父親節蛋糕｜鐵甲人酒杯鈔票造型別致　紳士童趣純素6精選$212起

【父親節蛋糕】父親節將至，有甚麼比與爸爸共晉一頓豐富的晚餐更溫馨實際？若然還有一個美味的蛋糕作結，相信就更加完美。以下小編精選了6個品牌的父親節限定蛋糕，造型精美，相信總有一款適合嘴饞的爸爸！



「乾杯」清酒蛋糕 對酌談心表敬意

東海堂於今個父親節推出4款不同造型的主題蛋糕，當中最特別是以日本清酒為主題的「乾杯」蛋糕，以鮮果雲呢拿忌廉製成日本清酒和酒杯的造型，最適合喜愛杯中物的爸爸！另外3款蛋糕分別是「可可公爵」橙片朱古力慕絲黑森林蛋糕、「芒椰紳士」粒粒芒果椰子慕絲蛋糕和「男神狂熱」鮮果忌廉蛋糕。

按圖看東海堂的「お父さんが一番」父親節蛋糕系列蛋糕及價錢：

爆Seed鐵甲造型朱古力蛋糕

就算當了爸爸，不少人依然童心未泯，子女不妨趁這個機會，讓鐵人爸爸暫時放下重擔，重拾大細路時的美好！Twinkle Baker Décor推出Game On! Daddy!蛋糕系列，2款蛋糕造型獨特，「爆Seed Daddy」以橙黃街機造型配以經典朱古力口味蛋糕，而「鐵甲魂」則以鮮黃頭盔與火紅鐵甲組合而成，配以清新的芒果紅桑子口味，適合爸爸一邊食一邊玩。

按圖看Twinkle Baker Décor「Game On! Daddy!蛋糕」系列及價錢：

100fun蛋糕給100分爸爸 紅絲絨伯爵茶口味任擇

Vive Cake Boutique亦推出父親節主題蛋糕，其中「100 Fun Dad」可選紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉、香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉口味。外面淡綠色調水磨石花紋更增添了藝術氣息。另外，「Cash and Booze」就以現金及經典烈酒作為設計靈感，內藏香濃「朱古力蛋糕配白朱古力椰子」，為爸爸送上一份甜蜜的心意。

按圖看 Vive父親節「100 Fun Dad」蛋糕系列及價錢：

芒果百香果朱古力慕斯 眼鏡煲呔鬍子紳士爸爸最啱

Italian Tomato今年推出「紳士の帽」父親節限定芒果百香果朱古力慕斯蛋糕，造型更以紳士作為設計靈感，在紳士帽外型的蛋糕上加上眼鏡、鬍子、煲呔朱古力裝飾，打造出代表著紳士爸爸的形象。

按圖看Italian Tomato「紳士の帽」父親節限定蛋糕

「紳士の帽」芒果百香果朱古力慕斯蛋糕 - $288（圖片由Italian Tomato提供）

全新焙茶千層蛋糕 甘醇焙茶香

喜歡焙茶的爸爸就不可以錯過由Lady M推出的最新焙茶千層蛋糕了！焙茶千層蛋糕選用了日本宇治300年製茶老舖丸久小山園的焙茶，並製成忌廉，再加入黑糖，令蛋糕甘中帶甜，入口有滿滿濃郁茶香。蛋糕上更以黑糖焙茶啫喱球點綴，令人一試愛上！

按圖看Lady M焙茶千層蛋糕及價錢：

黑朱古力海鹽焦糖蛋糕 純素蛋糕系列照顧健康

爸爸年紀漸大，要多注意身體健康，Green Common聯乘Essentia by Holger Deh，推出以朱古力為主題的父親節限定純素蛋糕系列，以70% 黑朱古力，製作成黑朱古力海鹽焦糖蛋糕，再配合焦糖和雲呢拿吉士，甜中帶甘的朱古力口味必定最對爸爸們的脾胃。另外亦有其他朱古力主題蛋糕包括軟心朱古力榛子蛋糕、經典黑森林蛋糕。

按圖看Green Common父親節限定純素蛋糕系列及價錢：