家居博覽2021｜家具裝修減至34折32吋電視$899　即場購票送福袋

家居裝修是一等一大事，不僅花錢花時間，要到各處搜羅合適家具及裝修公司，一不留神更可能「中伏」貨不對辦。想一次過了解裝修資訊和買齊家電家品，市民由即日起至星期一，一連四天可以到「香港家居潮流博覽」。博覽由家居設計至添置傢俬家品、專業裝修工程、家電家品及床上用品等各式家居服務俱備，為大家提供全方位一站式的選購平台，更推出不同優惠低至34折。



今屆「香港家居潮流博覽」踏入第21屆，展出的商品涵蓋傢俬家品、專業裝修工程、床上用品等。（相片由大會提供）

今年博覽踏入第21屆，逾80個參展商，涵蓋家電及家庭影音、廚房用品及浴室設備、傢俬床褥及寢室用品及戶外傢俬及園藝用品等，除了各種家居生活產品，還有裝修工程服務、智能家居設備及裝修建材，為市民提供一站式服務。

即場購票送福袋：位元堂阿膠棗、驅蚊蟲抗菌消毒噴霧...

博覽除了展出多款優質家居產品及專業服務外，即場購票入場的市民更獲限量福袋，禮品包括位元堂阿膠棗、驅蚊蟲抗菌消毒噴霧、全效防疫消毒滅菌等。另外，只需於指定2個攤位集齊蓋印，即可換領精美禮物包括優必乳酸菌飲品、小牧味屋高鈣梳打餅、喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖等！

按圖看家居潮流博覽期間限定優惠：

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聖誕消費大抽獎

博覽正值於聖誕節舉行，大會為此準備了多項精采節目，包括「聖誕消費大抽獎」，入場市民只需要以電子貨幣或現金消費滿指定金額，可參加每日於大會舞台舉行的「聖誕消費大抽獎」，羸取豐富禮物。

大會更邀請了多位藝員及歌手，包括馬國明、何依婷、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文等藝人到場唱歌表演，與觀眾大玩遊戲。市民更可憑消費大抽獎抽獎券兌換券，免費玩「消費連環賞」，包括迷你陶瓷拉坯、手繪石膏、人體彩繪、DIY 霓虹燈、3D 摺紙拼圖、塔羅占卜等。

入場的小朋友亦可以參與人體彩繪等不同活動。（相片由大會提供）

此外亦有活動「家居大鬥法」和「誰是終極美食家大比拼」，爭奪流行家電及其他豐富禮品。除了「香港家居潮流博覽」，同場亦舉辦「香港冬季購物節」、「香港冬日美食節」及「數碼生活及車品博覽」。

香港家居潮流博覽2021



日期：12月24至27日

地址：香港會議展覽中心1號館

時間：上午10時至晚上8時（24至26日）｜上午10時至7時（27日）

入場費：$20｜$10（24-27日早場優先票及27日晚上7時至7時45分入場）｜3歲或以下小童及65歲或以上人士免費入場

