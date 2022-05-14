Baby Shark音樂劇重演4場！低至半價免手續費優惠攻略

【Baby Shark音樂劇】兒歌《Baby Shark》近年人氣急升，深受大人及小朋友歡迎！上年全球首個「Baby Shark LIVE: The Hidden Treasure」Baby Shark音樂劇來到香港上演，吸引大批粉絲到場觀看。

若然錯過了去年精彩的Baby Shark音樂劇，不要緊！因為今年7月23日將會再Encore 4場Baby Shark音樂劇。如果你都是鯊魚家族的粉絲就千萬不要錯過，使用「01積分」更有機會享低至半價優先訂票，兼享$0手續費優惠。



Baby Shark音樂劇2022 | Baby Shark音樂劇門票低至半價優惠攻略

圖片由主辦機構 King Entertainment提供。

【Baby Shark音樂劇】驚險有趣的海洋尋「寶」之旅

Baby Shark音樂劇全場65分鐘，故事講述在晴朗的一天，位於Reefville 的 Sandy Town迎來Baby Shark一家；而每年Sandy Town都會舉辦尋寶大賽，所有魚類朋友都非常期待。為了成功尋寶，Baby Shark將會與朋友Pinkfong及Hogi一起展開驚險趣味的冒險！他們需要完成5個任務，在過程中，Baby Shark了解到友誼、家庭的重要。他們會找到寶藏？真正的「寶藏」又藏在哪裏？

按圖看「Baby Shark LIVE: The Hidden Treasure」Baby Shark音樂劇劇照

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對Baby Shark音樂劇有興趣的你，記得及早訂購Baby Shark音樂劇門票！屆時一起和Baby Shark唱歌跳舞，並展開驚險又趣味的海洋冒險之旅。家長更可以和小朋友共渡一個富教育意義又溫馨的親子同樂日！

於2022年5月13日至5月26日期間，以「01積分」扣減方式付款購買指定活動門票，可低至半價$240優先訂票，免手續費，更有機會獲得較前位置，而這次Baby Shark音樂劇亦包括在內！門票數量有限，先到先得， 售完即止。有興趣的話可以訂票！

Baby Shark音樂劇：《Baby Shark Live in HK : The Hidden Treasure Encore Show》

Baby Shark音樂劇日期：2022年7月23日（星期六）

Baby Shark音樂劇演出時間：10:30, 13:30, 16:30及19:30

Baby Shark音樂劇地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星

Baby Shark音樂劇票價：CAT1-4｜$580、$480、$380、$280 購票優惠方式：「01空間」即日起優先訂票$0手續費