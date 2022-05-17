便利店推加菲貓+迪士尼+小突兔精品　三眼仔喇叭/ChipnDale保溫杯

【便利店新品】7-11便利店推出24款超可愛加菲貓、迪士尼及「小突兔!!!」精品！今次7-11便利店推出各款精品相當實用，包括摺疊購物車、口罩、吸水地墊、保暖杯、LED燈、立體無線喇叭及各款家居用品，造型可愛，各位粉絲想入手記得把握機會，留意開賣日期！

7-11便利店推加菲貓/迪士尼/小突兔新精品 三眼仔無線喇叭/Chip 'n' Dale暖杯

（圖片來源：7-Eleven）

7-11便利店推出24款人氣卡通新品，加菲貓、迪士尼角色及「小突兔!!!」將會可愛登場！其中，加菲貓精品包括摺疊式購物車（$439），設有雙排萬向輪方便易拉；加菲貓矽膠拍拍燈（$249），可以調較亮度；加菲貓儲物袋套裝（$189），可摺疊之餘又容易收藏；加菲貓2合1坐墊（$269），上下部份可拆開，適合不同場合使用。

此外，同時推出4款H-PLUS聯乘加菲貓3D及2D成人口罩，每盒共15片，用上經典加菲貓橙色、淺黃色及黑色為主，配上多款加菲貓圖案，各位粉絲不容錯過！

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今次同時推出多款迪士尼家居精品，包括鋼牙與大鼻及小熊維尼摺疊式購物車（$449）、鋼牙與大鼻及小熊維尼珪藻土吸水地墊（$139），以及鋼牙與大鼻及小熊維尼冷暖500ml真空杯（$438）。

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另有鋼牙與大鼻及小熊維尼多用途工作枱（$189）、小熊維尼蜂蜜罐及三眼仔立體無線喇叭（$399）、TSUM TSUM 小熊維尼陶瓷煲（$398）等，全部都好實用！

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而超人氣搞怪貼圖的「小突兔!!!」及「小突貓」公仔，則以得意幼稚園扮相登場，可以選購喜愛的款式，亦可一次過把套裝帶回家！

7-11 加菲貓/迪士尼/小突兔!!!精品 詳情

推廣日期：5月18日至5月31日

推廣地點：全線7-11便利店

*小突兔!!!系列推廣日期為5月25日至6月14日。

