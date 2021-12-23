戶外好去處｜中環冬日摩天輪門票88折　西貢露營觀流星雨4大推介

每年聖誕位於中環的冬日嘉年華總讓人期待，今年中環冬日摩天輪除了有最受歡迎的攤位遊戲掟公仔，還首次加入浪漫歐洲聖誕燈飾，現經「01空間」購買門票不但可享低至88折優惠，更可節省排隊時間，即看購票攻略和更多戶外活動推介！



中環冬日摩天輪玩轉機動遊戲掟公仔

今年中環冬日摩天輪由即日至2022年2月20日於AIA Vitality公園舉行嘉年華，首次加入多款大型浪漫歐洲聖誕燈飾，眾多以冬季為主題的打卡位，例如冰川企鵝王國、飄雪侏羅紀公園和歐洲白雪小路，適合讓大家浪漫打卡！

去冬日嘉年華又怎可錯過掟公仔，今年同樣有經典的擲汽水圈、滾球入洞等攤位遊戲，大會準備超過30萬隻超人氣毛公仔，包括Marvel系列人氣角色——蜘蛛俠、美國隊長；迪士尼《冰雪奇緣》可愛雪人——小白；彼思動畫《怪獸公司》中的毛毛和大眼仔等，快去過過手癮吧！

按圖即看「中環冬日摩天輪」好玩推介：

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優惠購票攻略

為配合政府健康與安全指引，是次嘉年華每日訪客名額有限，想入場大玩特玩，免卻排隊時間，可預先於網上購票，或於現場網購特快通道進場，現透過「01空間」網上購票可享獨家優惠，最多有$30折扣！按此立即進入「01空間」預先購票免排隊

冬日摩天輪 Winter at the Wheel



「01空間」門票優惠：

(1) 二人套票(入場券x 2 + 代幣 x 20)

非繁忙時段｜獨家優惠 $220（原價:$250)

普通時段｜獨家優惠 $242（原價:$270)



(2) 四人套票(入場券x 4 + 代幣 x 48)

非繁忙時段｜網上優惠 $480（原價:$499)

普通時段｜網上優惠 $528（原價:$530)



西貢外島露營觀星 專人教獨木舟/直立板

冬日是露營觀星的最佳季節，2022年1月4日和1月7日分別有兩次大型流星雨，快趁機約三五知己和另一半到西貢露營欣賞流星雨吧！

想兩手揈揈去隱世小島露營，藍天體育會的西貢外島獨木舟/直立板/沙灘露營就最適合你，兩日一夜的露營套裝包括快艇接送、營具、早晚餐食材及爐具和獨木舟/直立板裝備等，導師會教你獨木舟/直立板的知識，讓大家一起探索西貢東部外島的野外生態，晚上則在漫天星月下烤肉，人均只需$1,280起，輸入推廣碼「XMAS2021」，更即享折上折$200優惠！按此進入「01空間」立即報名

按圖即看「藍天會西貢露營」的重點活動：

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西貢外島獨木舟/ 直立板沙灘露營



「01空間」優惠價：

2人｜獨木舟 $3,100 (原價$3,200)

4人｜獨木舟 $5,120 (原價$6,400)

2人｜直立板 $3,100(原價$3,200)

4人｜直立板$5,120 (原價$6,400)



由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，報名從速！



大棠有機生態園 入場送有機菜包

大棠有機生態園是個歷史悠久的農莊，早前經過大規模復修，增添不少遊樂設施，例如繩網陣、兒童遊樂場和荷花池等，農莊養了可愛的牛羊觀賞和餵飼，又可體驗騎馬，加上設有有機農場，入場還送新鮮有機蔬菜，節目非常豐富！按此立即進入「01空間」預先購票

按圖即看「大棠有機生態園」有什麼精彩活動？

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大棠有機生態園優惠套票



「01空間」優惠價（生態園入場+活動套票）:

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )



同場加映：2030 SDGs Game體驗共創未來新世界

聯合國全體成員國在2015年通過了17項可持續發展目標（SDGs），以消除貧窮、減少不平等問題，並在2030年之前建立更和平及繁榮的社會。如今距離2030年不足10年，你有沒有想過當時世界的面貌？愛達迅教育基金會（Aide et Action）邀請到專業認證的SDGs Games導師為公眾提供一個完整的體驗。這設計適用於5至50名玩家的卡牌遊戲，參加者透過各種經濟、推廣、消費遊戲活動進行，從中模擬進入2030年的「真實世界」。

遊戲的過程讓參加者體驗共同創造可持續發展世界的過程，體驗「我能做到的」和「我為這世界帶來的不同」，在年尾上一次別具意義的一課。按此進入「01空間」立即報名

按圖看「2030 SDGs Game 共同建設未來」活動內容：

2030 SDGs Game 共同建設未來



票價：每位$250 (是次活動所得利潤將用於推廣全民教育項目)

