荃灣西如心酒店、麗豪酒店和富豪九龍酒店等。

按圖即看東亞銀行信用卡餐飲優惠：

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星展DBS信用卡優惠

（１） 港威酒店 Three on Canton自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐85折

（２） 馬哥孛羅香港酒店 馬哥孛羅咖啡廳自助午餐、下午茶自助餐及自助晚餐85折

（３） 香港JW萬豪酒店 JW咖啡室、大堂酒廊及萬豪中菜廳85折起



星展DBS信用卡餐飲優惠（Three on Canton）

中銀信用卡優惠

（１） 預訂美心MX/ MX冬至盆菜及聖誕派對美食低至68折優惠

（２） Midtown &金朝陽中心指定商舖消費滿HK$1,000，即送HK$50美食消閒禮券



Citi信用卡優惠

（１） 利苑消費滿HK$2,000，即可享HK$200利苑現金券



渣打信用卡優惠

（１） 元気寿司外賣聖誕盛85折(由2021年11月25日至12月17日優先訂購)

（２） 元気寿司外賣聖誕盛9折(由2021年12月18日至2022年1月2日訂購)

