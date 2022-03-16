Bakehouse銅鑼灣開新店即將開幕！第4間分店 去Donki可以順便去

【Bakehouse銅鑼灣】Bakehouse將於銅鑼灣開新店！官方消息指，Bakehouse將於銅鑼灣開設新分店，是繼尖沙咀開店後第4間新分店，店舖已於今日上午圍起圍板，麵包控們又可以期待一下！

Bakehouse銅鑼灣開新店 第4間分店！店舖或鄰近希慎廣場

麵包店Bakehouse繼去年底於尖沙咀開設新分店後，令少粉絲大感驚喜，更推出限定新品，因此人氣持續高企！最近有消息流傳指，Bakehouse將會於銅鑼灣再開新分店，《好食玩飛》向官方查詢後確認有關消息屬實，店舖已於今早圍起圍板，將會是本港第4間分店，店舖鄰近希慎廣場，十分方便，大家在附近逛街都可以隨時買到其烘焙麵包！

（圖片來源：Bakehouse）

Bakehouse是香港四季酒店前糕點總廚Grégoire Michaud創立，麵包及各種烘焙品都是質量保證，主打招牌牛角包及人氣酸種葡撻，吸引不少人慕名前往，其中灣仔總舖門口更不時會大排長龍！今次選址人流旺盛的銅鑼灣，相信又會掀起排隊熱潮，不過目前仍未確定開慕時間，大家可以密切留意！

目前Bakehouse擁有3間分店，分別於灣仔、中環以及尖沙咀，Bakehouse着重新鮮出爐和天然麵包，部分店舖更有開放式餅房，可以看到大部分工序均以師傅人手去製作麵包的過程，粉絲們期待一下吧！

Bakehouse 詳情

銅鑼灣店

地址：銅鑼灣啟超道16號地舖（希慎廣場對面）

開慕日期：詳情待官方公布



尖沙咀店

地址：尖沙咀漢口道44號地下

營業時間：08:00 - 18:00



灣仔店

地址：灣仔大王東街14號地舖

營業時間：08:00 - 18:00



中環店

地址：中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖

營業時間：08:00 - 18:00

