酒店外賣｜文華君悅下午茶火鍋心形牛4大精選　五星級享受$344起

想安在家中都品嚐到五星級酒店的美酒佳餚，將星級美食的體驗帶回家慢慢享受？現可透過「01空間」訂購，還可以「01積分」兌換，以更優惠的價錢享用由酒店主廚精心炮製的食物，和摯愛或親朋好友一起分享，昇華每個相聚時光！



文華高帽禮盒 1963文華芝士餅高貴精緻下午茶

不少人喜歡在酒店內品嚐下午茶，食物精緻兼環境舒適，但外賣下午茶一樣可以很高質！香港文華東方酒店推出「文華下午茶」外賣套餐，內有1963文華芝士餅、朱古力松露蛋糕、葡撻、鬆餅配牛油忌廉等精緻美食。最值得一提，外賣包裝採用具標誌性的「文華高帽禮盒」，送禮亦高貴大方。 **立即進入「01空間」了解更多及預購**

按圖看「文華下午茶」外賣套餐：

文華餅店－下午茶套餐

價錢：$968（2人用）

（需3個工作天前預訂）



香港君悅「Tiffin」春日茶盒 烏龍茶撻鵝肝帕爾馬火腿

想將春日的滋味帶回家慢慢細味？香港君悅酒店推出茶園春日外賣下午茶，內有多款美味鹹點及甜品，包括鵝肝帕爾馬火腿手指三文治配無花果醬、芒果烏龍茶撻、香橙馬卡龍等等。三層組合的高級外盒秉承英屬印度時代「Tiffin」下午茶盒的設計，另加上茶園的招牌花紋圖案，由內而外都散發滿滿的春日氣息。**立即進入「01空間」了解更多及預購**

按圖看茶園春日外賣下午茶：

香港君悅酒店－春日外賣下午茶

價錢：$510（2人用）

（需3個工作天前預訂）



美麗華鴛鴦鍋套餐 鮑魚海參元蹄$788起

香港人對打邊爐的熱愛程度，從不分季節，即使是炎熱的夏日亦無損打邊爐的興致。美麗華酒店現推出2款別具一格的不銹鋼鴛鴦煲外賣套餐，包括內藏蟲草花濃湯松茸雲吞三黃雞鍋；及南非鮑魚海參瑤柱花菇元蹄鍋的「金玉滿堂鴛鴦煲」。另一款則是「泰•日咖喱鮑魚元貝鴛鴦煲」，內有多款惹人垂涎的海鮮，更可一次體驗兩款亞洲咖喱風味。**立即進入「01空間」了解更多及預購**

按圖看2款鴛鴦煲外賣套餐：

美麗華酒店－金玉滿堂鴛鴦煲／泰•日咖喱鮑魚元貝鴛鴦煲

價錢：$788（2人用）

（需3個工作天前預訂）



心心相印滋味盛盒 與摯愛嚐龍蝦心形牛柳

疫情放寬後，不少情侶喜歡出外用餐，但安坐家中其實一樣能與摯愛享用浪漫晚餐！例如可預訂美麗華酒店「心心相印滋味盛盒」送遞服務，細嚐碳烤龍蝦、甜蜜醉人的心形煙燻豚肉柳、心形澳洲牛柳與瓶裝醇酒一杯，讓愛意無限昇華！**立即進入「01空間」了解更多及預購**

按圖看「心心相印滋味盛盒」外賣套餐：

美麗華酒店－心心相印滋味盛盒

價錢：$688（2人用）

（需3個工作天前預訂）



同場加映香港君悅酒店「茶園」美食：

😍歐陸自助午餐79折 10款自家製雪糕任食

香港君悅酒店的「茶園」餐廳，擁有雅緻的都市及花園景致，其自助午餐菜單主打經典的歐陸佳餚，包括冰鎮環球海鮮、歐陸特色美食如各式精美冷盤和沙律、是日精選即切烤肉等。自助午餐亦特別配合茶園傳統，加入多款經典印度美食、蛋糕甜點，當然少不了酒店10款自家製的雪糕。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**

按圖看君悅酒店自助午餐：

君悅酒店－自助午餐

價錢：$1,108（2人用）

（需3個工作天前預訂）



😍優雅堂食下午茶連2杯Duval Leroy香檳 $965起

Grand Hyatt Tiffin 優雅下午茶套餐包括多款美味可口的鹹點及甜品。另外提供外賣下午茶，讓您將經典下午茶餐帶回家慢慢細味。高貴的外盒由三層組合而成，秉承英屬印度時代「Tiffin」下午茶盒的設計，外面更加上了茶園的招牌花紋圖案，讓您可在家優雅地體驗茶園的經典下午茶滋味。**立即進入「01空間」了解更多及訂購**