聖誕蛋糕｜Lady M當文歷6打卡蛋糕　紅絲絨樹頭卷蛋陪過夢幻聖誕

聖誕又到了，與親朋好友共度佳節時當然少不了甜品助慶，今次介紹幾間特色糕餅店均推出聖誕限定蛋糕，口味迥異之餘外型又IGable，必定成為派對焦點！



Twinkle Baker Décor

超夢幻My Melody糖果蛋糕 草莓檸檬乳酪不怕膩

Twinkle Baker Décor向來以超精緻杯子蛋糕為名，今個聖誕它結合三個人氣Sanrio角色My Melody、My Sweet Piano、Kuromi，推出「My Melody糖果泡泡浴」原個蛋糕和三款「茶會派對」件裝蛋糕，夢幻粉色配上糖果主題，定必讓你少女心爆發！

主角My Melody糖果泡泡浴蛋糕以馬克杯為主題，蛋糕頂層放滿棉花糖、朱古力和棒棒糖，當然少不了My Melody和兩位朋友做主角，裡面則是一層層的草莓芝士慕絲、草莓醬和紅絲絨海綿蛋糕，口感豐富，草莓香氣四溢！至於「細細件」茶會派對件裝蛋糕則有檸檬乳酪、藍莓芝士和草莓味，與閨密一人一件分享不怕膩！

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Soulgood Bakery

蘋果金寶 X 巴斯克蛋糕 日澳美芝士大合奏

人氣巴斯克芝士蛋糕專門店Soulgood Bakery今年進駐尖沙咀K11，聖誕也繼續在巴斯克蛋糕上灑盡創意，包括秘製草莓醬流心巴斯克芝士蛋糕和蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕。Soulgood Bakery巴斯克芝士蛋糕特別挑選日本、澳洲和美國芝士混合製作，糅合了日本芝士的清爽、美國芝士的濃郁、澳洲芝士的軟滑，配合流心效果超出色！

今次聖誕限定的秘製草莓醬流心巴斯克芝士蛋糕便採用日本草莓製作的果醬，用清新酸甜的味道中和芝士膩感；而筆者則私心大推蘋果金寶巴斯克芝士蛋糕，蛋糕面層是焗香的Crumble、底層則是巴斯克蛋糕少有的餅底，流心芝士蛋糕夾雜切粒富士蘋果，啖啖都是豐富口感，讓人忍不住一口接一口！

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Lady M

美國傳統紅絲絨蛋糕 雪花朱古力聖誕球

每年Lady M的聖誕限定蛋糕都令蛋糕迷引頸以待，今年則由紅絲絨蛋糕擔任主角。紅絲絨蛋糕是美國傳統聖誕節和情人節蛋糕，它是一款被染成紅色的可可海綿蛋糕，配合夾層的忌廉和忌廉芝士，口感幼滑濕潤，Lady M聖誕限定紅絲絨蛋糕面層飾以雪花、鈴鐺及朱古力聖誕球，呈現優雅風格。

至於Lady M千層蛋糕粉絲也不用失望，因為香醇的栗子千層蛋糕再度人氣回歸！栗子千層蛋糕採用法國栗子，切成碎粒後加入輕盈幼滑的忌廉中，均勻地塗於超過 20 層的班戟之間，每啖爆發超濃郁栗子香，限定12月供應，栗子控千萬不要錯過！

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當文歷餅店by Dominique Ansel

叮叮小輪蛋糕 意大利榛子與法國栗子慕絲之旅

你有印象看過菠蘿油、盒裝檸檬茶造型的西式糕點嗎？原來這些創意無限的甜點不少是來自當文歷餅店by Dominique Ansel！今個聖誕品牌繼續貫徹創新玩味、注入港式元素，製作香港交通工具蛋糕。首先登場有紅叮叮電車，總廚Dominique以傳統法國聖誕樹幹蛋糕為底，轉化成紅色叮叮電車造型，切開是意大利榛子慕絲和雲呢拿海綿蛋糕，再配上海鹽焦糖朱古力忌廉和紅桑子小紅莓果醬，酸甜果香、濃郁榛子朱古力交雜，送上甜蜜驚喜！

講到代表香港的交通工具，又怎會少了天星小輪？聖誕星星小輪蛋糕，「船身」由牛油曲奇脆撻製成，盛載着蘋果栗子果醬及栗子朱古力忌廉，頂層再厚鋪法國栗子慕絲，帶你暢遊夢幻的聖誕之旅！

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A-1 Bakery

士多啤梨樹頭卷蛋 日本甜王草莓酸甜清新

A-1 Bakery蛋糕出名性價比高，今個聖誕系列當然不會令人失望！首推粉紅童話「日本甜王士多啤梨樹頭卷蛋」，它模仿歐洲聖誕傳統樹頭蛋糕設計，卻以粉紅色為主調，並用上日本甜王士多啤梨，口味清新酸甜，價格也是$188！

至於朱古力控當然要試試奇幻聖誕夜「比利時生朱古力蛋糕」，混合了法國及比利時朱古力忌廉和香濃幼滑的生朱古力，每一啖都充滿濃郁香醇的朱古力，療癒感滿滿！

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美心西餅

SNOOPY聖誕蛋糕

美心蛋糕經常與不同卡通角色合作，今個聖誕它聯乘港人童年回憶Snoopy史諾比，玩轉聖誕派對！

重點推介當然是史諾比與胡士托雲呢嗱慕絲蛋糕，由抹茶忌廉雲呢嗱慕絲蛋糕砌成睡衣裝Snoopy，粉絲們千萬不要錯過！而另一款史諾比飄雪聖誕郵筒造型牛油蛋糕亦十分精緻，小小的Snoopy爬上胖胖郵筒上佈置聖誕，萌度滿分！

除了Snoopy史諾比造型蛋糕，美心西餅還推出不同聖誕限定蛋糕，例如聖誕老人造型士多啤梨慕絲蛋糕、包裹著芒果糯米糍的雪人、還有人氣Baileys甜酒朱古力蛋糕等。

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