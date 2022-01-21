團年飯到會2022｜原隻乳豬花膠鮑魚最平人均$173　米芝蓮宴減1千

Omicron變種病毒肆虐全港，禁晚市堂食延至農曆年初三（2月3日），意味今年的除夕團年飯或需在家吃，幸好多間餐廳推出團年飯到會，送餐至全港免運費，安坐家中都可一次過品嚐多款傳統中菜過好年，現時經「01空間」預訂，最多減一千，用埋「01積分」更低至半價！



FEAST原隻乳豬套餐全港免運

到會及食材專門店FEAST有別於連鎖集團到會，專注食物的原汁原味、講求多元化和賣相，因此深受「識飲識食」的港人歡迎。

今個新年FEAST 全新推出多款4-16人「新年中式到會套餐」，可一次過品嚐多達12款傳統中菜，包括應節「脆皮原隻燒乳豬」、「麻醬雞絲撈起」及「五代同堂炒飯」，另有矜貴「黃金花膠雞湯」、「鮮鮑五香牛𦟌海蜇拼盤」及「花膠鮑魚菇扒菜膽」等美食，4-6人用中菜套餐只是$1,039起，用料矜貴，菜式應節又好意頭！

現時預訂更享有限時特價，2022年1月30日或之前完成預訂即享88折優惠，運費全免👉🏻按此進入「01空間」立即預訂

按圖即看FEAST新年中式到會套餐價錢：

+ 2

FEAST 新年中式到會套餐（需不少於3日前落單）

新春開運 中菜到會套餐（4-6人）｜$1,039

虎進金來 中菜到會套餐（8-10人）｜$1,743

金豬賀歲 中菜到會套餐（10-12人）｜$2,799

豐衣足食 中菜到會套餐（12-16人）｜$3,503

送貨日期：即日起至2022年2月15日（星期一至日）

送貨時間：11:00-20:00



龍逸軒酒店傳統中菜 8道菜兩小口一樣盡興

團年飯不一定要大圍食飯，小家庭也一樣有團年套餐！位於九龍酒店的中菜廳「龍逸軒」出名製作點心和經典中菜，佳餚包括海參、鮑魚及中式海鮮；以矜貴食材呈現中國人的餐飲藝術。

臨近新春，龍逸軒推出2至6人用「尚品獻萃套餐」，菜式包括「香芒乳豬件」、「雪耳魚蓉羹」和「玻璃蝦球」等，份量精緻，方便一次過試盡8道菜，但謹記套餐只限九龍酒店自取。👉🏻按此進入「01空間」立即預訂

按圖即看龍逸軒菜式：

龍逸軒尚品獻萃套餐（只限自取）

2人用｜$1,010

4人用｜$2,020

6人用｜$3,030

自取日期：2022年1月22日至2022年2月13日

自取地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓龍逸軒



新同樂米芝蓮盛宴 招牌乳豬焗蟹蓋12道菜減$1,000

位於尖沙咀的新同樂餐廳多年獲米芝蓮二星推介，皆因廚師團隊經驗豐富，用料新鮮，招牌菜為鮮蘑菇焗釀蟹蓋和燒乳豬件。

因應農曆新年和堂食令，最近新同樂推出6人用喜慶外賣盛宴，除了有招牌即燒乳豬和鮮蘑菇焗釀蟹蓋，還有香草烤牛柳、生炒臘味糯米飯等一共12道應節菜式，十分豐富，現時經「01空間」預訂只需$3,668，比原價（$4,688）平足接近$1,000，還送$100優惠券。👉🏻按此進入「01空間」立即預訂

按圖即看新同樂外賣套餐價錢：

新同樂喜慶外賣盛宴-6人用｜$3,668

外賣自取（必須2天前預訂）

日期：2022年1月22日至2022年2月28日

時間：每日中午12時至晚上8時

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

免費送貨（必須7天前預訂）

日期：2022年1月27日至2022年2月28日

