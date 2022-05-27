Staycation｜送香檳自助餐水療優惠　星級酒店4大精選人均$820起

濕濕熱熱，就連工作都沒衝勁？不如趁6月端午節三日連假，到酒店staycation輕鬆一下，品嚐大廚精心烹調的美食，享受酒店提供的設施，為自己充充電。「01空間」精選了4間酒店，大家不妨看看有沒有心水？



欣賞180°維港美景 免費星級餐飲體驗

香港瑰麗酒店推出【美好新開始住宿假期】計劃，包一晚高級客房，部分房間更可盡享180°維港景致，早上還可免費享用雙人早餐，及於入住當天享用Holt's Café、Bayfare Social或彤褔軒的餐飲體驗。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】詳情及設施：

香港瑰麗酒店【美好新開始住宿假期】

「01空間」優惠價：$3278起



尖東享受購物樂趣 嚐酒店自助早晚餐

如果想享受酒店式的待遇，又可享受購物的樂趣，最適合選擇九龍香格里拉大酒店Staycation。酒店推出Dinner Buffet Staycation 自助早餐、自助晚餐住宿套票，包一晚豪華客房住宿、雙人自助早餐及晚餐。享受於尖沙咀購物的樂趣後，再品嚐酒店美食，晚上更可到維港海濱漫步，享受浪費二人世界。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看九龍香格里拉大酒店住宿套票詳情及設施：

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Dinner Buffet Staycation 自助早餐、自助晚餐住宿套票

「01空間」優惠價：$2200起



唯港薈各國美食之旅 小酒吧咖啡機小食任享用

想一次過品嚐各國美食，就可以到唯港薈Hotel ICON享受「星級住宿連自助早餐及餐飲消費額」套票。套票包括城景或半海景客房、自助早餐及餐飲優惠券$500。另外，客人更可免費享用房內的迷你酒吧和小吃，房內Nespresso咖啡機亦可免費任飲。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看唯港薈Hotel ICON星級住宿套票詳情及設施：

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唯港薈Hotel ICON星級住宿套票

「01空間」優惠價：$1,639起



俯瞰維港享受尊貴盛宴 贈送香檳1支水療優惠

全港最高酒店香港麗思卡爾頓酒店推出Stay & Dine餐饗住宿套票，客人除可以享受一晚豪華客房住宿、雙人自助早餐之外，套票亦包括大堂酒廊雙人滋味牛排盛宴三道菜晚餐。每個房間亦會贈送指定香檳一支及水療中心八折優惠，讓每位客人都可以享受一個奢華的staycation。**立即進入「01空間」了解更多及訂房**

按圖看The Ritz-Carlton Stay & Dine 餐饗住宿套票詳情

The Ritz-Carlton Stay & Dine 餐饗住宿套票

「01空間」優惠價：4,290起

